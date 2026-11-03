Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Πολιτική αναταραχή στο Μίσιγκαν και η ελληνική πόλη Υψηλάντι

Οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον, όχι μόνο για τις πολιτικές εξελίξεις, αλλά και για μια απρόσμενη σύνδεση με την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, ένα πολιτικό γεγονός που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον από την Κυριακή (01/11/26) στους ψηφοφόρους, συνδέεται με την πόλη Υψηλάντι στο Μίσιγκαν, μια πόλη με ελληνικό όνομα και ιστορία.

Η πολιτική αναταραχή στο Μίσιγκαν

Ένα «μικρό πολιτικό πραξικόπημα» ή «αποστασία», όπως το χαρακτήρισαν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, συγκλόνισε το Δημοκρατικό Κόμμα στο Μίσιγκαν. Πρωταγωνιστής ήταν ο υποψήφιος για τη Γερουσία, Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ, γνωστός και ως «Μαμντάνι του Μίσιγκαν», ο οποίος βρέθηκε στο Ντιτρόιτ για την τελευταία του ομιλία πριν ανοίξουν οι κάλπες.

Ο Ελ-Σαγιέντ και οι συνάδελφοί του Δημοκρατικοί βίωσαν σοκ όταν είδαν την επίσης Δημοκρατική βουλευτή Χέιλι Στίβενς, που υπήρξε αντίπαλός του στις προκριματικές εκλογές, να υποστηρίζει τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο Μάικ Ρότζερς. Η Στίβενς εμφανίστηκε μαζί του στην εκκλησία στο Ντιτρόιτ, γεγονός που έφερε το κόμμα σε πολύ δύσκολη θέση σε μια από τις πιο κρίσιμες Πολιτείες για το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών.

Ο συναγερμός στους Δημοκρατικούς

Η κίνηση της Χέιλι Στίβενς προκάλεσε την άμεση αποβολή της από το Δημοκρατικό Κόμμα της πολιτείας και την έντονη καταδίκη από τους ηγέτες του κόμματος, συμπεριλαμβανομένων και των πολιτικών τους συμμάχων. Αμέσως σήμανε συναγερμός στις τάξεις των Δημοκρατικών, οι οποίοι επιστράτευσαν τη γερουσιαστή Ελίζαμπεθ Γουόρνε για να στηρίξει τον Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ.

Όλα αυτά τα γεγονότα, που τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης περιέγραψαν ως μια κατάσταση που μοιάζει με αρχαία τραγωδία, εκτυλίχθηκαν στην πόλη Υψηλάντι. Η πόλη αυτή φέρει το όνομά της προς τιμήν του Πρίγκιπα Δημητρίου Υψηλάντη (1793–1832), ενός σημαντικού αγωνιστή της Ελληνικής Επανάστασης.

Η πόλη Υψηλάντι και η ελληνική της κληρονομιά

Η πόλη Υψηλάντι, την οποία οι ντόπιοι αποκαλούν συχνά «Ύψι», βρίσκεται στη δυτική πλευρά του ποταμού Χιούρον στο Μίσιγκαν. Πρόκειται για μια πόλη με περίπου 20.000 κατοίκους, η οποία έχει μια ιδιαίτερη ιστορική σχέση με την Ελλάδα.

Η ίδρυση της πόλης χρονολογείται το 1825, ενώ το όνομά της, Υψηλάντι, της δόθηκε το 1829 από τους ιδρυτές της. Μεταξύ των ιδρυτών περιλαμβάνονταν οι δικαστές Augustus Woodward, John Stewart και William Harwood. Αργότερα, η πόλη συγχωνεύτηκε με τον γειτονικό οικισμό Woodruff’s Grove.

Ιστορία και χαρακτηριστικά της ονομασίας

Η επιλογή του ονόματος Υψηλάντι για την πόλη του Μίσιγκαν αντανακλούσε την ισχυρή υποστήριξη και τον ενθουσιασμό των Αμερικανών του 19ου αιώνα για την Ελληνική Επανάσταση. Η ονομασία αυτή αποτελεί ένα ξεκάθαρο δείγμα της συμπάθειας και της αλληλεγγύης που έτρεφαν για τον αγώνα των Ελλήνων για ελευθερία και δημοκρατία.

Προς τιμήν του Δημητρίου Υψηλάντη, μια προτομή του στέκεται στη βάση του εμβληματικού Πύργου Νερού Υψηλάντι. Η προτομή αυτή πλαισιώνεται από σημαίες της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών, συμβολίζοντας τη διαχρονική φιλία και τους κοινούς αγώνες των δύο εθνών για τις αξίες της ελευθερίας.

Με πληροφορίες από: Newsit