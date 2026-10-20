Φόβος στο Μαξίμου για μετάδοση της κοινωνικής έντασης στην Ελλάδα

Η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκές χώρες, όπου παρατηρείται κοινωνική αναταραχή, εκφράζοντας την ανησυχία της για πιθανή μετάδοση της έντασης και στην Ελλάδα. Στο μικροσκόπιο του Μεγάρου Μαξίμου βρίσκονται οι κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών που έχουν προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες σε όλη τη χώρα. Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι μία λάθος κίνηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρόμοιες καταστάσεις με αυτές που βιώνονται στο εξωτερικό.

Ευρωπαϊκή αναταραχή και ελληνική ανησυχία

Τα όσα συμβαίνουν στη Γαλλία τα τελευταία εικοσιτετράωρα, αλλά και στην Ιταλία, το Βέλγιο και την Αλβανία, έχουν θορυβήσει ιδιαίτερα την ελληνική κυβέρνηση. Η κυβέρνηση εμφανίζεται να ξορκίζει τη μετακύλιση της έντασης και στη χώρα μας, παρακολουθώντας στενά τις συγκεντρώσεις των φοιτητών και μαθητών.

Η ανησυχία αυτή πηγάζει από την κοινή βάση των κινητοποιήσεων σε όλη την Ευρώπη, η οποία σχετίζεται με την ακρίβεια, την κατάσταση στην εκπαίδευση, τη στέγη, την ανεργία αλλά και τη διαφθορά. Αυτά τα ζητήματα κάνουν το Μέγαρο Μαξίμου να ανησυχεί ιδιαίτερα για την πιθανότητα να γίνει η Αθήνα «Παρίσι».

Οι διεκδικήσεις των νέων στο επίκεντρο

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων των νέων που διαμαρτύρονται βρίσκονται η ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης και η αντιμετώπιση των ελλείψεων προσωπικού. Παράλληλα, θέτουν ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των σχολικών κτιρίων, αναδεικνύοντας την ανάγκη για άμεσες λύσεις.

Οι νέοι εκφράζουν επίσης την ανησυχία τους για την οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών, καθώς και για το ζήτημα των φθηνών ενοικίων, ειδικά για τους φοιτητές. Οι συγκεκριμένες διεκδικήσεις αντικατοπτρίζουν ευρύτερες κοινωνικές και οικονομικές πιέσεις που παρατηρούνται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού από το Λαύριο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο Λαύριο, έδωσε μία πρόγευση για το πολιτικό πλαίσιο με το οποίο η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την κοινωνική πίεση. Τόνισε ότι «σε μία εποχή που πολλές ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα κοινωνικής αναταραχής, η Ελλάδα παραμένει μια χώρα πυλώνας σταθερότητας».

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη δέσμευση ότι «η Ελλάδα δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ πίσω στις εποχές της μεγάλης κοινωνικής αναταραχής, στις εποχές των λαϊκιστών που κάποιοι μας έταζαν ότι μπορούν, «με έναν νόμο και με ένα άρθρο» να σκίζουν μνημόνια, σε εποχές όπου το ψέμα κυριαρχούσε στον δημόσιο διάλογο».

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι «όταν όλες οι ευρωπαϊκές οικονομίες δοκιμάζονται από την παγκόσμια ακρίβεια, η χώρα μας έχει τη δημοσιονομική δυνατότητα να μπορεί να στηρίζει τα ελληνικά νοικοκυριά». Κατέληξε λέγοντας ότι «ο κόσμος έχει προβλήματα, δεν κλείνουμε τα μάτια μας. Αλλά νοιαζόμαστε, προσπαθούμε, κάνουμε το καλύτερο».

Κυβερνητικά πυρά κατά της Αριστεράς

Είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη τα κυβερνητικά στελέχη άρχισαν να ρίχνουν τις ευθύνες στην Αριστερά, στέλνοντας μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση ότι «η Αθήνα δεν θα γίνει Παρίσι». Αυτή η στάση υποδηλώνει την πρόθεση της κυβέρνησης να αποτρέψει την κλιμάκωση της έντασης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης βρήκε την ευκαιρία να επιτεθεί προσωπικά εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, ενώ επεσήμανε ότι «διαχρονικά, ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού χώρου αυτού – της Αριστεράς – επένδυε στο μπάχαλο». Ο κ. Μαρινάκης πρόσθεσε ότι «νομίζω ότι κάποιοι, όπως φαίνεται από αυτές τις δηλώσεις που ελπίζω να απομονωθούν, συνεχίζουν να επενδύουν στο μπάχαλο και στο χάος».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε επίσης σε δήλωση της κυρίας Αχτσιόγλου από το παρελθόν, λέγοντας πως «νομίζω είναι κάτι που εκφράζει τον συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, ότι “η κανονικότητα δεν είναι ποτέ ευκαιρία για την Αριστερά”». Κατέληξε εκφράζοντας την ελπίδα να έχουν αλλάξει μυαλά και να βγουν να καταδικάσουν τέτοιες προσεγγίσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki