Η νέα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου αντιμέτωπη με ερωτήματα για το επαγγελματικό της υπόβαθρο

Η Κέιτι Ζακαράια, η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, βρίσκεται αντιμέτωπη με ερωτήματα σχετικά με το επαγγελματικό της υπόβαθρο. Συγκεκριμένα, αμφισβητείται ο ισχυρισμός της ότι είναι δικηγόρος, καθώς δεν φαίνεται να έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε καμία πολιτεία των ΗΠΑ. Οι ερωτήσεις αυτές προέκυψαν μετά την πρώτη της ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους την Τρίτη.

Ερωτήσεις για τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου

Η 41χρονη Ζακαράια πιέστηκε από τους δημοσιογράφους να αποκαλύψει πού πέρασε τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου. Αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια της πρώτης της ενημέρωσης, καθώς υπήρχαν ήδη ερωτήματα σχετικά με τον ισχυρισμό της ότι κατέχει την ιδιότητα της δικηγόρου.

Στην ερώτηση για το ποια πολιτεία πέρασε τις εξετάσεις, η Ζακαράια δεν φάνηκε να κατονομάζει κάποια συγκεκριμένη. Αντίθετα, η απάντησή της ήταν «όταν μετακόμισε στην Κίνα», χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις για το σημείο αυτό.

Μακροχρόνιοι ισχυρισμοί και αμφισβητήσεις

Η Κέιτι Ζακαράια ισχυρίζεται εδώ και καιρό ότι είναι δικηγόρος, κάτι που αναφέρει και στο προφίλ της στο LinkedIn. Επιπλέον, το Fox News και άλλα κανάλια καλωδιακής τηλεόρασης έχουν χρησιμοποιήσει αυτόν τον τίτλο για να την παρουσιάσουν. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν φαίνεται να διαθέτει στην πραγματικότητα άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου σε καμία από τις πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το ανεξάρτητο μέσο ενημέρωσης Popular Information αναφέρει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η Ζακαράια έχει περάσει ποτέ εξετάσεις δικηγορικού συλλόγου. Ούτε υπάρχουν στοιχεία ότι έχει γίνει δεκτή σε κάποιον δικηγορικό σύλλογο σε οποιαδήποτε πολιτεία, γεγονός που ενισχύει τις αμφιβολίες γύρω από το επαγγελματικό της status.

Ειδική περίπτωση της Καλιφόρνια

Ένα ακόμη σημείο που προκαλεί ανησυχία είναι ο ισχυρισμός της Ζακαράια ότι ασκεί επάγγελμα στην πολιτεία της Καλιφόρνια. Ωστόσο, δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε αυτή την πολιτεία. Μια έρευνα που διεξήγαγε το Daily Beast επιβεβαίωσε επίσης ότι η Ζακαράια δεν έχει περάσει τις εξετάσεις νομικής στην Καλιφόρνια.

Παρά τις αμφισβητήσεις, η Ζακαράια είναι απόφοιτος της Νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Pepperdine. Η σχολή είχε μάλιστα διαφημίσει την ανάληψη του νέου της ρόλου από τη Ζακαράια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας την αποφοίτησή της.

Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία και άλλες πολιτείες

Στο προφίλ της στο LinkedIn, η Κέιτι Ζακαράια αναφέρει ότι εργάστηκε ως «Γενική Σύμβουλος» για την Fix California. Πρόκειται για έναν δεξιό μη κερδοσκοπικό οργανισμό, ο οποίος ιδρύθηκε από τον Ρικ Γκρένελ, σύμμαχο του πρώην προέδρου Τραμπ. Το βιογραφικό της δείχνει ότι κατείχε αυτόν τον ρόλο για διάστημα λίγο μεγαλύτερο του ενός έτους, συγκεκριμένα από τον Ιανουάριο του 2024 έως τον Μάρτιο του 2025.

Επιπλέον, η Ζακαράια δεν αναφέρεται ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου του Τέξας. Το ίδιο ισχύει και για τον Δικηγορικό Σύλλογο της Ουάσινγκτον. Αυτές είναι δύο ακόμη τοποθεσίες όπου η ίδια ισχυρίζεται ότι έχει εργαστεί ως δικηγόρος, προσθέτοντας έτσι περαιτέρω ερωτήματα σχετικά με την επαγγελματική της πιστοποίηση.

Με πληροφορίες από: Topontiki