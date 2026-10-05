Οι συναντήσεις του Ρούμπιο στην Αθήνα, τα γενέθλια της ΝΔ και οι απουσίες

Ολοκληρώνεται σήμερα, 5 Οκτωβρίου, το πρόγραμμα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Ρούμπιο στην Αθήνα, το οποίο περιλαμβάνει σημαντικές συναντήσεις με την ελληνική πολιτική ηγεσία. Την ίδια ημέρα, η Νέα Δημοκρατία γιορτάζει τα κομματικά της γενέθλια με ειδική εκδήλωση, στην οποία θα μιλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ έχουν προγραμματιστεί και διάφορα happenings. Από την εκδήλωση απουσιάζουν ορισμένα σημαντικά πρόσωπα της παράταξης, με τις αιτιολογήσεις για τις απουσίες τους να έχουν γίνει γνωστές.

Το πρόγραμμα του Ρούμπιο στην Αθήνα και οι συναντήσεις

Το πρόγραμμα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Ρούμπιο στην Αθήνα αναμένεται να ολοκληρωθεί πλήρως σήμερα, 5 Οκτωβρίου. Στο πλαίσιο των επαφών του, ο Ρούμπιο είχε τετ-α-τετ συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Επίσης, πραγματοποιήθηκε και μια διευρυμένη συζήτηση, η οποία εντάχθηκε στο πλαίσιο του Στρατηγικού Διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος χθες το πρωί, 4 Οκτωβρίου, επισκέφθηκε το γραφείο του, όπου συναντήθηκε με τον κ. Γεραπετρίτη και τη διπλωματική του σύμβουλο Κατερίνα Νασίκα, θα συναντήσει τον Ρούμπιο το απόγευμα της Τετάρτης, 7 Οκτωβρίου. Η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ θα λάβει χώρα στο Μέγαρο Μαξίμου, μετά την επιστροφή του κ. Μητσοτάκη από το Σπλιτ της Κροατίας, όπου θα βρίσκεται νωρίτερα για την Ευρωμεσογειακή Σύνοδο MED9.

Τα κομματικά γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας

Σήμερα, 5 Οκτωβρίου, η Νέα Δημοκρατία γιορτάζει τα κομματικά της γενέθλια με μια ειδική εκδήλωση. Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Πρόεδρος του κόμματος και Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι ιθύνοντες του κόμματος έχουν προετοιμάσει μια σειρά από happenings για τους παρευρισκόμενους.

Συγκεκριμένα, σε οθόνες θα προβάλλονται ψηφιοποιημένες αφίσες από τις διάφορες καμπάνιες του κόμματος, καθώς και ιστορικά πρωτοσέλιδα που αναφέρονται σε εκλογικές νίκες και σημαντικές στιγμές της παράταξης. Επιπλέον, σε άλλες οθόνες θα παρουσιάζεται μια έκθεση φωτογραφιών που απεικονίζουν τη διαδρομή του κόμματος μέσα στον χρόνο. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει και διαδραστικά δρώμενα, όπως κουίζ για την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, μπασκέτες, αλλά και ένα ειδικά διαμορφωμένο booth, όπου οι φίλοι του κόμματος θα μπορούν να φωτογραφηθούν με τα εμβλήματα και τα σήματά του. Στην κεντρική αφίσα για την προώθηση του event στα social media, δεσπόζουσα θέση είχε ο πυρσός, ο οποίος καθιερώθηκε επισήμως στα μέσα της δεκαετίας του ’80, ενώ ανεπισήμως αποτελούσε το κομματικό έμβλημα από τα τέλη της δεκαετίας του ’70.

Σημαντικές απουσίες από την επετειακή εκδήλωση

Από τα σημερινά κομματικά γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας καταγράφονται ορισμένες σημαντικές απουσίες. Πέραν της αυτονόητης απουσίας του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, δεν θα παραστεί ούτε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, παρά το γεγονός ότι προσκλήθηκε από το γραφείο του γραμματέα Κυρανάκη.

Ο λόγος της απουσίας του κ. Καραμανλή είναι οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις στην Ξάνθη, όπου βρίσκεται για τη ΣΕΚΕ των καπνών. Ο ίδιος αναμένεται να επιστρέψει στην Αθήνα, ώστε την Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου, να μιλήσει σε εκδήλωση που διοργανώνει η Κινεζική πρεσβεία, ακριβώς την ημέρα που ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Ρούμπιο θα βρίσκεται στην ελληνική πρωτεύουσα. Επίσης, ο κ. Μεϊμαράκης δήλωσε ότι, αν η εκδήλωση γινόταν Κυριακή, θα πήγαινε βεβαίως, ωστόσο σήμερα, Δευτέρα, έχει Ολομέλεια στο Στρασβούργο και πρέπει οπωσδήποτε να είναι παρών.

Η πρόσφατη δραστηριότητα του Αντώνη Σαμαρά

Ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς επέστρεψε πρόσφατα στο format των βίντεο στο TikTok, σε συνομιλία με τον διευθυντή του γραφείου Τύπου του, Νίκο Τσιούτσια. Στο πλαίσιο αυτής της εμφάνισης, σημειώθηκε επίθεση στον Θεοχάρη, η οποία χαρακτηρίστηκε ως αναμενόμενη, καθώς ο κ. Σαμαράς φέρεται να τον έχει «άχτι» για χρόνια.

Στη συζήτηση αναφέρθηκε επίσης η «ποταμοποίηση» της Νέας Δημοκρατίας. Το πιο ενδιαφέρον σημείο, ωστόσο, ήταν αυτό που είπε ο κ. Σαμαράς για το «μπάζωμα». Προφανώς, η αναφορά αυτή συνδέεται με το βούλευμα παραπομπής του Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο, αν και ο ίδιος ο κ. Σαμαράς είχε μιλήσει για το θέμα στη Βουλή πριν από έναν χρόνο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Reader