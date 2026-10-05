Το μήνυμα συσπείρωσης του Κυριάκου Μητσοτάκη στην επέτειο της ΝΔ και η πλαγιοκόπηση από τον Αντώνη Σαμαρά

Σε μία περίοδο που χαρακτηρίζεται ως άτυπη προεκλογική, η Νέα Δημοκρατία γιορτάζει σήμερα, 5 Οκτωβρίου, τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυσή της. Η εκδήλωση αυτή αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία για το κόμμα να εκπέμψει μήνυμα συσπείρωσης, με κεντρικό ομιλητή τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή συνοδεύεται από την «πλαγιοκόπηση» του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.

Η επέτειος των 52 ετών και το μήνυμα του πρωθυπουργού

Η σημερινή γιορτή της Νέας Δημοκρατίας για τα 52α γενέθλιά της, που συμπληρώνονται από την ίδρυση του κόμματος, λειτουργεί ως μία ευκαιρία συσπείρωσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ως κεντρικός ομιλητής, αναμένεται να εκπέμψει εμφατικά το μήνυμα «δίλημμα ή περιπέτεια», το οποίο είχε αναδείξει και από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της συσπείρωσης, το κόμμα επενδύει στην επαναφορά του ιστορικού πυρσού στο επετειακό βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον, στο βίντεο αυτό εμφανίζονται όλοι οι πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένου του Αντώνη Σαμαρά, με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ). Στόχος είναι να αναδειχτεί ότι ο δρόμος της διεύρυνσης που έχει επιλεγεί είναι ταυτισμένος με τις επιταγές της ιδρυτικής διακήρυξης του Κωνσταντίνου Καραμανλή και προσαρμοσμένος στη νέα εποχή.

Η ενωτική προσέγγιση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Στην ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εμφανιστεί ενωτικός, απευθυνόμενος εκ νέου τόσο στην παραδοσιακή βάση της Νέας Δημοκρατίας όσο και στους ψηφοφόρους του κέντρου. Αυτοί οι ψηφοφόροι είχαν στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία κατά τις εκλογικές αναμετρήσεις του 2019 και του 2023, αλλά έχουν αποστασιοποιηθεί.

Ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει τη Νέα Δημοκρατία ως τη μοναδική πολιτική δύναμη σταθερότητας σε ταραγμένους καιρούς. Θα καλέσει τους πολίτες να δημιουργήσουν ξανά «το πλατύ ποτάμι του υπεύθυνου πατριωτισμού, του προοδευτικού εκσυγχρονισμού». Θα επαναλάβει, σε συνέχεια της κυριακάτικης ανάρτησής του, ότι «είμαστε περήφανοι για τις ιδέες, τις αξίες και τη διαδρομή μας που ξεκινούσε σαν σήμερα, στις 4 Οκτωβρίου του 1974».

Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προσθέσει ότι ο ιδρυτής της παράταξης, Κωνσταντίνος Καραμανλής, «μας καλεί να υπηρετούμε το έθνος, πέρα και πάνω απ’ τις παλιές, παραπλανητικές ταμπέλες της Αριστεράς, της Δεξιάς και του Κέντρου».

Τα διλήμματα της επόμενης κάλπης και οι προτεραιότητες

Ο πρωθυπουργός γνωρίζει ότι η νέα εντολή που ζητάει για μία τρίτη κυβερνητική θητεία δεν είναι εύκολη υπόθεση. Για τον λόγο αυτό, θα αδράξει την ευκαιρία της σημερινής εκδήλωσης για να θέσει πιο έντονα τα διλήμματα της επόμενης κάλπης.

Στο πλαίσιο αυτό, θα μιλήσει σε κεντρώα και σε πιο δεξιόστροφα ακροατήρια, προβάλλοντας το κυβερνητικό έργο. Παράλληλα, θα παρουσιάσει τις στρατηγικές προτεραιότητες για μία νέα τετραετία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εστιάσει την ομιλία του στο μέλλον, αναδεικνύοντας την ικανότητα της Νέας Δημοκρατίας να εξελίσσεται, να αντιμετωπίζει κρίσεις και να βρίσκει λύσεις στα ακανθώδη ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία.

Η «πλαγιοκόπηση» από τον Αντώνη Σαμαρά

Η προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας για μέγιστη δυνατή συσπείρωση βρίσκει απέναντί της τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Ο κ. Σαμαράς, παραμονή των 52ων γενεθλίων του κόμματος, «ξαναχτύπησε» και μάλιστα διπλά.

Η αιχμή της κριτικής του Αντώνη Σαμαρά αφορά την παράδοση των οστών του τσάρου Σαμουήλ στη Βουλγαρία. Αυτή η κίνηση του πρώην πρωθυπουργού έρχεται σε μία στιγμή που το κυβερνών κόμμα επιδιώκει την ενότητα και την προβολή ενός ενωτικού μηνύματος.

Με πληροφορίες από: Reader