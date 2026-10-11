Συναγερμός στην Πολωνία για πιθανή επίθεση κατά του πρωθυπουργού και του υπουργού Άμυνας

Η πολωνική αστυνομία έλαβε πληροφορίες σχετικά με μια πιθανή επίθεση που φέρεται να στόχευε τον πρωθυπουργό της χώρας, Ντόναλντ Τουσκ, καθώς και τον υπουργό Άμυνας, Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Καμίς. Αυτή η σοβαρή εξέλιξη προκάλεσε άμεσο συναγερμό και κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών ασφαλείας στην Πολωνία. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών γνωστοποίησε δημόσια την κινητοποίηση, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που είχαν περιέλθει στην αστυνομία.

Άμεση κινητοποίηση των πολωνικών αρχών

Η είδηση για την ενδεχόμενη επίθεση γνωστοποιήθηκε την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, από την εκπρόσωπο του υπουργείου Εσωτερικών της Πολωνίας, Καρολίνα Γκαλέτσκα. Η κυρία Γκαλέτσκα προέβη στην ανακοίνωση μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα X, ενημερώνοντας για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και την αντίδραση των αρχών.

Συγκεκριμένα, μετά τη λήψη των πληροφοριών από την πολωνική αστυνομία, ο υπουργός Εσωτερικών, Μάρτσιν Κιερβίνσκι, και ο υπουργός-συντονιστής των Ειδικών Υπηρεσιών, Τόμας Σιεμόνιακ, έδωσαν άμεσα εντολή για την ανάληψη δράσης. Η εντολή αυτή αφορά τη διερεύνηση του συγκεκριμένου ζητήματος με τη δέουσα σοβαρότητα και την εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας. Η άμεση αντίδραση των δύο υπουργών υπογραμμίζει την κρισιμότητα της κατάστασης και την ανάγκη για ταχεία ανταπόκριση.

Στόχοι της φερόμενης επίθεσης

Οι πληροφορίες που τέθηκαν υπόψη της πολωνικής αστυνομίας αφορούν μια πιθανή επίθεση που στόχευε δύο από τα πλέον κεντρικά πρόσωπα της πολωνικής κυβέρνησης. Ο ένας στόχος είναι ο πρωθυπουργός της χώρας, Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος ηγείται της κυβέρνησης και διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην πολιτική ζωή της Πολωνίας.

Ο δεύτερος στόχος της φερόμενης επίθεσης είναι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και παράλληλα υπουργός Άμυνας, Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Καμίς. Η ιδιότητά του ως υπουργός Άμυνας προσδίδει επιπλέον βαρύτητα στις πληροφορίες, καθώς αφορά την ασφάλεια ενός προσώπου που είναι υπεύθυνο για την εθνική άμυνα της χώρας. Η αναφορά σε πιθανή επίθεση κατά τόσο υψηλόβαθμων αξιωματούχων προκάλεσε την άμεση ενεργοποίηση των μηχανισμών ασφαλείας.

Σύσκεψη στο Αντιτρομοκρατικό Κέντρο της ABW

Στο πλαίσιο των ενεργειών για την αντιμετώπιση της κατάστασης, ανακοινώθηκε ότι είχε προγραμματιστεί σύσκεψη για τις 11:00 το πρωί της Κυριακής. Η σύσκεψη αυτή πραγματοποιήθηκε στο Αντιτρομοκρατικό Κέντρο της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας (ABW) της Πολωνίας. Η επιλογή του συγκεκριμένου κέντρου για τη σύσκεψη καταδεικνύει τον χαρακτήρα της απειλής και την ανάγκη για εξειδικευμένο χειρισμό.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η λεπτομερής αξιολόγηση των πληροφοριών που είχαν περιέλθει στην αστυνομία σχετικά με την πιθανή επίθεση. Επιπλέον, συζητήθηκαν και συντονίστηκαν οι περαιτέρω ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν από τις υπηρεσίες ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των στόχων και να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση. Η παρουσία των αρμόδιων φορέων στο Αντιτρομοκρατικό Κέντρο υπογραμμίζει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται το ζήτημα.

Περίοδος αυξημένης επιφυλακής

Η ανακοίνωση των πληροφοριών για την πιθανή επίθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αρχές της Πολωνίας βρίσκονται ήδη σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Αυτή η κατάσταση ενισχυμένης επαγρύπνησης έχει επιβληθεί μετά από μια σειρά βίαιων επιθέσεων που έχουν σημειωθεί σε σχολεία της χώρας. Τα περιστατικά αυτά έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα ανησυχίας και έχουν οδηγήσει στην εντατικοποίηση των μέτρων ασφαλείας σε όλη την επικράτεια.

Το γενικότερο κλίμα ανησυχίας εντείνεται περαιτέρω με τις νέες πληροφορίες που αφορούν την ασφάλεια του πρωθυπουργού και του υπουργού Άμυνας. Οι πολωνικές αρχές καλούνται να διαχειριστούν μια σύνθετη κατάσταση, όπου η ανάγκη για προστασία των πολιτικών προσώπων συνδυάζεται με την ήδη υπάρχουσα επιφυλακή λόγω των προηγούμενων βίαιων περιστατικών. Η κατάσταση απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση και συντονισμένες ενέργειες από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis