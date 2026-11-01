Ο Λευκός Οίκος ετοιμάζει σχέδιο διακυβέρνησης με εκτελεστικές εξουσίες ενόψει εκλογών

Ο Λευκός Οίκος προετοιμάζει εδώ και μήνες ένα εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης, με στόχο να επιτρέψει στον Ντόναλντ Τραμπ να συνεχίσει να προωθεί την πολιτική του ακόμη και χωρίς τη στήριξη του Κογκρέσου. Αυτός ο σχεδιασμός έρχεται ενόψει του ενδεχομένου οι Δημοκρατικοί να ανακτήσουν τον έλεγχο της αμερικανικής Βουλής και της Γερουσίας στις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters, ανώτατοι αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης αναζητούν τρόπους αξιοποίησης των προεδρικών εξουσιών για να προχωρήσουν σε σημαντικές παρεμβάσεις.

Στο τραπέζι βρίσκονται αποφάσεις που αφορούν τη μετανάστευση, τους δασμούς, τη στεγαστική πολιτική και τις δημόσιες δαπάνες, χωρίς να απαιτείται η έγκριση του Κογκρέσου. Παράλληλα, το επιτελείο του Αμερικανού προέδρου προετοιμάζεται για πιθανές εκτεταμένες κοινοβουλευτικές έρευνες, κλητεύσεις και αιτήματα πρόσβασης σε κυβερνητικά έγγραφα, σε περίπτωση που οι Δημοκρατικοί αποκτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Οι προετοιμασίες του Λευκού Οίκου

Οι προετοιμασίες για αυτό το σχέδιο βρίσκονται σε εξέλιξη από τον περασμένο Απρίλιο, όπως αναφέρουν αξιωματούχος του Λευκού Οίκου και δύο πρόσωπα που γνωρίζουν τον σχεδιασμό και μίλησαν στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας. Ο Λευκός Οίκος προετοιμάζεται συστηματικά για το ενδεχόμενο νίκης των Δημοκρατικών, ώστε ο Ντόναλντ Τραμπ να μπορεί να εφαρμόζει την πολιτική του ακόμη και εάν οι Δημοκρατικοί αποκτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός πλαισίου που θα επιτρέπει στον Ντόναλντ Τραμπ να εφαρμόζει τις προτεραιότητές του, ακόμη και αν οι Δημοκρατικοί εμποδίσουν την ψήφιση νέων νόμων. Το επιτελείο του Αμερικανού προέδρου εξετάζει πώς μπορεί να αξιοποιήσει τις εκτελεστικές του εξουσίες για να προχωρήσει σε σημαντικές παρεμβάσεις χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.

Κορυφαία στελέχη στον σχεδιασμό

Στις συζητήσεις για τον σχεδιασμό συμμετέχουν κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης, τα οποία αναζητούν τρόπους αξιοποίησης των προεδρικών εξουσιών. Μεταξύ αυτών είναι ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ, και ο διευθυντής του Γραφείου Διαχείρισης και Προϋπολογισμού, Ράσελ Βόουτ. Οι δύο αξιωματούχοι συνεργάζονται στενά από τον περασμένο Απρίλιο με τη νομική υπηρεσία του Λευκού Οίκου.

Ο ρόλος του Ράσελ Βόουτ, επικεφαλής του Γραφείου Διαχείρισης και Προϋπολογισμού των ΗΠΑ, ο οποίος εποπτεύει τη διαχείριση των ομοσπονδιακών δαπανών, θεωρείται ιδιαίτερης σημασίας. Ο Βόουτ εξετάζει ποιες κυβερνητικές προτεραιότητες μπορούν να προχωρήσουν αξιοποιώντας κονδύλια που έχουν ήδη εγκριθεί από το Κογκρέσο, σύμφωνα με δύο από τις πηγές του Reuters.

Νομική θωράκιση και πιθανές προσφυγές

Η νομική υπηρεσία του Λευκού Οίκου διαδραματίζει κεντρικό ρόλο σε αυτή την προετοιμασία. Ο νομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Γουίλ Σαρφ, και η ομάδα του εξετάζουν όχι μόνο ποιες αποφάσεις μπορεί να λάβει νόμιμα ο Τραμπ χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Κογκρέσου, αλλά και μέχρι πού μπορεί να επεκτείνει τα όρια των εξουσιών του. Αυτό περιλαμβάνει την ενδελεχή εξέταση των ορίων της προεδρικής εξουσίας.

Παράλληλα, η νομική ομάδα προετοιμάζει τη νομική υπεράσπιση ενδεχόμενων αποφάσεων που θα μπορούσαν να προσβληθούν στα δικαστήρια. Αυτή η προετοιμασία περιλαμβάνει επίσης την αντιμετώπιση πιθανών κοινοβουλευτικών ερευνών, κλητεύσεων και αιτημάτων πρόσβασης σε κυβερνητικά έγγραφα, σε περίπτωση που οι Δημοκρατικοί ανακτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Τα μέτρα που εξετάζονται

Στο πλαίσιο των εκτελεστικών παρεμβάσεων που βρίσκονται υπό εξέταση, περιλαμβάνονται διάφορα μέτρα σε κρίσιμους τομείς. Εξετάζονται νέοι δασμοί στις εισαγωγές κρίσιμων ορυκτών και ανεμογεννητριών. Επίσης, αυστηρότεροι κανόνες για τις θεωρήσεις εισόδου ξένων φοιτητών και προσωρινά εργαζόμενων από το εξωτερικό βρίσκονται στο τραπέζι των συζητήσεων.

Η κυβέρνηση εξετάζει επίσης μέτρα για τη μείωση του κόστους στέγασης και κατασκευών. Σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει τις προετοιμασίες, οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες έχουν ήδη υποβάλει προτάσεις και νομικές αξιολογήσεις σχετικά με ενέργειες που θα μπορούσε να αναλάβει μονομερώς η κυβέρνηση, χωρίς να χρειαστεί νέα νομοθετική έγκριση από το Κογκρέσο.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis