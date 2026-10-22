Μαρινάκης κατά Τσίπρα: «Το μόνο επίτευγμα της εξωτερικής πολιτικής του ήταν μία γραβάτα και μία κακή συμφωνία»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό και επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), Αλέξη Τσίπρα. Οι δηλώσεις του κ. Μαρινάκη έρχονται με φόντο την αντιπαράθεση για την εξωτερική πολιτική και τα εθνικά ζητήματα, με αφορμή αναφορές του κ. Τσίπρα περί «εθνικών ηττών». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό για επιλεκτική μνήμη και ειρωνεύτηκε το πολιτικό του «rebranding».

Η αφορμή της αντιπαράθεσης και οι αιχμές για επιλεκτική μνήμη

Η επίθεση του Παύλου Μαρινάκη στον Αλέξη Τσίπρα πυροδοτήθηκε από τις πρόσφατες αναφορές του προέδρου της ΕΛΑΣ περί «εθνικών ηττών». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος καταλόγισε στον κ. Τσίπρα επιλεκτική μνήμη σχετικά με τα πεπραγμένα της δικής του κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι «η πραγματικότητα δεν αλλάζει με το μοντάζ ενός βίντεο».

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι επιχειρεί να ασκήσει αντιπολίτευση στα εθνικά θέματα, παραβλέποντας τις δικές του κυβερνητικές επιλογές. Τόνισε ότι ο πρώην πρωθυπουργός φαίνεται να έχει «ξεχάσει τα έργα και τις ημέρες του στη διακυβέρνηση της χώρας» λόγω του «πολύ rebranding».

Αναφορές στην παραίτηση από τη Βουλή και το πολιτικό «rebranding»

Ο Παύλος Μαρινάκης συνέδεσε την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη Βουλή με την απουσία δυνατότητας κοινοβουλευτικής αντιπαράθεσης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Χαρακτηριστικά σημείωσε ότι ο κ. Τσίπρας «απέδρασε παραιτούμενος από τη Βουλή», προσθέτοντας ότι είναι καιρός να του «φρεσκάρουν λίγο τη μνήμη».

Η κριτική του κυβερνητικού εκπροσώπου εστιάζει στην προσπάθεια του κ. Τσίπρα να αλλάξει την πολιτική του εικόνα, υπονοώντας ότι αυτή η προσπάθεια τον οδηγεί να παραβλέπει το δικό του κυβερνητικό έργο, ειδικά σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικών ζητημάτων.

Συνολική αντιπαράθεση για την εξωτερική πολιτική και την άμυνα

Η ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου εξελίσσεται σε μια συνολική αντιπαράθεση για την εξωτερική πολιτική και την άμυνα της χώρας. Το Μέγαρο Μαξίμου, μέσω των δηλώσεων του κ. Μαρινάκη, επιδιώκει να αναδείξει τη διαφορά ανάμεσα στις επιλογές των δύο κυβερνήσεων.

Στο επίκεντρο αυτής της αντιπαράθεσης βρίσκονται κρίσιμα ζητήματα όπως η Συμφωνία των Πρεσπών, οι οριοθετήσεις θαλασσίων ζωνών, τα εξοπλιστικά προγράμματα και η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου. Ο κ. Μαρινάκης κατέληξε σε μια δηκτική αποστροφή για τις γνώσεις του πρώην πρωθυπουργού γύρω από το έργο, υπογραμμίζοντας τις διαφορές στις προσεγγίσεις.

Η «κακή συμφωνία» και η «μία γραβάτα» ως επίτευγμα

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην αποτίμηση της εξωτερικής πολιτικής που ακολούθησε η κυβέρνηση Τσίπρα. Έθεσε στο στόχαστρο τη Συμφωνία των Πρεσπών, χωρίς να την κατονομάζει ευθέως, αλλά κάνοντας σαφή αναφορά σε αυτήν.

«Στα 4,5 χρόνια της περίφημης “πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής” του, το μοναδικό χειροπιαστό επίτευγμά του ήταν μία γραβάτα που συνόδευε μία κακή συμφωνία», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Υπενθύμισε επίσης ότι η Νέα Δημοκρατία είχε προειδοποιήσει πως, εφόσον η συγκεκριμένη συμφωνία κυρωνόταν, δεν θα μπορούσε να ακυρωθεί.

Κριτική για τα εξοπλιστικά προγράμματα

Συνεχίζοντας την κριτική του προς τον Αλέξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι κατά την ίδια περίοδο διακυβέρνησης, η Ελλάδα παρέμεινε εκτός μεγάλων εξοπλιστικών προγραμμάτων. Αυτό, όπως τόνισε, συνέβη σε αντίθεση με γειτονικές χώρες, οι οποίες προχώρησαν σε τέτοια προγράμματα.

«Και σήμερα ο κ. Τσίπρας έχει το θράσος να μιλά για “εθνικές ήττες”», τόνισε ο κ. Μαρινάκης, καλώντας τον πρώην πρωθυπουργό να αναλογιστεί τα πεπραγμένα της δικής του θητείας πριν προβεί σε τέτοιες δηλώσεις.

Με πληροφορίες από: Newsit