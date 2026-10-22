Αναστέλλονται οι επιχορηγήσεις στην ΕΟΚ μετά το σκάνδαλο των στημένων αγώνων

Την αναστολή των κρατικών επιχορηγήσεων προς την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) ανακοίνωσε ο υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης. Η απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια των αποκαλύψεων και της σύλληψης του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, καθώς και άλλων προσώπων, για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ. Παράλληλα με την αναστολή των επιχορηγήσεων, ζητήθηκε η διενέργεια εκτεταμένων οικονομικών και διαχειριστικών ελέγχων στην Ομοσπονδία.

Η απόφαση του υπουργού αθλητισμού

Ο υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, προχώρησε στην απόφαση αυτή μετά τις δυσάρεστες εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ. Οι καταγγελίες που διερευνώνται από τη Δικαιοσύνη αφορούν πρόσωπα με θεσμικούς ρόλους τόσο στη διοίκηση όσο και στη διαιτησία της Ομοσπονδίας καλαθοσφαίρισης. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή των εκ του νόμου προβλεπόμενων επιχορηγήσεων προς την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

Στην επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Αθλητισμού επισημαίνεται πως η κίνηση αυτή αποτελεί άμεση αντίδραση στις σοβαρές κατηγορίες που έχουν προκύψει. Ο υπουργός τόνισε τη σημασία της διαφάνειας και της τήρησης της νομιμότητας στον αθλητισμό, ειδικά όταν θίγονται θεσμικοί ρόλοι.

Οι συλληφθέντες και η διαδικασία των απολογιών

Για την υπόθεση της χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, εκτός από τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, έχουν συλληφθεί ως βασικοί κατηγορούμενοι οι διαιτητές Βασιλική Τσαρούχα, Πέτρος Παπαπέτρου και Τάσος Πηλοΐδης, ο αρχιδιαιτητής Ηλίας Κορομηλάς, καθώς και ο επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης.

Και οι έξι συλληφθέντες οδηγήθηκαν την Πέμπτη το πρωί ενώπιον του Ανακριτή στην Ευελπίδων. Εκεί, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Μετά την εμφάνισή τους, όλοι οι κατηγορούμενοι επέστρεψαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ), όπου θα παραμείνουν κρατούμενοι μέχρι την ορισμένη ημερομηνία της απολογίας τους.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει οριστεί, ο διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου αναμένεται να απολογηθεί την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στη 1 το μεσημέρι. Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, στις 10 το πρωί, θα απολογηθούν ο Βαγγέλης Λιόλιος και ο Γιώργος Μαυραγάνης. Τέλος, τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, στις 10:30 το πρωί, έχουν προγραμματιστεί οι απολογίες της Βασιλικής Τσαρούχα, του Τάσου Πηλοΐδη και του Ηλία Κορομηλά.

Εκτεταμένοι έλεγχοι στην ομοσπονδία

Πέρα από την αναστολή των επιχορηγήσεων, ο υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, ζήτησε τη διενέργεια δύο επιπλέον ελέγχων στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Ο πρώτος είναι ένας έκτακτος δημοσιονομικός και διαχειριστικός έλεγχος, ο οποίος θα καλύψει τα οικονομικά έτη 2024, 2025 και 2026. Αυτός ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ο δεύτερος έλεγχος που ζητήθηκε είναι ένας οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος, ο οποίος θα διενεργηθεί από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Οι έλεγχοι αυτοί αποσκοπούν στην πλήρη διερεύνηση της οικονομικής και διαχειριστικής λειτουργίας της Ομοσπονδίας, στο πλαίσιο των καταγγελιών που διερευνώνται από τη Δικαιοσύνη.

Οικονομικές κυρώσεις και η υπόθεση του σχολικού πρωταθλήματος

Υπενθυμίζεται ότι σε περιπτώσεις χειραγώγησης αγώνων, πέραν των ποινικών και πειθαρχικών συνεπειών που προβλέπονται, υπάρχουν και σαφείς οικονομικές κυρώσεις στη χρηματοδότηση των αθλητικών φορέων. Αυτές οι κυρώσεις εφαρμόζονται μέσω της ετήσιας κατανομής από το Υπουργείο Αθλητισμού των κερδών των παικτών τυχερών παιγνίων.

Στον φάκελο της υπόθεσης για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων περιλαμβάνεται και ένα συγκεκριμένο παιχνίδι από το Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα. Πρόκειται για την αναμέτρηση μεταξύ της Αναγέννησης Πάτρας και του Ελληνικού Κολεγίου, η οποία διεξήχθη στην Πάφο τον περασμένο Μάρτιο.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis, Gazzetta