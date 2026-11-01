Ο Νίκος Παππάς ζητά νέα συνεδρίαση της επιτροπής οικονομικών υποθέσεων με τους servicers

Ο Νίκος Παππάς, Γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., υπέβαλε σήμερα ένα κατεπείγον αίτημα προς τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, Γιώργο Κοτρωνιά. Το αίτημα ζητά την άμεση σύγκληση της Επιτροπής με μοναδικό θέμα την ακρόαση των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, ευρύτερα γνωστών ως servicers. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται ως απάντηση στην απουσία των εκπροσώπων των εν λόγω εταιρειών από την προγραμματισμένη συνεδρίαση της Επιτροπής που είχε λάβει χώρα στις 30 Οκτωβρίου, παρά το γεγονός ότι είχαν προσκληθεί.

Το κατεπείγον αίτημα του Νίκου Παππά

Ο Νίκος Παππάς, μέσω του κατεπείγοντος αιτήματός του, ζητά την έκτακτη σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων. Η προτεινόμενη ημερομηνία για αυτή τη συνεδρίαση είναι η Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, κατά τις απογευματινές ώρες, με αποκλειστικό αντικείμενο την ακρόαση των εκπροσώπων των servicers. Αυτή η κίνηση κρίνεται αναγκαία μετά τη μη προσέλευση των εταιρειών στην προηγούμενη ακρόαση φορέων.

Ο Γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεση σύγκληση της Επιτροπής και την έγκαιρη αποστολή νέων προσκλήσεων προς τους servicers. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η παρουσία τους και να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις και απαντήσεις στα ερωτήματα των βουλευτών, τα οποία παραμένουν αναπάντητα από την προηγούμενη προσπάθεια.

Η απουσία των servicers από την προηγούμενη συνεδρίαση

Οι εκπρόσωποι των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις είχαν λάβει πρόσκληση για να παραστούν στην ακρόαση φορέων που διεξήχθη στις 30 Οκτωβρίου. Ωστόσο, προς έκπληξη των μελών της Επιτροπής, οι servicers δεν προσήλθαν, αφήνοντας κενό στην ενημέρωση των βουλευτών.

Η απουσία τους επισημάνθηκε από όλα τα πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούνται στην Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένης και της κυβερνητικής πλευράς. Όλοι συμφώνησαν ότι οι εκπρόσωποι των εταιρειών όφειλαν να είχαν παραστεί στη συνεδρίαση και να απαντήσουν στα ερωτήματα που είχαν διατυπωθεί από τους βουλευτές, καθώς το θέμα των διαχειριζόμενων δανείων αφορά ένα ευρύ φάσμα πολιτών.

Οι αιτιάσεις των εταιρειών και η διάθεση για συμμετοχή

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που αναφέρονται στο αίτημα του Νίκου Παππά, οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων επικαλέστηκαν ως αιτία της απουσίας τους την καθυστερημένη αποστολή της πρόσκλησης. Αυτή η δικαιολογία δόθηκε για τη μη παρουσία τους στην προγραμματισμένη συνεδρίαση της 30ής Οκτωβρίου.

Παράλληλα, τα ίδια δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Ένωση των εταιρειών διαχείρισης δηλώνει πρόθυμη να συμμετάσχει σε μια νέα συνεδρίαση της Επιτροπής. Η δήλωση αυτή υποδηλώνει την προθυμία τους να ανταποκριθούν σε μια νέα πρόσκληση και να προσέλθουν για να δώσουν τις απαραίτητες εξηγήσεις και απαντήσεις στα μέλη της Επιτροπής, συμβάλλοντας έτσι στην πλήρη ενημέρωση.

Η σημασία της ακρόασης πριν την Ολομέλεια

Ο Νίκος Παππάς τονίζει εμφατικά ότι η προτεινόμενη έκτακτη συνεδρίαση με τους servicers πρέπει να προηγηθεί της συζήτησης του σχετικού νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο κύριος λόγος είναι να διασφαλιστεί ότι η Εθνική Αντιπροσωπεία θα έχει συγκεντρώσει μια πλήρη και ολοκληρωμένη εικόνα του ζητήματος, πριν κληθεί να λάβει νομοθετικές αποφάσεις.

Η παρουσία των εκπροσώπων των servicers και οι συγκεκριμένες απαντήσεις τους στα ερωτήματα των βουλευτών κρίνονται ως απαραίτητες προϋποθέσεις. Μόνο έτσι, όπως αναφέρεται, οι βουλευτές θα είναι σε θέση να νομοθετήσουν με επαρκή γνώση όλων των δεδομένων και των επιπτώσεων, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα της νομοθετικής διαδικασίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki