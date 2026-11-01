Επίθεση με γκαζάκια στο γραφείο του Θάνου Πλεύρη: «Δεν υπολογίζω τα συγκεκριμένα καθάρματα»

Το πολιτικό γραφείο του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, στην οδό Αλεξάνδρου Σούτσου, στο Κολωνάκι, έγινε στόχος εμπρηστικής επίθεσης με γκαζάκια τα ξημερώματα της Κυριακής. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 2:15, προκαλώντας την άμεση αντίδραση του υπουργού. Ο κ. Πλεύρης προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την πρώτη του τοποθέτηση για το συμβάν και κάνοντας λόγο για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών.

Η εμπρηστική επίθεση στο Κολωνάκι

Στόχος εμπρηστικής επίθεσης με γκαζάκια έγινε το πολιτικό γραφείο του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη. Το γραφείο βρίσκεται στην οδό Αλεξάνδρου Σούτσου, στην περιοχή του Κολωνακίου, στο κέντρο της Αθήνας. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, δημιουργώντας ερωτήματα σχετικά με τα κίνητρα και τους δράστες.

Το περιστατικό καταγράφηκε συγκεκριμένα περίπου στις 2:15 το πρωί. Ο υπουργός Θάνος Πλεύρης, λίγο πριν την επίθεση, είχε αποχωρήσει από το γραφείο του, όπως ο ίδιος ανέφερε στην ανάρτησή του. Οι δράστες χρησιμοποίησαν γκαζάκια για να προκαλέσουν την εμπρηστική ενέργεια, η οποία χαρακτηρίστηκε από τον υπουργό ως τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών.

Η άμεση αντίδραση του υπουργού

Ο Θάνος Πλεύρης, αμέσως μετά την επίθεση στο πολιτικό του γραφείο, προέβη σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσω αυτής της ανάρτησης, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου εξέφρασε την πρώτη του αντίδραση και τοποθέτηση σχετικά με το συμβάν. Στο κείμενό του, ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε στην τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών στο γραφείο του.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι οι δράστες της επίθεσης είναι «οπαδοί λαθρομεταναστών». Στην ανάρτησή του, ο Θάνος Πλεύρης τόνισε ότι ο τρόπος με τον οποίο οι μηχανισμοί τοποθετήθηκαν στο γραφείο του αποδεικνύει, κατά την εκτίμησή του, ανθρωποκτόνο δόλο. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει το περιστατικό.

Η σκληρή δήλωση του Θάνου Πλεύρη

Στην ανάρτησή του, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει σκληρές εκφράσεις για τους υπεύθυνους της επίθεσης. «Δεν υπολογίζω τα συγκεκριμένα καθάρματα. Τα τρομάζω και δεν με τρομάζουν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Θάνος Πλεύρης, δείχνοντας την αποφασιστικότητά του να μην υποχωρήσει απέναντι σε τέτοιες ενέργειες.

Η δήλωση αυτή αποτελεί κεντρικό σημείο της αντίδρασης του υπουργού, καθώς εκφράζει μια σαφή θέση απέναντι σε όσους βρίσκονται πίσω από την επίθεση. Ο κ. Πλεύρης επανέλαβε ότι «κάποιοι οπαδοί λαθρομεταναστών έβαλαν εκρηκτικούς μηχανισμούς στο πολιτικό μου γραφείο στο κέντρο της Αθήνας», ενισχύοντας την αρχική του εκτίμηση για την ταυτότητα των δραστών.

Ο ανθρωποκτόνος δόλος και η φύση των μηχανισμών

Ο Θάνος Πλεύρης, στην ανάρτησή του, έδωσε έμφαση στον τρόπο τοποθέτησης των εκρηκτικών μηχανισμών, υποστηρίζοντας ότι αυτός ο τρόπος «αποδεικνύει ανθρωποκτόνο δόλο». Αυτή η εκτίμηση του υπουργού υποδηλώνει ότι η επίθεση δεν ήταν απλώς μια πράξη βανδαλισμού, αλλά μια ενέργεια με δυνητικά πολύ σοβαρές συνέπειες.

Η αναφορά σε «εκρηκτικούς μηχανισμούς», παρά την αρχική περιγραφή της επίθεσης ως «με γκαζάκια», αναδεικνύει την οπτική του υπουργού για τη σοβαρότητα της κατάστασης. Ο κ. Πλεύρης τόνισε ότι μόλις είχε φύγει από το γραφείο του όταν σημειώθηκε το περιστατικό, γεγονός που προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα στην εκτίμησή του περί ανθρωποκτόνου δόλου, δεδομένης της παρουσίας του στον χώρο λίγο πριν την επίθεση.

Με πληροφορίες από: Enikos