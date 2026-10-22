Η Ρένα Δούρου καλωσόρισε τον Σωκράτη Βαρδάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ

Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποδέχθηκε ένα νέο μέλος, τον Σωκράτη Βαρδάκη, ο οποίος ορκίστηκε βουλευτής Ηρακλείου. Την υποδοχή του ανέλαβε η πρόεδρος της ΚΟ του κόμματος, Ρένα Δούρου, η οποία προέβη σε δηλώσεις μπροστά στις κάμερες. Ο κ. Βαρδάκης αναλαμβάνει τα καθήκοντά του μετά την παραίτηση του Χάρη Μαμουλάκη τη Δευτέρα.

Η ορκωμοσία και η επίσημη υποδοχή

Η ορκωμοσία του Σωκράτη Βαρδάκη ως βουλευτής Ηρακλείου σηματοδότησε την επίσημη είσοδό του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Ρένα Δούρου, πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, τον καλωσόρισε με δηλώσεις της.

Οι δηλώσεις της κ. Δούρου έγιναν on camera, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προσθήκης του νέου βουλευτή στις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Η παρουσία του κ. Βαρδάκη ενισχύει την εκπροσώπηση του κόμματος στην περιοχή του Ηρακλείου, φέρνοντας ένα νέο πρόσωπο στο κοινοβουλευτικό έργο.

Το μήνυμα της Ρένας Δούρου για τον ΣΥΡΙΖΑ

Στις δηλώσεις της, η Ρένα Δούρου έστειλε ένα σαφές μήνυμα για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μεγαλώνει, δυναμώνει, σταθερά, καθαρά, Αριστερά», δήλωσε χαρακτηριστικά. Αυτή η φράση υποδηλώνει την πεποίθηση της ηγεσίας για την ανοδική πορεία και την εδραίωση του κόμματος στον πολιτικό χάρτη.

Η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ επανέλαβε τη θέση της, τονίζοντας ότι το κόμμα «μεγαλώνει» και «δυναμώνει» με την προσθήκη νέων μελών στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Η δήλωση αυτή έγινε στο πλαίσιο της υποδοχής του νέου βουλευτή, αναδεικνύοντας τη δυναμική που επιδιώκει το κόμμα.

Η λαϊκή εντολή και ο ρόλος του νέου βουλευτή

Η Ρένα Δούρου αναφέρθηκε επίσης στην αξία της λαϊκής εντολής, δηλώνοντας ότι «Ο Σωκράτης τίμησε τη λαϊκή εντολή». Με αυτή τη φράση, η κ. Δούρου υπογράμμισε την εμπιστοσύνη που έδειξαν οι πολίτες του Ηρακλείου στον κ. Βαρδάκη, εκλέγοντάς τον να τους εκπροσωπήσει στο κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της προέδρου της ΚΟ, ο κ. Βαρδάκης «τίμησε και τιμά τη λαϊκή εντολή των Ηρακλειωτών συμπολιτών μας». Αυτό το γεγονός, όπως ανέφερε, είναι σημαντικό για τον αγώνα που καλείται να δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μαζί με τον νέο βουλευτή, με στόχο τις «σπουδαίες αλλαγές» που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία.

Η πλήρης δήλωση της Ρένας Δούρου

Η Ρένα Δούρου, στην ολοκληρωμένη δήλωσή της, καλωσόρισε τον «σύντροφο Σωκράτη Βαρδάκη» στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Η χρήση του όρου «σύντροφος» υπογραμμίζει την ιδεολογική και πολιτική ταύτιση εντός του κόμματος, ενισχύοντας το αίσθημα της συλλογικότητας.

«Καλωσορίζουμε σήμερα στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τον σύντροφο Σωκράτη Βαρδάκη. Ο Σωκράτης τίμησε και τιμά τη λαϊκή εντολή των Ηρακλειωτών συμπολιτών μας, για να δώσει μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τον αγώνα που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία για τις σπουδαίες αλλαγές. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μεγαλώνει, δυναμώνει, σταθερά, καθαρά, Αριστερά», ήταν τα ακριβή λόγια της προέδρου της ΚΟ, περιγράφοντας το όραμα και την πορεία του κόμματος.

Η αλλαγή στην εκπροσώπηση του Ηρακλείου

Η είσοδος του Σωκράτη Βαρδάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έρχεται ως αποτέλεσμα της παραίτησης του προηγούμενου βουλευτή Ηρακλείου, Χάρη Μαμουλάκη. Η παραίτηση αυτή είχε υποβληθεί τη Δευτέρα, δημιουργώντας την ανάγκη για την αναπλήρωση της θέσης στο κοινοβούλιο.

Ο κ. Βαρδάκης αναλαμβάνει πλέον την εκπροσώπηση των Ηρακλειωτών πολιτών στο ελληνικό κοινοβούλιο, συνεχίζοντας το έργο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Η αλλαγή αυτή αποτελεί μέρος των εσωτερικών διεργασιών και ανακατατάξεων εντός του κόμματος, με στόχο την αποτελεσματικότερη εκπροσώπηση των πολιτών.

Με πληροφορίες από: Topontiki