Δημοσκοπικές τάσεις και πολιτικές εξελίξεις τον Οκτώβριο

Οι δημοσκοπήσεις του μηνός Οκτωβρίου αναδεικνύουν μια ιδιαίτερα προσεκτική προσέγγιση από μέρους των ερευνητών, οι οποίοι κινούνται με μεγάλη σύνεση. Η στάση αυτή οφείλεται στην κοινωνική «φωτιά» και την απρόβλεπτη ρευστότητα που τροφοδοτείται από τη γενικευμένη δυσαρέσκεια και τον φόβο για τις επικείμενες εξελίξεις του χειμώνα. Στο πολιτικό σκηνικό, η «ανάγκη για αλλαγή» φαίνεται να προσπερνά την «ανάγκη για σταθερότητα», ενώ καταγράφονται μετατοπίσεις στις κομματικές επιδόσεις και στις έδρες.

Η προσοχή των δημοσκόπων και το «εύρος τιμών»

Στον τρέχοντα γύρο των δημοσκοπήσεων, οι εχέφρονες ερευνητές επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, αποφεύγοντας να εστιάζουν αποκλειστικά στη «μέση» τιμή για τις επιδόσεις των κομμάτων. Αντιθέτως, αναδεικνύουν όλο και περισσότερο το «εύρος τιμών», εντός του οποίου μπορεί να κινηθεί το ποσοστό κάθε κόμματος, ιδιαίτερα των μεγαλύτερων.

Αυτή η προσέγγιση υπογραμμίζει ότι η μέση εκτίμηση δεν πρέπει να θεωρείται βεβαιότητα. Για παράδειγμα, αν η Νέα Δημοκρατία έχει μια μέση τιμή 29,5% σε μια εκτίμηση, και το δημοσιευμένο εύρος εκτείνεται από το 27% έως το 32%, το 29,5% δεν είναι «κλειδωμένο». Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι τιμές εντός του εύρους είναι εξίσου πιθανές, ούτε ότι το εύρος προβλέπει το τελικό αποτέλεσμα της κάλπης. Ωστόσο, δείχνει την αναγκαιότητα προσοχής στις απόλυτες διατυπώσεις και τις σίγουρες προβλέψεις.

Κάμψη για τη Νέα Δημοκρατία και μεταστροφή στα κριτήρια ψήφου

Πιο πρακτικά, η Νέα Δημοκρατία κατέγραψε κάμψη σε τρεις δημοσκοπήσεις που δημοσιεύτηκαν την περασμένη εβδομάδα, μια τάση που είναι πιθανό να συνεχιστεί και στις νέες μετρήσεις αυτής της εβδομάδας. Αυτό το γεγονός υποδηλώνει ότι κάτι συμβαίνει στην κοινή γνώμη, με τους ερευνητές να μην επιθυμούν να εμφανίζονται βέβαιοι ότι το κυβερνών κόμμα έχει «καβατζάρει» το 30%. Η κάμψη αυτή παρατηρείται μάλιστα σε μια περίοδο που η κυβέρνηση έχει λάβει πολλά μέτρα.

Οι δημοσκόποι φαίνεται να κρατούν «πισινή» και λόγω στοιχείων όπως αυτά που κατέγραψε η τελευταία μέτρηση της Opinion Poll. Η έρευνα ρώτησε τους πολίτες ποιο κριτήριο θα χρησιμοποιήσουν για να ψηφίσουν. Το κριτήριο της «ανάγκης για αλλαγή» εκτινάχθηκε από 22% τον Ιούνιο στο 35%, ενώ αντιθέτως, η «ανάγκη για σταθερότητα» μειώθηκε από 30% στο 27%.

Ο δείκτης καταλληλότητας του Κυριάκου Μητσοτάκη

Συνδυαστικά με τις παραπάνω τάσεις, παρατηρήθηκε μια πτώση στον δείκτη καταλληλότητας του Κυριάκου Μητσοτάκη για την πρωθυπουργία. Ενώ για μήνες και χρόνια βρισκόταν σταθερά γύρω στο 30% και πάνω, τελευταία έπεσε στο 27%-28%. Ειδικά τον Οκτώβριο, κατέγραψε ιστορικό χαμηλό με ποσοστό 27,40%.

Αν και αυτή η πτώση δεν αποτελεί «καταστροφή», καθώς ο πρωθυπουργός παραμένει μακριά από τους ανταγωνιστές του, η καταγραφόμενη τάση δεν εκπέμπει αισιοδοξία για την κυβέρνηση και το κυβερνών κόμμα.

Διευκρινίσεις Παύλου Χρηστίδη για την Αθηναϊκή Λέσχη

Ο Παύλος Χρηστίδης έδωσε εξηγήσεις σχετικά με την παρουσία του στην Αθηναϊκή Λέσχη, όπου ήταν προσκεκλημένος του ισραηλινού λόμπι. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι η παραμονή του ήταν ολιγόλεπτη και ότι δεν συνομίλησε με την Ισραηλινή πρέσβειρα ή κάποιον υπουργό.

Επιπλέον, ο κ. Χρηστίδης δήλωσε ότι δεν συμμετέχει στην επίμαχη κοινοβουλευτική ομάδα στην οποία, μεταξύ άλλων, ήταν ο κ. Βορίδης, ο κ. Γεωργιάδης και ο κ. Πλεύρης. Παρά τις διευκρινίσεις, η παρουσία του στην εκδήλωση φαίνεται να διατηρεί ακόμα μια πολιτική επίγευση.

Μετατοπίσεις στο πολιτικό σκηνικό

Στο ευρύτερο πολιτικό σκηνικό, καταγράφονται και άλλες μετατοπίσεις. Η «αλλαγή» φαίνεται να προσπερνά τη «σταθερότητα» ως κυρίαρχη τάση. Σε αυτό το πλαίσιο, το ΠΑΣΟΚ υποδέχεται, ενώ ο Τσίπρας επιστρέφει έδρες στον ΣΥΡΙΖΑ.

Με πληροφορίες από: Topontiki