Ο βουλευτής της ΝΔ ανασκευάζει για το τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Ατυχής διατύπωση»

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Καλογερόπουλος, προχώρησε σε ανασκευή δήλωσής του σχετικά με το τουρκολιβυκό μνημόνιο, χαρακτηρίζοντας την αρχική του διατύπωση ως «ατυχή». Η τοποθέτησή του, που έγινε σε πρωινή εκπομπή, είχε προκαλέσει συζητήσεις, με τον ίδιο να διευκρινίζει πλέον τη θέση του.

Η δήλωση που προκάλεσε αντιδράσεις

Ο κ. Καλογερόπουλος, όταν κλήθηκε να σχολιάσει το τουρκολιβυκό μνημόνιο, είχε χρησιμοποιήσει τη φράση «τον ήπιαμε». Η συγκεκριμένη δήλωση προκάλεσε άμεσα ντόρο και οδήγησε τον βουλευτή σε δημόσια ανασκευή.

Ο ίδιος, μετά τις αντιδράσεις, έσπευσε να εξηγήσει πως η έκφραση αυτή δεν αποτυπώνει ούτε την εθνική θέση της χώρας ούτε τη δική του πεποίθηση για τα διπλωματικά και γεωστρατηγικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας.

Η ανασκευή του βουλευτή

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Δημήτρης Καλογερόπουλος ανέφερε ότι χρησιμοποίησε μία «ατυχή έκφραση» κατά τη διάρκεια πρωινής εκπομπής του MEGA News, αναφερόμενος στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Τόνισε ότι η φράση αυτή δεν εκφράζει την εθνική θέση, ούτε την προσωπική του πεποίθηση ότι η Ελλάδα διαθέτει ισχυρά διπλωματικά και γεωστρατηγικά πλεονεκτήματα.

Ο βουλευτής υπογράμμισε τη σημασία του καθαρού λόγου και της θεσμικής υπευθυνότητας στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής κυριαρχίας.

Η εθνική θέση για το μνημόνιο

Στην ίδια ανάρτηση, ο κ. Καλογερόπουλος επανέλαβε τη σαφή και αδιαπραγμάτευτη εθνική θέση της Ελλάδας. Σύμφωνα με αυτή, το ψευδεπίγραφο τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν παράγει έννομα αποτελέσματα εις βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Πρόσθεσε ότι το μνημόνιο είναι αντίθετο προς τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου, τη γεωγραφία και τη λογική, επισημαίνοντας την παράνομη φύση του.

Ενέργειες της κυβέρνησης και διπλωματικά πλεονεκτήματα

Ο βουλευτής της ΝΔ αναφέρθηκε στις ενέργειες της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα σε διπλωματικό και γεωστρατηγικό επίπεδο. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της αξιοποίησης των διεθνών συμμαχιών και της θέσης της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή, με απώτερο σκοπό την προάσπιση των εθνικών δικαίων.

Σημείωσε επίσης ότι η κυβέρνηση, μετά από πολλές δεκαετίες, ενίσχυσε τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας όσο ποτέ άλλοτε, καθιστώντας τες ικανές να αποτρέψουν οποιαδήποτε απειλή. Επιπλέον, τόνισε ότι η υπογραφή συμφωνίας για την ΑΟΖ με την Αίγυπτο υπερκάλυψε την περιοχή του τουρκολιβυκού μνημονίου, ενώ οι συμφωνίες με ενεργειακούς κολοσσούς των ΗΠΑ για έρευνες το ανατρέπουν στην πράξη.

Προσήλωση στην εθνική γραμμή

Ο Δημήτρης Καλογερόπουλος κατέληξε στην ανάρτησή του επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του προσήλωση στην εθνική γραμμή. Δήλωσε ότι η ατυχής διατύπωσή του δεν αναιρεί την αφοσίωσή του στην προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων και στην υπεράσπιση των συμφερόντων της πατρίδας.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr