Χάκαραν το email του Άδωνι Γεωργιάδη: Παρήγγειλαν πολυτελή οχήματα και όπλα ανήμερα των γενεθλίων του

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αποκάλυψε ότι έπεσε θύμα κυβερνοεπίθεσης ανήμερα των γενεθλίων του, καθώς χάκερ παραβίασαν την ηλεκτρονική του διεύθυνση. Οι δράστες, χρησιμοποιώντας το όνομά του, προχώρησαν σε μαζικές παραγγελίες πολυτελών οχημάτων και όπλων. Ο κ. Γεωργιάδης γνωστοποίησε το περιστατικό μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα «X», ενημερώνοντας το κοινό ότι έχει ήδη επικοινωνήσει με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και προτίθεται να κινηθεί νομικά.

Η παραβίαση του προσωπικού email και η αποκάλυψη

Το περιστατικό της παραβίασης του προσωπικού email του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, συνέβη την ημέρα των γενεθλίων του, προσδίδοντας μια ιδιαίτερη διάσταση στο συμβάν. Οι χάκερ κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπουργού, τον οποίο στη συνέχεια χρησιμοποίησαν για να πραγματοποιήσουν μια σειρά από ασυνήθιστες ενέργειες.

Ο ίδιος ο κ. Γεωργιάδης επέλεξε να δημοσιοποιήσει το γεγονός, ενημερώνοντας το κοινό μέσω μιας ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα «X». Στην ανάρτησή του, περιέγραψε λεπτομερώς την «έκπληξη» που του επιφύλαξαν οι δράστες ανήμερα των γενεθλίων του, γνωστοποιώντας ότι «χάκαραν» το email του και έκαναν παραγγελίες χρησιμοποιώντας το όνομά του.

Οι εντυπωσιακές παραγγελίες πολυτελών οχημάτων

Οι δράστες, εκμεταλλευόμενοι την πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του υπουργού, προχώρησαν σε παραγγελίες μεγάλου αριθμού πολυτελών αυτοκινήτων. Συγκεκριμένα, οι παραγγελίες περιλάμβαναν 150 οχήματα τύπου Porsche Cayenne και 50 οχήματα τύπου Mercedes Maybach. Ο συνολικός αριθμός των πολυτελών αυτοκινήτων που παραγγέλθηκαν στο όνομα του Άδωνι Γεωργιάδη ανήλθε στα 200.

Ο υπουργός Υγείας δημοσίευσε μάλιστα φωτογραφίες από τα μηνύματα που φέρονται να στάλθηκαν στις εταιρείες αυτοκινήτων. Σε ένα από αυτά, το οποίο απευθυνόταν στην Porsche, οι αποστολείς εμφανίζονταν ως ο ίδιος ο Άδωνις Γεωργιάδης, τονίζοντας την ιδιότητά του ως Υπουργός Υγείας. Το μήνυμα ανέφερε χαρακτηριστικά: «Γεια σας είμαι ο Άδωνις Γεωργιάδης ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Ο ΙΔΙΟΣ ΚΑΝΩ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΖΥΓΟ ΜΟΥ, Ευγενία Μανωλίδου. ΑΛΛΑ ΕΓΩ ΕΧΩ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΟΥ 150 τέτοια ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ. Ευχαριστώ πολύ!!!».

Οι παραγγελίες αυτές, όπως καταγγέλλει ο υπουργός, στάλθηκαν χωρίς τη δική του γνώση ή έγκριση. Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό αν κάποια από αυτές τις παραγγελίες προχώρησε πέρα από την απλή αποστολή των μηνυμάτων στις εν λόγω εταιρείες.

Η παραγγελία όπλων και το περιεχόμενο των μηνυμάτων

Εκτός από τα πολυτελή αυτοκίνητα, οι χάκερ προχώρησαν και στην παραγγελία όπλων, χρησιμοποιώντας πάντα το όνομα του Άδωνι Γεωργιάδη. Οι παραγγελίες αυτές περιλάμβαναν 24 καραμπίνες Benelli, καθώς και ένα όπλο τύπου Springfield Armory Echelon. Συνολικά, οι παραγγελίες όπλων ανήλθαν στα 25 τεμάχια, προσθέτοντας μια ακόμα σοβαρή διάσταση στο περιστατικό.

Τα μηνύματα που στάλθηκαν από τους δράστες, όπως αυτά που δημοσίευσε ο υπουργός, είχαν ως στόχο να πείσουν τους παραλήπτες για την αυθεντικότητα των παραγγελιών. Η αναφορά στην ιδιότητα του Άδωνι Γεωργιάδη ως Υπουργού Υγείας και στην αγορά για τον ίδιο και τη σύζυγό του, Ευγενία Μανωλίδου, αποτελούσε μέρος της προσπάθειας να δοθεί κύρος στις ψευδείς παραγγελίες.

Άμεση αντίδραση και νομικές ενέργειες

Αμέσως μετά την αποκάλυψη του χακαρίσματος, ο Άδωνις Γεωργιάδης προχώρησε σε άμεσες ενέργειες. Όπως ο ίδιος δήλωσε στην ανάρτησή του, επικοινώνησε χωρίς καθυστέρηση με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προκειμένου να καταγγείλει το περιστατικό και να ζητήσει τη διερεύνησή του. Ο υπουργός τόνισε την πρόθεσή του να κινηθεί νομικά εναντίον των αγνώστων δραστών, επιδιώκοντας την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών.

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, ο κ. Γεωργιάδης επέλεξε να αντιμετωπίσει το γεγονός και με μια δόση χιούμορ. Στην ανάρτησή του, σχολίασε σκωπτικά: «Τους ευχαριστώ για τον πρωτότυπο τρόπο να μου ευχηθούν για τα γενέθλια μου». Πρόσθεσε επίσης, με αυτοσαρκαστική διάθεση, ότι «Ευτυχώς, δεν έχω τέτοια απωθημένα…», αναφερόμενος στις πολυτελείς παραγγελίες που έγιναν στο όνομά του.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit