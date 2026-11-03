Ο Ευάγγελος Αποστολάκης άφησε σαφείς αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο ο Αλέξης Τσίπρας διαχειρίστηκε τους παλιούς του συνεργάτες, σχολιάζοντας το πολιτικό rebranding του πρώην πρωθυπουργού. Ο πρώην υπουργός Άμυνας, ο οποίος πλέον έχει συνταχθεί με το ΠΑΣΟΚ, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη στάση του κ. Τσίπρα απέναντι σε πρόσωπα με τα οποία είχε συνεργαστεί στο παρελθόν.

Οι δηλώσεις του κ. Αποστολάκη έγιναν την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Open, όπου αναφέρθηκε στην προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να αλλάξει την πολιτική του εικόνα. Παρά το γεγονός ότι αναγνώρισε στον πρώην πρωθυπουργό πολιτικές δυνατότητες, δεν έκρυψε τις ενστάσεις του για τη διαχείριση των προσώπων που τον στήριξαν.

Κριτική για τη διαχείριση των παλιών συνεργατών

Η κριτική του Ευάγγελου Αποστολάκη επικεντρώθηκε συγκεκριμένα στη διαχείριση των προσώπων που είχαν βρεθεί στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα κατά την προηγούμενη πολιτική του διαδρομή. Ο πρώην υπουργός Άμυνας υποστήριξε ότι ο κ. Τσίπρας δεν αναγνώρισε επαρκώς την προσφορά τους ούτε αξιοποίησε τις δυνατότητές τους.

Χαρακτηριστικά, ο κ. Αποστολάκης σημείωσε: «Στην προκειμένη περίπτωση κινήθηκε με έναν όχι και τόσο φρόνιμο τρόπο σε σχέση με τους παλιούς του συνεργάτες. Δεν εκτίμησε τη δουλειά τους, δεν τους αξιοποίησε». Με αυτή τη δήλωση, άφησε σαφείς αιχμές για τις επιλογές του πρώην πρωθυπουργού σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό που τον περιέβαλλε.

Επιφυλακτικότητα για το πολιτικό rebranding του Αλέξη Τσίπρα

Ο Ευάγγελος Αποστολάκης εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στο πολιτικό rebranding που επιχειρεί ο Αλέξης Τσίπρας μέσω της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ). Τόνισε ότι η αλλαγή της πολιτικής εικόνας και η αποτελεσματικότητά της θα κριθούν στην πράξη, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ουσιαστικές αλλαγές.

Παρά τις ενστάσεις του, ο κ. Αποστολάκης προσπάθησε να διαχωρίσει την προσωπική του εκτίμηση προς τον πρώην πρωθυπουργό από τις πολιτικές του διαφωνίες. Δήλωσε αρχικά: «Δεν θα κάτσω ποτέ να κατηγορήσω ή να κριτικάρω τις απόψεις κάποιου με τον οποίο έχω συνεργαστεί. Τον εκτιμώ και θεωρώ ότι έχει δυνατότητες να προσθέσει κάτι θετικό στον πολιτικό χώρο», αναγνωρίζοντας έτσι ένα πολιτικό κεφάλαιο στον κ. Τσίπρα.

Η στάση του Αποστολάκη απέναντι στη νέα προσπάθεια

Ερωτηθείς για το κατά πόσο θα μπορούσε να πειστεί από τη νέα πολιτική προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα, ο Ευάγγελος Αποστολάκης έδωσε μια απάντηση που υποδηλώνει την απόσταση που έχει πάρει. Ο πρώην υπουργός Άμυνας έχει πλέον συνταχθεί με το ΠΑΣΟΚ, γεγονός που καθορίζει και τη δική του πολιτική πορεία.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Εάν με έπειθε και αν πίστευα σε αυτό που κάνει, θα έλεγα ότι θα έπρεπε να κινηθώ διαφορετικά». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει ότι, με βάση τις τρέχουσες πεποιθήσεις του, δεν βρίσκει πειστική τη νέα πολιτική κατεύθυνση του πρώην πρωθυπουργού.

Εκτιμήσεις για τη στρατηγική επιστροφής του πρώην πρωθυπουργού

Αναφερόμενος στη στρατηγική που ακολουθεί ο πρώην πρωθυπουργός για την επιστροφή του στο πολιτικό προσκήνιο, ο Ευάγγελος Αποστολάκης εκτίμησε ότι ο κ. Τσίπρας επιχειρεί να εμφανίσει μια διαφορετική πολιτική φυσιογνωμία. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η προσπάθεια χαρακτηρίζεται από έναν ηπιότερο λόγο και μεγαλύτερη έμφαση στην εμπειρία που έχει αποκτήσει από τα λάθη του παρελθόντος.

«Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του. Θεωρώ ότι προσπαθεί να δείξει ότι έχει μάθει από τα λάθη που έχει κάνει, ότι η πολιτική του είναι ηπιότερη», δήλωσε ο κ. Αποστολάκης, περιγράφοντας την εικόνα που εκτιμά ότι επιδιώκει να προβάλει ο Αλέξης Τσίπρας. Ωστόσο, απέφυγε να προδικάσει την επιτυχία ή την αποτυχία του συγκεκριμένου εγχειρήματος.

Με πληροφορίες από: Newsit