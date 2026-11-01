Η Ελλάδα υπογράφει διακρατική συμφωνία με την Πορτογαλία για τα μεταγωγικά C-390 Millennium

Τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, η Ελλάδα και η Πορτογαλία προχωρούν στην υπογραφή μιας σημαντικής διακρατικής συμφωνίας που αφορά την προμήθεια τριών αεροσκαφών KC 390 EMBRAER, τύπου C-390 Millennium, για τις ανάγκες της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας. Η τελετή υπογραφής θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Έλληνα υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, και του Πορτογάλου ομολόγου του, Νούνο Μέλο. Η συμφωνία αυτή ανοίγει τον δρόμο για την ανανέωση των αερομεταφορικών δυνατοτήτων της Πολεμικής Αεροπορίας με νέα, σύγχρονα μεταγωγικά αεροσκάφη.

Η επίσημη επίσκεψη και οι συζητήσεις

Ο Πορτογάλος υπουργός Άμυνας, Νούνο Μέλο, αναμένεται να πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα, όπου θα τον υποδεχθεί ο κ. Δένδιας στις 10:30 π.μ. Η υπογραφή της συμφωνίας αποτελεί το επιστέγασμα αυτής της επίσκεψης, η οποία, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σηματοδοτεί την είσοδο της Πολεμικής Αεροπορίας σε μια νέα εποχή.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν εκτενώς. Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν σε δυνατότητες συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας, καθώς και στην ανάπτυξη κοινών τεχνολογικών έργων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην προηγμένη αμυντική τεχνολογία, στην υποστήριξη της αμυντικής βιομηχανίας και στην καινοτομία. Επιπλέον, στην ατζέντα των συζητήσεων περιλαμβάνονται θέματα περιφερειακής και διεθνούς ασφάλειας. Μετά το πέρας των συνομιλιών, περίπου στις 11:50, θα πραγματοποιηθούν κοινές δηλώσεις στον τύπο.

Ανανέωση του στόλου της Πολεμικής Αεροπορίας

Η απόφαση για την προμήθεια των C-390 Millennium ολοκληρώνει μια μακρά πορεία επιλογής και δίνει τη δυνατότητα στην Πολεμική Αεροπορία να εκσυγχρονίσει τις αερομεταφορές της. Τα νέα μεταγωγικά αεροσκάφη χαρακτηρίζονται ως πολλαπλών αποστολών, προσφέροντας μεγαλύτερη ταχύτητα και υψηλή μεταφορική ικανότητα, στοιχεία απαραίτητα για τις σύγχρονες επιχειρησιακές ανάγκες.

Η επιλογή του βραζιλιάνικου αεροσκάφους της κατασκευάστριας εταιρείας Embraer αποκτά πλέον συμβατική βάση, με τις διαδικασίες να έχουν προχωρήσει. Ως ένα συμβολικό μήνυμα πριν από τις τελικές υπογραφές, ένα πορτογαλικό C-390 είχε πραγματοποιήσει πτήση κατά τη διάρκεια της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Το πλαίσιο συνεργασίας και οι στόχοι

Τα αεροσκάφη που θα αποκτηθούν είναι καινούργια και η προμήθειά τους θα γίνει μέσω του πορτογαλικού πλαισίου συνεργασίας με την κατασκευάστρια εταιρεία. Αυτή η επιλογή στρατηγικής σημασίας επιτρέπει στην Αθήνα να αξιοποιήσει την ήδη υπάρχουσα εμπειρία της Πορτογαλικής Αεροπορίας, η οποία επιχειρεί με τον συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους. Η αξιοποίηση αυτή αφορά τόσο την εκπαίδευση του προσωπικού όσο και την υποστήριξη των αεροσκαφών.

Βασικός στόχος που έχει τεθεί είναι η πρώτη ελληνική παραλαβή των αεροσκαφών να πραγματοποιηθεί μέσα στο 2027. Το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την παράδοση των C-390 Millennium θα αποτυπωθεί αναλυτικά στη συμφωνία που θα υπογραφεί.

Η ανάγκη για εκσυγχρονισμό και οι προηγούμενες αναφορές

Η αναζήτηση νέου μεταγωγικού αεροσκάφους για την Πολεμική Αεροπορία συνδεόταν άμεσα με την επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης της γήρανσης του στόλου των C-130. Οι δυσκολίες που προκαλούσε η υποστήριξη των παλαιότερων αεροσκαφών στον καθημερινό προγραμματισμό των αποστολών καθιστούσαν επιτακτικό τον εκσυγχρονισμό.

Το ενδιαφέρον του Αεροπορικού Επιτελείου για το C-390 είχε καταγραφεί από τα πρώτα στάδια, όπως είχε αναφέρει το OnAlert.gr. Το αρχικό ενδιαφέρον μετεξελίχθηκε σταδιακά σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Ήδη από τις 6 Μαΐου 2026, το OnAlert είχε αποκαλύψει τη λύση της διακρατικής συμφωνίας με την Πορτογαλία για τρία αεροσκάφη, καθώς και τη δυνατότητα αξιοποίησης του πορτογαλικού προγράμματος για ταχύτερη πρόσβαση στην παραγωγή των αεροσκαφών.

Με πληροφορίες από: Newsit