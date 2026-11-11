Ο Γεραπετρίτης ενημερώνει τους πολιτικούς αρχηγούς για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ανακοίνωσε ότι θα ενημερώσει το Σάββατο, 14 Νοεμβρίου, τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων σχετικά με την υπόθεση του καλωδίου και της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η κίνηση αυτή έρχεται ως απάντηση στην έντονη πολιτική αντιπαράθεση που έχει προκύψει γύρω από το θέμα και την απαίτηση της αντιπολίτευσης για πλήρη ενημέρωση. Η συνάντηση αναμένεται να διεξαχθεί κατ’ ιδίαν με τον κάθε πολιτικό αρχηγό.

Η ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών

Η απόφαση του Γιώργου Γεραπετρίτη να ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου γνωστοποιήθηκε μετά από τις πιέσεις της αντιπολίτευσης. Νωρίτερα, ο Κωστής Χατζηδάκης είχε προαναγγείλει τη συγκεκριμένη συνάντηση, μιλώντας σε ραδιοφωνική εκπομπή.

Ο υπουργός Εξωτερικών θα παρουσιάσει τις κινήσεις που έχουν γίνει όσον αφορά στο έργο, το οποίο έχει προκαλέσει σημαντικές συζητήσεις και αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η ενημέρωση θα καλύψει τις εξελίξεις που αφορούν το καλώδιο, με στόχο να δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν τεθεί.

Η αντίδραση της Κύπρου στην ανατολική Μεσόγειο

Στο μεταξύ, η Κύπρος προχώρησε σήμερα, 11 Νοεμβρίου 2026, στην έκδοση αντι-NAVTEX. Η κίνηση αυτή αποτελεί άμεση απάντηση στην αναγγελία της Τουρκίας για έρευνες που πρόκειται να ξεκινήσει το γαλλικό πλοίο «VB Abeille Marengo». Το πλοίο αυτό έχει αναλάβει εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με την Ελλάδα.

Η κυπριακή αντι-NAVTEX, με αριθμό 352/26, εκδόθηκε στις 06:00 το πρωί, με βασικό σκοπό να απαντήσει στις τουρκικές προκλήσεις. Η Λευκωσία τονίζει ότι η Τουρκία δημιουργεί για ακόμη μία φορά αναστάτωση στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου. Με αυτή την ενέργεια, η Κύπρος ξεκαθαρίζει τη θέση της σχετικά με τις εργασίες που διεξάγονται εντός της κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) και υφαλοκρηπίδας.

Λεπτομέρειες της κυπριακής αντι-NAVTEX

Σύμφωνα με την κυπριακή αντι-NAVTEX, οι εργασίες που πραγματοποιούνται στην περιοχή έχουν αδειοδοτηθεί από τις αρμόδιες κυπριακές αρχές. Αυτό υπογραμμίζει τη νομιμότητα των ενεργειών της Κύπρου και της Ελλάδας όσον αφορά το έργο της διασύνδεσης. Η Λευκωσία επισημαίνει επίσης ότι η τουρκική NAVTEX δεν έχει εκδοθεί κατόπιν συντονισμού με τις κυπριακές αρχές, θέτοντας έτσι ζήτημα ως προς την εγκυρότητά της.

Η κυπριακή αντι-NAVTEX θα παραμείνει σε ισχύ για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, συγκεκριμένα έως τις 20 Μαρτίου 2027. Η διάρκεια αυτή δείχνει την αποφασιστικότητα της Κύπρου να διαφυλάξει τα κυριαρχικά της δικαιώματα και να υποστηρίξει την πρόοδο του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης, παρά τις τουρκικές αντιδράσεις.

Δηλώσεις για το καλώδιο

Στο πλαίσιο των εξελίξεων, η Ντόρα Μπακογιάννη έκανε δηλώσεις σχετικά με το καλώδιο. Η κυρία Μπακογιάννη σχολίασε τη στάση της Τουρκίας και το ενδεχόμενο να είχαν ζητήσει οι Γάλλοι άδεια από την Άγκυρα για τις εργασίες. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι αν οι Γάλλοι είχαν ζητήσει άδεια από την Άγκυρα, οι Τούρκοι θα το είχαν κάνει «φέιγ βολάν».

Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την ευαισθησία του θέματος και τις διπλωματικές προεκτάσεις του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης στην ανατολική Μεσόγειο. Η τοποθέτηση της κυρίας Μπακογιάννη προσθέτει μια ακόμα διάσταση στην πολιτική συζήτηση γύρω από το καλώδιο και τις σχέσεις με την Τουρκία.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit