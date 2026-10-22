Κυριάκος Πιερρακάκης: Μείωση του κόστους ενέργειας με ενιαία ενεργειακή ένωση και επενδύσεις

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, συμμετείχε σε συζήτηση με τον διεθνώς αναγνωρισμένο συγγραφέα Τζουλιάνο ντα Έμπολι, στο πλαίσιο εκδήλωσης του ΕΛΙΑΜΕΠ. Το θέμα της συζήτησης ήταν «Η Ευρώπη στην εποχή της ισχύος: Ποιος θα διαμορφώσει το μέλλον της;». Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του, ο υπουργός αναφέρθηκε σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την ενέργεια, την πολιτική, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις μεταβολές στην ισχύ και τον χρόνο λόγω της τεχνολογίας.

Για μια ενιαία ενεργειακή ένωση

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε την ανάγκη για τη δημιουργία μιας ενιαίας Ενεργειακής Ένωσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, μια τέτοια ένωση, ενισχυμένη με περισσότερες δυνατότητες αποθήκευσης ενέργειας, αυξημένες διασυνδέσεις μεταξύ των δικτύων και επιπλέον επενδύσεις στην υποδομή, θα οδηγούσε σε σημαντική μείωση του κόστους.

Αυτή η μείωση του ενεργειακού κόστους, όπως επισήμανε ο υπουργός, θα είχε άμεσο και θετικό αντίκτυπο τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στα νοικοκυριά, ελαφρύνοντας το οικονομικό τους βάρος.

Λαϊκισμός, Κέντρο και η ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο υπουργός αναφέρθηκε και στο ζήτημα του λαϊκισμού, υπογραμμίζοντας ότι «οι λαϊκιστές εντοπίζουν προβλήματα, αλλά αδυνατούν να δώσουν λύσεις». Αντιθέτως, υποστήριξε ότι το Κέντρο δεν μπορεί να παραμένει προσκολλημένο στο status quo.

Πρέπει, όπως είπε, να είναι σε θέση να προσφέρει συγκεκριμένες λύσεις και να επικοινωνεί αποτελεσματικά, χρησιμοποιώντας ακόμη και τη «γλώσσα του TikTok» για να προσεγγίσει το κοινό. Παράλληλα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη ρύθμισης της Τεχνητής Νοημοσύνης, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν έχουμε την πολυτέλεια να μη ρυθμίσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη».

Η διάχυση και μετατόπιση της ισχύος

Ο υπουργός ανέλυσε τις σύγχρονες μεταβολές στην έννοια της ισχύος, σημειώνοντας ότι υπάρχει μια «διάχυση της ισχύος στο εσωτερικό των κρατών». Αυτή η διάχυση εκτείνεται προς τις επιχειρήσεις και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, σε αντίθεση με την έννοια της Βεστφαλίας του 1648, όπου η κυριαρχία συνδεόταν με ένα ισχυρό κράτος.

Επιπλέον, ο Κυριάκος Πιερρακάκης επεσήμανε τη «μετατόπιση της ισχύος από τη Δύση προς την Ανατολή», η οποία συμβαίνει «εξ ορισμού». Τέλος, αναφέρθηκε στον «κατακερματισμό της ισχύος», καθώς η εφαρμογή αποφάσεων γίνεται δυσκολότερη στο εσωτερικό των κρατών και των χωρών, ένα φαινόμενο που αποδίδεται και στην τεχνολογική επιτάχυνση.

Η νέα ποιότητα του χρόνου και η τεχνολογική επιτάχυνση

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης πρόσθεσε ότι αισθάνεται πως υπάρχει μια «διαφορετική ποιότητα του χρόνου» ακριβώς εξαιτίας των παραπάνω εξελίξεων, καθώς η πυκνότητα του χρόνου έχει αλλάξει. Αναφέρθηκε σε μια φράση του Λένιν, την οποία ο συγγραφέας Τζουλιάνο ντα Έμπολι παραθέτει στο έργο του, σύμφωνα με την οποία «υπάρχουν δεκαετίες κατά τις οποίες δεν συμβαίνει τίποτα και υπάρχουν εβδομάδες κατά τις οποίες συμβαίνουν γεγονότα δεκαετιών».

Αυτή η μεταβολή στην πυκνότητα του χρόνου οφείλεται στην τεχνολογία και στην «εκθετική δημιουργική καταστροφή», με τη «σουμπετεριανή» έννοια. Ο υπουργός εξήγησε ότι, ενώ σε προηγούμενες γενιές υπήρχε πάντα η διαδικασία της δημιουργικής καταστροφής, όπως η φωτιά και ο τροχός, η διαφορά σήμερα είναι ότι δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για την αφομοίωση της αλλαγής.

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος σκέφτεται γραμμικά, ενώ η εξέλιξη είναι περισσότερο εκθετική από ποτέ. Παράλληλα, οι θεσμοί μας, που είναι θεσμοί του 19ου αιώνα, έχουν προσαρμοστεί, ως έναν βαθμό, στον 20ό και στον 21ο αιώνα, δημιουργώντας μια πολυπλοκότητα μέσα σε αυτές τις μεγάλες τάσεις.

Με πληροφορίες από: News.gr