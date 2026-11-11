Το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου και το γεωπολιτικό κόστος της υλοποίησης

Το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης που συνδέει την Ελλάδα με την Κύπρο μπαίνει εκ νέου σε τροχιά υλοποίησης, σηματοδοτώντας μια σημαντική εξέλιξη για την ενεργειακή διασύνδεση των δύο χωρών. Η αναχώρηση του γαλλικού ερευνητικού πλοίου Abeille Marengo αποτελεί το έναυσμα για την επανεκκίνηση των εργασιών.

Ωστόσο, πέρα από την τεχνική ολοκλήρωση ενός κρίσιμου ενεργειακού έργου, το πραγματικό ζήτημα που ανακύπτει αφορά το γεωπολιτικό κόστος της διαδικασίας που επιλέχθηκε. Η συγκεκριμένη προσέγγιση είχε ως στόχο να ξεπεραστεί ο τουρκικός «σκόπελος», εγείροντας ερωτήματα σχετικά με τις επιπτώσεις στην άσκηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Η επανεκκίνηση του έργου και η γαλλική παρέμβαση

Η πορεία υλοποίησης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου επανεκκινεί με την αναχώρηση του γαλλικού ερευνητικού πλοίου Abeille Marengo. Το έργο αυτό θεωρείται σημαντικό για την ενεργειακή ασφάλεια και τη διασύνδεση των δύο κρατών.

Παράλληλα, η Αθήνα επιμένει ότι οι απαραίτητες έρευνες για την πόντιση του καλωδίου πραγματοποιούνται αποκλειστικά με ελληνικές και κυπριακές άδειες. Στο πλαίσιο των εξελίξεων, η Άγκυρα εμφανίζεται να έχει δώσει τη συγκατάθεσή της για τη συνέχιση των εργασιών.

Ανάμεσα στις δύο πλευρές, την Ελλάδα και την Τουρκία, παρενέβη η γαλλική διπλωματία, αναλαμβάνοντας έναν ρόλο στη διαχείριση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αυτή η παρέμβαση αποτελεί βασικό στοιχείο της διαδικασίας που ακολουθήθηκε.

Η τουρκική «συγκατάθεση» και οι διεκδικήσεις της Άγκυρας

Η εμφάνιση της τουρκικής «συγκατάθεσης» για την υλοποίηση του έργου εγείρει ένα κεντρικό ερώτημα. Αυτό αφορά το κατά πόσο, πίσω από την πρόοδο του έργου, διαμορφώνεται ένα νέο προηγούμενο.

Το προηγούμενο αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει στην Τουρκία να διεκδικεί ρόλο στην άσκηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο μέλλον. Η ελληνική πλευρά, ωστόσο, διατηρεί τη θέση της ότι οι έρευνες διεξάγονται βάσει των δικών της αδειών και αυτών της Κύπρου.

Ιστορικό πλαίσιο και διπλωματικές διευθετήσεις

Η σημερινή εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν εξετάζεται μέσα από το ιστορικό πρίσμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Επί μισό αιώνα, η Άγκυρα έχει διευρύνει συνεχώς το πεδίο των διεκδικήσεών της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, διαδοχικές διπλωματικές διευθετήσεις έχουν επιχειρήσει να αποτρέψουν κρίσεις μεταξύ των δύο χωρών. Ωστόσο, αυτές οι διευθετήσεις δεν έχουν επιλύσει τις υφιστάμενες διαφορές, αντίθετα, έχουν συμβάλει στην οικοδόμηση της τουρκικής επεκτατικής πολιτικής.

Αυτοί οι σταθμοί στις ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν συνιστούν όλοι νομική αναγνώριση των τουρκικών δικαιωμάτων. Παρ' όλα αυτά, αναδεικνύουν μια διαχρονική δυσκολία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής: να αποτρέψει μια ελληνοτουρκική κρίση χωρίς η διαχείρισή της να προσφέρει στην Άγκυρα νέα επιχειρήματα για τις διεκδικήσεις της.

Το ζήτημα της δικαιοδοσίας και η στάση της Αθήνας

Σε ό,τι αφορά το καλώδιο, η Τουρκία δεν έχει εξασφαλίσει αναγνώριση δικαιοδοσίας. Η Αθήνα και η Λευκωσία έχουν αντιδράσει επισήμως στις τουρκικές θέσεις, επιβεβαιώνοντας τη δική τους κυριαρχία στην περιοχή του έργου.

Το ερευνητικό πλοίο κινείται βάσει των αδειών που έχουν εκδοθεί από τις ελληνικές και κυπριακές αρχές. Παραμένει, ωστόσο, το ζήτημα της διπλωματικής διαδικασίας που προηγήθηκε της επανεκκίνησης του έργου.

Ειδικότερα, η τουρκική πλευρά κατάφερε να εμφανιστεί ως αναγκαίος συνομιλητής σε αυτή τη διαδικασία, γεγονός που αποτελεί μέρος του προβληματισμού. Η εξέλιξη αυτή, παρά την ελληνική και κυπριακή επιμονή στις δικές τους άδειες, δημιουργεί ερωτήματα για τον τρόπο διαχείρισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Το γεωπολιτικό τίμημα για την Ελλάδα

Για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, προκύπτουν δύο συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση του θέματος. Η πόντιση του καλωδίου πιθανότατα θα ολοκληρωθεί, επιτυγχάνοντας τον αρχικό ενεργειακό στόχο.

Ωστόσο, το γεωπολιτικό κόστος για την Ελλάδα εκτιμάται ως βαρύ. Ο τρόπος με τον οποίο υλοποιείται το έργο περιορίζει, στην πράξη, την άσκηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, δημιουργώντας ένα προηγούμενο για μελλοντικές διεκδικήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Εξωτερικών, Γεραπετρίτης, αναμένεται να ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς για το θέμα του καλωδίου το Σάββατο, παρέχοντας περαιτέρω διευκρινίσεις για τις εξελίξεις και τη στρατηγική που ακολουθείται.

Με πληροφορίες από: Topontiki