Ένταση στο αλβανικό κοινοβούλιο: Βουλευτές πιάστηκαν στα χέρια και ανατράπηκαν έδρανα

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν την Πέμπτη στο αλβανικό κοινοβούλιο, καθώς η συνεδρίαση σημαδεύτηκε από άγριες αντιπαραθέσεις μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Βουλευτές πιάστηκαν στα χέρια, ενώ πετάχτηκαν αντικείμενα και ανατράπηκαν έδρανα, με αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή των εργασιών της Βουλής. Η ένταση, η οποία είχε ξεκινήσει ήδη από τους δρόμους των Τιράνων, μεταφέρθηκε με σφοδρότητα στην αίθουσα του κοινοβουλίου, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό κλίμα.

Η κλιμάκωση της έντασης και οι χειροδικίες εντός της Βουλής

Η συνεδρίαση της Πέμπτης στο αλβανικό κοινοβούλιο ξεκίνησε με ένα ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα, το οποίο γρήγορα κλιμακώθηκε σε άγριες και απρόβλεπτες αντιπαραθέσεις. Βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος, που αποτελούν την αντιπολίτευση, επιχείρησαν να αποκλείσουν το βήμα της Βουλής, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την έντονη διαφωνία τους. Οι ενέργειές τους περιλάμβαναν φωνές συνθημάτων, ρίψη νερού προς την πλευρά της κυβερνώσας πλειοψηφίας και ανατροπή εδράνων, δημιουργώντας μια εικόνα απόλυτου χάους στην αίθουσα των συνεδριάσεων.

Η κατάσταση δεν άργησε να λάβει ακόμα πιο σοβαρές διαστάσεις, καθώς οι λεκτικές αντιπαραθέσεις εξελίχθηκαν σε χειροδικίες μεταξύ των βουλευτών. Αυτή η σφοδρή σωματική σύγκρουση οδήγησε αναπόφευκτα στην προσωρινή διακοπή των εργασιών του κοινοβουλίου, καθώς η τάξη ήταν αδύνατο να διατηρηθεί υπό αυτές τις συνθήκες. Οι εικόνες από το εσωτερικό της Βουλής έδειχναν ξεκάθαρα την ένταση που επικρατούσε, με βουλευτές της αντιπολίτευσης και της κυβερνώσας πλειοψηφίας να έρχονται σε σωματική επαφή, ανταλλάσσοντας χτυπήματα.

Ο τραυματισμός βουλευτή και οι δηλώσεις για την ευρωπαϊκή πορεία

Ακόμη και μετά την επανέναρξη της συνεδρίασης, η ένταση παρέμεινε υψηλή, χωρίς να εκτονωθεί πλήρως, υποδεικνύοντας το βάθος της πολιτικής πόλωσης. Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ταουλάντ Μπάλα, δημοσίευσε μια φωτογραφία που απεικόνιζε ένα τραυματισμένο δάχτυλο. Ο κ. Μπάλα κατηγόρησε ευθέως τον βουλευτή της αντιπολίτευσης, Φλαμούρ Νόκα, για τη σύγκρουση που οδήγησε στον τραυματισμό του, προσδιορίζοντας τον υπεύθυνο για το περιστατικό.

Σε δήλωσή του, ο Ταουλάντ Μπάλα υπογράμμισε με έμφαση ότι η βία που εκδηλώθηκε εντός του κοινοβουλίου δεν πρόκειται να ανακόψει την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας. Η τοποθέτηση αυτή έδειξε την αποφασιστικότητα της κυβερνώσας πλειοψηφίας να συνεχίσει τις διαδικασίες και τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται, παρά τα σοβαρά επεισόδια που έλαβαν χώρα εντός του κοινοβουλίου και την έντονη διαφωνία της αντιπολίτευσης.

Κινητοποιήσεις στους δρόμους και διεθνείς προειδοποιήσεις

Παράλληλα με τα δραματικά γεγονότα εντός του κοινοβουλίου, η κοινωνική αναταραχή ήταν εμφανής και στους δρόμους των Τιράνων, όπου η ένταση ήταν ήδη υψηλή. Πανεπιστημιακοί και φοιτητές συμμετείχαν ενεργά σε κινητοποιήσεις, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία τους για την τρέχουσα πολιτική κατάσταση. Το συνδικάτο των πανεπιστημιακών είχε μάλιστα απευθύνει κάλεσμα για διαμαρτυρία έξω από το Κοινοβούλιο, ενισχύοντας την πίεση προς την πολιτική ηγεσία της χώρας και αναδεικνύοντας το εύρος της δυσαρέσκειας.

Οι εξελίξεις στην Αλβανία δεν πέρασαν απαρατήρητες από τη διεθνή κοινότητα, η οποία παρακολουθεί στενά την κατάσταση. Από το Μαυροβούνιο, όπου διεξαγόταν η σύνοδος της Διαδικασίας του Βερολίνου, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς απηύθυνε σαφή προειδοποίηση προς όλες τις πλευρές. Ο κ. Μερτς τόνισε με έμφαση ότι η βία και η πόλωση δεν μπορούν να αποτελούν απάντηση στις πολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα. Επιπλέον, κάλεσε τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να συνεχίσουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στέλνοντας ένα μήνυμα σταθερότητας, συνεργασίας και προσήλωσης στις ευρωπαϊκές αξίες.

Με πληροφορίες από: Topontiki