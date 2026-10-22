Αλέξης Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης θα παραδώσει τουρκολιβυκό σύμφωνο και εθνικές ήττες, χρειάζεται νέα εθνική πυξίδα

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας προέβη σε δήλωση σχετικά με το Τουρκολιβυκό Σύμφωνο, ασκώντας έντονη κριτική στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η στρατηγική του «δεδομένου συμμάχου» οδηγεί τη χώρα σε «απανωτές εθνικές ήττες και απαγορεύσεις». Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε την ανάγκη για μια νέα εθνική πυξίδα, δηλώνοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι σε θέση να την υπηρετήσει.

Κριτική για τη στρατηγική του «δεδομένου συμμάχου»

Στη δήλωσή του, ο Αλέξης Τσίπρας επανέλαβε με έμφαση ότι η στρατηγική του «δεδομένου συμμάχου» οδηγεί σε «απανωτές εθνικές ήττες και υποχωρήσεις». Ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε πως η χώρα χρειάζεται επειγόντως μια νέα εθνική πυξίδα, καθώς η παρούσα πορεία δεν εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα.

Ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι οι διαδοχικές αποτυχίες του κ. Μητσοτάκη καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για αυτή τη νέα εθνική πυξίδα και την επιστροφή σε μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Κατά την άποψή του, ο σημερινός πρωθυπουργός δεν είναι σε θέση να υπηρετήσει αυτή την αναγκαία αλλαγή πορείας.

Οι παραδοχές των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις αντιδράσεις που παρατηρούνται ακόμα και στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης. Σύμφωνα με τον κ. Τσίπρα, «οι βουλευτές της ΝΔ παραδέχονται ο ένας μετά τον άλλο την παταγώδη αποτυχία της εξωτερικής πολιτικής» του κ. Μητσοτάκη.

Ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε το ερώτημα πώς ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να συνεχίζει να σφυρίζει αδιάφορα, όταν οι ίδιοι οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος παραδέχονται τις διαδοχικές αποτυχίες στην εξωτερική πολιτική. Αυτή η κατάσταση, όπως υποστήριξε, επιβεβαιώνει την ανάγκη για άμεση αλλαγή στην προσέγγιση της χώρας στα διεθνή θέματα.

Η σύγκριση των κυβερνητικών θητειών

Ο κ. Τσίπρας έκανε μια σύγκριση μεταξύ της δικής του διακυβέρνησης και της σημερινής κατάστασης, υπογραμμίζοντας τις διαφορές. Δήλωσε ότι παρέδωσε στον κ. Μητσοτάκη «μία χώρα με τον East Med στα σκαριά, με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με τη Κύπρο να προχωρά».

Επίσης, τόνισε ότι κατά τη δική του θητεία, η Ελλάδα πρωταγωνιστούσε στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Αντίθετα, εκτίμησε ότι ο κ. Μητσοτάκης «θα παραδώσει Τουρκολιβυκό Σύμφωνο και τα τουρκικά πολεμικά να παραβιάζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα λίγα μίλια έξω από την Κάσο», σκιαγραφώντας μια εικόνα υποχώρησης.

Επιτακτική η επιστροφή στην πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική

Ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη για επιστροφή σε μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Οι διαδοχικές αποτυχίες που αποδίδει στον κ. Μητσοτάκη καθιστούν, κατά τη γνώμη του, αυτή την αλλαγή πορείας αναγκαία για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων.

Ο κ. Τσίπρας κατέληξε στη δήλωσή του επαναλαμβάνοντας ότι η χώρα χρειάζεται επειγόντως μια νέα εθνική πυξίδα. Επανέλαβε επίσης την πεποίθησή του ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι σε θέση να υπηρετήσει αυτή την αναγκαία αλλαγή, η οποία θα οδηγήσει την Ελλάδα σε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή, όπως συνέβαινε στο παρελθόν.

Με πληροφορίες από: Topontiki