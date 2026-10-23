Η στάση των ΗΠΑ για τη Λιβύη και το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ κάλεσε τις εμπλεκόμενες πλευρές να βρουν λύση στο ζήτημα του τουρκολιβυκού μνημονίου, χωρίς να χαρακτηρίσει την ενέργεια της Λιβύης παράνομη, σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εξέλιξη αυτή έρχεται εν μέσω δηλώσεων του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, σχετικά με το νομικό αποτέλεσμα του μνημονίου και τις κινήσεις της Ελλάδας στην ΕΕ. Παράλληλα, στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, το ζήτημα προκαλεί προβληματισμό στον Αντώνη Σαμαρά, αναδεικνύοντας ένα δίλημμα που αφορά τους Γιώργο Γεραπετρίτη και Νίκο Δένδια.

Οι δηλώσεις του υπουργού εξωτερικών για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, υπουργός Εξωτερικών, έχει προβεί σε διάφορες δηλώσεις σχετικά με το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχει αναφέρει ότι το μνημόνιο δεν έχει κανένα νομικό αποτέλεσμα. Άλλες φορές, έχει δηλώσει ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει σε κινήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό να «τιμωρήσει» τόσο τους Λίβυους όσο και τους Τούρκους για τις ενέργειές τους.

Σε άλλες περιπτώσεις, ο υπουργός Εξωτερικών έχει υποστηρίξει ότι η ελληνική πλευρά έκανε ό,τι ήταν δυνατόν, αλλά τελικά δεν υπήρξε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτές οι διαφορετικές τοποθετήσεις έχουν προκαλέσει συζητήσεις σχετικά με τους χειρισμούς της ελληνικής διπλωματίας στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Η στάση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και η ελληνική αντίδραση

Σε αντίθεση με τις ελληνικές δηλώσεις και τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ παρενέβη καλώντας και τις δύο πλευρές να βρουν λύση. Η αμερικανική πλευρά δεν χαρακτήρισε την ενέργεια της Λιβύης ως παράνομη, κάτι που διαφοροποιείται από την προσέγγιση της ΕΕ. Αυτή η στάση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ φέρεται να «προσγείωσε» τους εξωραϊσμούς που έγιναν από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο γαλάζιος βουλευτής Καλογερόπουλος εξέφρασε την άποψη «Τον ήπιαμε». Η δήλωση αυτή εκτιμάται ως ένα πρώτο βήμα για τη ρεαλιστική αποδοχή της κατάστασης, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στον χαράξιμο των επόμενων βημάτων με ανάλογο ρεαλισμό και την αναγκαία αυτογνωσία.

Το πολιτικό δίλημμα του Αντώνη Σαμαρά

Το ζήτημα με το τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν επηρεάζει μόνο την κυβέρνηση, αλλά προκαλεί και προβληματισμό στον Αντώνη Σαμαρά. Η αποτυχία των χειρισμών φέρεται να μην βαρύνει αποκλειστικά τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Ενώ ο υπουργός Εξωτερικών ενδέχεται να μην κατάλαβε πώς συνέβη η εξέλιξη αυτή και να «κοροϊδεύτηκε» από τους Λίβυους, ευθύνη αποδίδεται και στον Νίκο Δένδια.

Ο Νίκος Δένδιας, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν κατάφερε να πείσει τον Χαφτάρ να μην ταυτιστεί με την Άγκυρα. Ωστόσο, ο Αντώνης Σαμαράς, ενώ επιτίθεται εύκολα στον Γεραπετρίτη, δυσκολεύεται να κάνει το ίδιο με τον Δένδια. Αυτή η κατάσταση δημιουργεί ένα δίλημμα για τον πρώην πρωθυπουργό, καθώς η «κοπή του καρπουζιού στη μέση» φαντάζει δύσκολη.

Η οικονομική κατάσταση της Γαλλίας και το ΔΝΤ

Παράλληλα με τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά και την εσωτερική πολιτική, η οικονομική κατάσταση στη Γαλλία παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα. Η οικονομία της χώρας βρίσκεται «στο κόκκινο» και απασχολεί έντονα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η Γαλλία, όπως έχει διαμορφωθεί από τον Μακρόν, θα χρειαστεί πρόγραμμα διάσωσης, δηλαδή δανεικά. Ένα βασικό ερώτημα που τίθεται είναι εάν το ΔΝΤ θα αναλάβει ευθέως το πρόγραμμα αυτό. Ωστόσο, αναφέρεται ότι στην Ευρώπη υπήρξε μόνο ένα «κορόιδο» που δέχθηκε το ΔΝΤ να του κάνει κουμάντο, υποδηλώνοντας πιθανή απροθυμία για άμεση εμπλοκή του ΔΝΤ σε αυτή τη μορφή.

Με πληροφορίες από: Topontiki