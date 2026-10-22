Η Ντόρα Μπακογιάννη δεν έχει λάβει τελικές αποφάσεις για την πολιτική της πορεία

Η Ντόρα Μπακογιάννη δεν έχει ακόμα αποφασίσει αν θα αποχωρήσει από την ενεργό πολιτική, όπως η ίδια δήλωσε δημοσίως. Το ερώτημα για την εκ νέου υποψηφιότητά της επανήλθε μετά από δημοσίευμα που ανέφερε ότι η πρώην υπουργός Εξωτερικών σκέφτεται να κλείσει τον κοινοβουλευτικό της κύκλο. Η στάση της αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου ο Αντώνης Σαμαράς, με τον οποίο έχει συγκρουστεί στο παρελθόν, φέρεται να προετοιμάζει την επιστροφή του ως επικεφαλής νέου κόμματος.

Οι δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη

Σε πρόσφατο vidcast των «ΝΕΩΝ», η πρώην υπουργός απάντησε στις πληροφορίες περί μη συμμετοχής της στις επόμενες εκλογές, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν ξέρω ακόμα αν θα είμαι υποψήφια». Διευκρίνισε ότι δεν έχει εξουσιοδοτήσει κανέναν να μιλήσει για λογαριασμό της και ότι, όταν λάβει την απόφασή της, θα την ανακοινώσει η ίδια δημόσια.

Η κυρία Μπακογιάννη πρόσθεσε πως η επιλογή της θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες που θα επικρατούν στον τόπο, εκφράζοντας μεγάλη ανησυχία για την κατάσταση. Επιπλέον, σε συνομιλίες της με δημοσιογράφους, συνέδεσε την τελική της απόφαση με τον όγκο των δραστηριοτήτων και των υποχρεώσεων που έχει ως πολιτικό πρόσωπο στο εξωτερικό.

Το ζήτημα του ψηφοδελτίου Επικρατείας

Για όσους γνωρίζουν τις εσωκομματικές ισορροπίες εντός της Νέας Δημοκρατίας, η απόφαση της κυρίας Μπακογιάννη για το αν θα είναι εκ νέου υποψήφια στα Χανιά συνδέεται και με την απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να μη δεχθεί να τη συμπεριλάβει στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του κόμματος. Η ίδια φέρεται να επιθυμούσε αυτή την τοποθέτηση, έχοντας διατυπώσει σχετικό αίτημα στον πρωθυπουργό.

Η κυρία Μπακογιάννη, ως πολιτικό πρόσωπο με μακρά πείρα και αναγνωρισμένες επικοινωνιακές δυνατότητες, θα μπορούσε, μέσω του ψηφοδελτίου Επικρατείας, να έχει σχεδόν καθημερινή παρουσία στα μέσα ενημέρωσης και να συμβάλει στον επικοινωνιακό αγώνα της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, ο πρωθυπουργός φαίνεται πως κατέληξε στην απόφαση να απορρίψει αυτό το σενάριο.

Ο λόγος της απόρριψης, όπως αναφέρεται, ήταν η επιθυμία του Κυριάκου Μητσοτάκη να αποφύγει την κατηγορία από την αντιπολίτευση ότι τοποθετεί την αδελφή του στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του κόμματος στο οποίο ηγείται.

Οι εσωκομματικές ισορροπίες και οι σχέσεις

Στην εξέλιξη του όλου θέματος έχουν παίξει ρόλο και οι κατά καιρούς αποστάσεις μεταξύ της Ντόρας Μπακογιάννη και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτές οι αποστάσεις έχουν την αφετηρία τους στην απόφαση του πρωθυπουργού να μην αξιοποιήσει την κυρία Μπακογιάννη σε υπουργικό ρόλο από το 2019 και μετά.

Η μακρά πολιτική διαδρομή της κυρίας Μπακογιάννη, με την πείρα και τις επικοινωνιακές της δυνατότητες, είναι στοιχεία που αναγνωρίζονται ευρέως, τόσο από φίλους όσο και από πολιτικούς αντιπάλους. Η πιθανή απουσία της από την επόμενη Βουλή θα σηματοδοτούσε το κλείσιμο ενός σημαντικού κοινοβουλευτικού κύκλου.

Ο ρόλος του Αντώνη Σαμαρά και του Κώστα Μπακογιάννη

Η πιθανή αποχώρηση της Ντόρας Μπακογιάννη από την ενεργό πολιτική αποκτά μια ιδιαίτερη διάσταση, καθώς συμπίπτει με την περίοδο που ο Αντώνης Σαμαράς, με τον οποίο έχει συγκρουστεί επανειλημμένα στο παρελθόν, φέρεται να προετοιμάζει την επιστροφή του ως επικεφαλής νέου κόμματος. Αυτή η συγκυρία περιγράφεται ως μια ειρωνεία, καθώς ο Σαμαράς επιστρέφει με στόχο να πλήξει τη Νέα Δημοκρατία, ενώ η Μπακογιάννη ενδέχεται να αποχωρήσει.

Στην εξίσωση της παρουσίας ή μη της κυρίας Μπακογιάννη στην επόμενη Βουλή βρίσκεται και ο Κώστας Μπακογιάννης. Ο πρώην δήμαρχος είχε εκφράσει την πρόθεσή του να διεκδικήσει ξανά τον Δήμο Αθηναίων, επιμένοντας ότι έχει εκκρεμότητες στην πόλη. Η δική του πολιτική πορεία ενδέχεται να επηρεάσει τις γενικότερες οικογενειακές πολιτικές αποφάσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki