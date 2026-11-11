Ο Δημήτρης Παπαστεργίου ανακοίνωσε το gov.gr 2.0: Έρχονται 800 διασυνδέσεις και ενίσχυση κατά της φοροδιαφυγής

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, μίλησε για τη νέα έκδοση του gov.gr, η οποία αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο διεκπεραίωσης των διοικητικών διαδικασιών για τους πολίτες. Η πλατφόρμα, γνωστή ως gov.gr 2.0, θα επιτρέπει την ολοκλήρωση διαδικασιών χωρίς την ανάγκη έκδοσης ή υποβολής πιστοποιητικών και υπεύθυνων δηλώσεων. Η λειτουργία της νέας έκδοσης έχει προγραμματιστεί για τις αρχές του 2027, με στόχο τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και την απλούστευση των συναλλαγών με το Δημόσιο.

Η νέα εποχή στις διοικητικές διαδικασίες

Ο κ. Παπαστεργίου, σε δηλώσεις του στην ΕΡΤNews, εξήγησε ότι με τη νέα πλατφόρμα, τα απαραίτητα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά θα αναζητούνται αυτόματα από τις δημόσιες υπηρεσίες. Αυτό θα γίνεται πάντα με τη συναίνεση των πολιτών, μειώνοντας σημαντικά τα ενδιάμεσα βήματα που απαιτούνταν μέχρι σήμερα.

Η βασική φιλοσοφία πίσω από το gov.gr 2.0 είναι η αυτόματη άντληση των απαραίτητων στοιχείων απευθείας από τα δημόσια μητρώα. Αυτή η λειτουργία θα απλοποιήσει ακόμα και σύνθετες διοικητικές διαδικασίες, καθιστώντας τες πιο γρήγορες και αποτελεσματικές για τους πολίτες.

Τέλος στα πιστοποιητικά και τις υπεύθυνες δηλώσεις

Ο υπουργός τόνισε ότι οι πολίτες σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν θα χρειάζεται πλέον να κατεβάζουν, έστω και ψηφιακά, πιστοποιητικά. Τα στοιχεία θα υπάρχουν ήδη στα συστήματα και, με την έγκριση του χρήστη, θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ολοκλήρωση διαφόρων διαδικασιών.

Αυτό περιλαμβάνει και πιο απαιτητικές διαδικασίες που ενδέχεται να ζητούν πέντε ή και δέκα διαφορετικά πιστοποιητικά. Όπως διευκρίνισε ο κ. Παπαστεργίου, η πλατφόρμα θα ζητά την έγκριση του χρήστη και στη συνέχεια «η διαδικασία θα τρέχει μόνη της, χωρίς να χρειαστεί καν να κατεβάσουμε το πιστοποιητικό ή να κάνουμε μια υπεύθυνη δήλωση».

Διασύνδεση μητρώων και μάχη κατά της φοροδιαφυγής

Ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε εκτενώς στη σημασία της διασύνδεσης των κρατικών μητρώων. Στο πλαίσιο αυτό, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, έχουν εξασφαλιστεί 800 νέες διαλειτουργικότητες πληροφοριακών συστημάτων, ενισχύοντας τη συνολική ψηφιακή υποδομή του Δημοσίου.

Παράλληλα, ο υπουργός υπογράμμισε τη συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης στην αποκάλυψη κυκλωμάτων φοροδιαφυγής. Η διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου, σε συνδυασμό με την τεχνητή νοημοσύνη, προσφέρει νέα εργαλεία για την αντιμετώπιση της οικονομικής παραβατικότητας.

«Η ψηφιοποίηση στην ουσία τι είναι; Είναι διαφάνεια, η ψηφιοποίηση είναι ιχνηλασιμότητα», σημείωσε ο κ. Παπαστεργίου. Εξήγησε ότι η ΑΑΔΕ και το ελληνικό FBI διαθέτουν πλέον προηγμένα εργαλεία για την επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων, κάτι που επιτρέπει τον αποτελεσματικότερο εντοπισμό παραβατικών δραστηριοτήτων.

Ενίσχυση ελέγχων και διασταύρωση στοιχείων

Απαντώντας σε ερωτήματα σχετικά με τη διασύνδεση της ΑΑΔΕ με το ΓΕΜΗ, τον ΕΦΚΑ και άλλες υπηρεσίες, ο κ. Παπαστεργίου υπογράμμισε τις προκλήσεις του παρελθόντος. Στο παρελθόν, όπως ανέφερε, δεν ήταν πάντοτε εφικτή η ασφαλής αντιστοίχιση των στοιχείων ενός πολίτη μεταξύ διαφορετικών μητρώων, δημιουργώντας δυσκολίες στους ελέγχους.

«Πλέον μπορούμε να διαθέσουμε δεδομένα, να διασταυρώσουμε βάσεις δεδομένων και να δώσουμε στην υπηρεσία των αρχών όλα αυτά τα στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για να κάνουν σωστούς ελέγχους», δήλωσε ο υπουργός. Αυτή η δυνατότητα διασταύρωσης ενισχύει σημαντικά την αποτελεσματικότητα των κρατικών μηχανισμών στον τομέα των ελέγχων και της πάταξης της απάτης.

Με πληροφορίες από: Newsit