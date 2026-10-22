Ελλάδα και Αίγυπτος σε διαβουλεύσεις για επέκταση ΑΟΖ ενάντια στο τουρκολιβυκό μνημόνιο

Νέα τηλεφωνική επικοινωνία είχε την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπάντρ Αμπντελαττί. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν τη στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας-Αιγύπτου και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ απέρριψαν κατηγορηματικά την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019. Παράλληλα, συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις με στόχο την επέκταση του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της Συμφωνίας του 2020 για την οριοθέτηση ΑΟΖ.

Τηλεφωνική επικοινωνία και στρατηγική συνεργασία

Η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Έλληνα ΥΠΕΞ, Γιώργου Γεραπετρίτη, και του Αιγύπτιου ομολόγου του, Μπάντρ Αμπντελαττί, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η στρατηγική εταιρική σχέση που συνδέει την Ελλάδα με την Αίγυπτο, καθώς και οι τρέχουσες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών αξιολόγησαν την κατάσταση και αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τα ζητήματα που διαμορφώνουν το περιβάλλον ασφάλειας και συνεργασίας στην περιοχή, επιβεβαιώνοντας τη σημασία του διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών.

Κατηγορηματική απόρριψη του μνημονίου Τουρκίας-Λιβύης

Σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο Χ, οι δύο υπουργοί απέρριψαν κατηγορηματικά την κύρωση, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, του Μνημονίου Τουρκίας-Λιβύης του 2019. Το εν λόγω μνημόνιο αφορά την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών και η απόρριψή του υπογραμμίζει τη σημασία του Διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).

Η θέση αυτή αντανακλά την κοινή προσήλωση Ελλάδας και Αιγύπτου στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου, οι οποίες αποτελούν τον θεμέλιο λίθο για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στόχος η επέκταση της συμφωνίας ΑΟΖ του 2020

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας τους, οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις με έναν σαφή στόχο: την επέκταση του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της Συμφωνίας του 2020 για την οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ). Αυτή η επέκταση θα γίνει σε πλήρη συμμόρφωση με το Διεθνές Δίκαιο και την UNCLOS, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η εν λόγω συμφωνία του 2020 αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στις σχέσεις Ελλάδας και Αιγύπτου και η πρόθεση για επέκτασή της δείχνει την επιθυμία για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας τους σε θέματα θαλάσσιων ζωνών.

Η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Την έντονη αντίθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή της Λιβύης εξέφρασε και η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Σε κοινή τους δήλωση, η πρόεδρος της Κομισιόν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τόνισαν ότι η συμφωνία παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας.

Για τους λόγους αυτούς, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί το τουρκολιβυκό μνημόνιο «άκυρο και ανίσχυρο», υπογραμμίζοντας τη νομική του αστοχία και την έλλειψη διεθνούς νομιμότητας.

Στήριξη σε Ελλάδα και Κύπρο και πάγια θέση της ΕΕ

Στην ίδια δήλωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση επανέλαβε τη στήριξή της προς την Ελλάδα και την Κύπρο, δύο κράτη μέλη της που θίγονται άμεσα από τις διατάξεις του μνημονίου. Παράλληλα, η ΕΕ εξέφρασε την αντίθεσή της σε οποιαδήποτε εξωτερική παρέμβαση στη Λιβύη, τονίζοντας την ανάγκη για εσωτερική σταθερότητα και λύσεις που σέβονται την κυριαρχία της χώρας.

Η θέση της ΕΕ σε αυτό το ζήτημα έχει διατυπωθεί ξεκάθαρα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ήδη από το 2019 και παραμένει αμετάβλητη, όπως επισημάνθηκε. Η Ένωση εκφράζει βαθιά τη λύπη της για την κύρωση από τη Λιβυκή Βουλή της «λεγόμενης Λιβυο-Τουρκικής Συμφωνίας Αρχών για την οριοθέτηση των θαλάσσιων δικαιοδοσιών στο Μεσόγειο».

Με πληροφορίες από: Topontiki, News.gr, Ieidiseis