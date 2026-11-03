Αντώνης Σαμαράς: «Ο ελληνικός λαός κρίνει», απαντώντας σε δηλώσεις Μητσοτάκη

Νέα, σφοδρή επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς, απαντώντας στις αναφορές του πρωθυπουργού σχετικά με τον ελληνοτουρκικό διάλογο της περιόδου 2012-2014. Η μετωπική αυτή επίθεση έλαβε χώρα την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, στον απόηχο της πρωινής συνέντευξης του κ. Μητσοτάκη στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 98.9. Ο πρώην πρωθυπουργός κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι επιχειρεί να μετατοπίσει τη δημόσια συζήτηση από τις σημερινές εξελίξεις στα εθνικά θέματα.

Αιχμηρή απάντηση για τη «μνήμη» του λαού

Ο Αντώνης Σαμαράς δήλωσε πως ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί ότι οι Έλληνες έχουν «πολύ κοντή μνήμη». Υποστήριξε ότι αντί ο πρωθυπουργός να ανησυχεί για τα ανεπιτυχή αποτελέσματα στην ψηφοφορία στον ΟΗΕ σχετικά με τις τουρκολιβυκές παρανομίες, ασχολείται με το κατά πόσον η κυβέρνησή του το 2012-2014 έκανε διάλογο με την Τουρκία.

Ο πρώην πρωθυπουργός επιστράτευσε ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα, υποστηρίζοντας ότι, όσο κι αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσπαθεί να «ταΐσει», δήθεν, την κοινή γνώμη με «πίτσες» και «χωριάτικα», ο ελληνικός λαός γνωρίζει, κρίνει και συγκρίνει.

Οι διαφορές της περιόδου 2012-2014

Ο Αντώνης Σαμαράς προχώρησε σε μια αναλυτική απαρίθμηση των διαφορών που, κατά την εκτίμησή του, χωρίζουν τις δύο περιόδους. Υποστήριξε ότι κατά τη δική του πρωθυπουργική θητεία δεν είχαν διαμορφωθεί τα τετελεσμένα που, όπως σημειώνει, χαρακτηρίζουν σήμερα τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Τόνισε ότι τότε δεν υπήρχε το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Επίσης, δεν υπήρχε τουρκική NAVTEX διαρκείας στο Αιγαίο, ούτε η «Γαλάζια Πατρίδα» ως το επίσημο δόγμα της Τουρκίας κατά της Ελλάδας.

«Γαλάζια Πατρίδα» και διεθνείς εξελίξεις

Ο κ. Σαμαράς αναφέρθηκε στον πρωταγωνιστή της «Γαλάζιας Πατρίδας», Σινιρλίογλου, τον οποίο η Τουρκία προωθεί σήμερα για Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Σημείωσε ότι η κυβέρνησή του δεν στήριξε τον Σινιρλίογλου σε κανέναν ΟΑΣΕ.

Στην ίδια κατεύθυνση, επικαλέστηκε τα γεγονότα της Κάσου, αλλά και τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, επιχειρώντας να αναδείξει τη διαφοροποίηση μεταξύ της τότε και της σημερινής κατάστασης.

Η Διακήρυξη των Αθηνών και «ξέπλυμα» της Τουρκίας

Ο πρώην πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπογραφή της Διακήρυξης των Αθηνών. Κατηγόρησε τη σημερινή κυβέρνηση ότι «ξέπλυνε διεθνώς» την Τουρκία υπογράφοντας Συνθήκη Φιλίας μαζί της.

Επανέλαβε ότι την εποχή της δικής του διακυβέρνησης, δεν δημιουργήθηκε από την Τουρκία κανένα τετελεσμένο σε βάρος της Ελλάδας.

Η κρίση του ελληνικού λαού

Ο Αντώνης Σαμαράς ολοκλήρωσε την παρέμβασή του με την αιχμηρή δήλωση ότι «όσο λοιπόν κι αν προσπαθεί ο κ. Μητσοτάκης να ταΐσει, δήθεν, τον κόσμο με “πίτσες” και “χωριάτικα”, ο ελληνικός λαός γνωρίζει, κρίνει και συγκρίνει…».

Ο πρώην πρωθυπουργός κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ανατρέχει στο παρελθόν, την ώρα που, όπως υποστηρίζει, θα έπρεπε να τον απασχολούν οι σημερινές διπλωματικές εξελίξεις και οι χειρισμοί στα εθνικά θέματα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit