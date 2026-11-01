ΗΠΑ: Οι αντιδράσεις για τα κέντρα δεδομένων επηρεάζουν τις ενδιάμεσες εκλογές

Η ραγδαία εξάπλωση των κέντρων δεδομένων, τα οποία αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, έχει πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις σε διάφορες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι τοπικές κοινωνίες εκφράζουν ολοένα και πιο δυναμικά την επιθυμία τους να έχουν λόγο για το μέλλον των εγκαταστάσεων που σχεδιάζονται στις περιοχές τους.

Οι ενδιάμεσες εκλογές και τα τοπικά δημοψηφίσματα

Το ζήτημα των κέντρων δεδομένων αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Οι ψηφοφόροι σε δέκα πολιτείες θα κληθούν να αποφασίσουν εάν θα επιβληθούν περιορισμοί στην κατασκευή νέων κέντρων δεδομένων, αναδεικνύοντας μια αντιπαράθεση που ξεπερνά τις παραδοσιακές κομματικές διαχωριστικές γραμμές.

Στο επίκεντρο αυτής της εκλογικής αναμέτρησης βρίσκεται το Οχάιο, μια πολιτεία που χαρακτηρίζεται από τη μεγαλύτερη συγκέντρωση τέτοιων εγκαταστάσεων. Σύμφωνα με την μη κομματική ερευνητική οργάνωση Ballotpedia, περισσότερες από δώδεκα τοπικές δικαιοδοσίες στην πολιτεία θα ψηφίσουν επί 21 διαφορετικών προτάσεων. Σε εθνικό επίπεδο, οι κάλπες σε 38 τοπικές περιοχές θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον 41 μέτρα που αφορούν την αναβολή, την απαγόρευση ή την επιβολή πρόσθετων όρων στην κατασκευή κέντρων δεδομένων.

Κοινές ανησυχίες πέρα από τις κομματικές γραμμές

Η δυναμική των πρωτοβουλιών αυτών αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη δυσαρέσκεια απέναντι σε έναν κλάδο που επεκτείνεται με ταχύτατους ρυθμούς. Η επέκταση αυτή αλλάζει το ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα ολόκληρων περιοχών, προκαλώντας ανησυχίες στους κατοίκους. Μάλιστα, η αντίθεση δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, καθώς τόσο Δημοκρατικοί όσο και Ρεπουμπλικάνοι εμφανίζονται πρόθυμοι να στηρίξουν περιορισμούς, όταν θεωρούν ότι οι εγκαταστάσεις απειλούν την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Η Τζέσικα Μπέικερ, μέλος της ομάδας υπεράσπισης Conserve Ohio, δήλωσε ότι «Όλοι θέλουμε το ίδιο πράγμα», υπογραμμίζοντας πως οι ανησυχίες για τις τεράστιες ανάγκες των κέντρων δεδομένων σε ηλεκτρική ενέργεια και νερό ενώνουν κατοίκους διαφορετικών πολιτικών πεποιθήσεων. Εξήγησε επίσης ότι ακόμα και όταν οι εταιρείες επιλέγουν να παράγουν τη δική τους ενέργεια, χρησιμοποιώντας μονάδες φυσικού αερίου ή πυρηνικούς αντιδραστήρες, πολλοί κάτοικοι εξακολουθούν να μη θέλουν τέτοιες εγκαταστάσεις κοντά στα σπίτια τους, φοβούμενοι πιθανές επιπτώσεις στην υγεία των παιδιών τους.

Οι προκλήσεις για τον κλάδο και οι πιθανές επιπτώσεις

Ο Μπάρον Φανγκ, επικεφαλής της έρευνας για τις υποδομές πληροφορικής στην εταιρεία Dell’Oro Group, διατύπωσε την εκτίμηση ότι εάν οι ψηφοφόροι του Οχάιο υπερψηφίσουν τους περιορισμούς, οι εταιρείες ενδέχεται να αναζητήσουν άλλες περιοχές για την υλοποίηση των έργων τους, αντί να ματαιώσουν συνολικά τα επενδυτικά τους σχέδια. Ο κλάδος βρίσκεται ήδη αντιμέτωπος με σημαντικές προκλήσεις, όπως οι πολυετείς καθυστερήσεις στη σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο και η συνεχής αύξηση του κατασκευαστικού κόστους.

Τα κέντρα δεδομένων είναι γνωστό ότι καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, βασίζονται σε εφεδρικές γεννήτριες φυσικού αερίου κατά τις περιόδους αιχμής της ενεργειακής ζήτησης, γεγονός που εντείνει τις περιβαλλοντικές ανησυχίες των τοπικών κοινωνιών.

Με πληροφορίες από: Topontiki