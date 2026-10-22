Δημοσκόπηση Pulse: Τα ποσοστά των κομμάτων και η «γκρίζα ζώνη»

Μία νέα δημοσκόπηση της Pulse, η οποία διενεργήθηκε για λογαριασμό του ΣΚΑΪ, φέρνει στο φως τα τρέχοντα ποσοστά των κομμάτων, καθώς και το μέγεθος της «γκρίζας ζώνης». Τα ευρήματα της έρευνας καταγράφουν τη δυναμική των πολιτικών σχηματισμών, σκιαγραφώντας την εικόνα της πρόθεσης ψήφου.

Η δυναμική των κομμάτων

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει δυναμική στο 30%. Το κυβερνών κόμμα διατηρεί την πρωτοκαθεδρία του στα ποσοστά που παρουσιάζονται.

Ακολουθεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, η οποία βρίσκεται στο 16,5%. Το ΠΑΣΟΚ καταγράφεται στο 13%, διατηρώντας την τρίτη θέση μεταξύ των κομμάτων.

Σχήματα που καταγράφονται εντός Βουλής

Η δημοσκόπηση περιλαμβάνει και μικρότερα πολιτικά σχήματα που, βάσει των ευρημάτων, καταγράφονται εντός Βουλής. Συγκεκριμένα, η Συμμαχία Ελλήνων του Ηλία Κασιδιάρη εμφανίζεται με ποσοστό 4%.

Παράλληλα, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού καταγράφει επίσης ποσοστό 4%. Αυτό το αποτέλεσμα φέρνει το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού δίπλα δίπλα με τη Συμμαχία Ελλήνων του Ηλία Κασιδιάρη.

Το ποσοστό της «γκρίζας ζώνης»

Ένα σημαντικό στοιχείο που αναδεικνύεται από τη νέα δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ είναι το μέγεθος της «γκρίζας ζώνης». Αυτή η κατηγορία, η οποία περιλαμβάνει τους αναποφάσιστους και όσους δεν απαντούν, ανέρχεται στο 12,5%.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr