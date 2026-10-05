Η Μιμή Ντενίση σκέφτεται να ασχοληθεί με την πολιτική

Η Μιμή Ντενίση, σε πρόσφατη συνέντευξή της, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ασχοληθεί με την πολιτική. Η ηθοποιός δήλωσε πως ίσως έχει έρθει η στιγμή να εισέλθει στον πολιτικό στίβο, εκφράζοντας την πεποίθησή της στην πολιτιστική διπλωματία. Οι δηλώσεις της έγιναν στο ένθετο των Παραπολιτικών, όπου αναφέρθηκε στον τρόπο που προσεγγίζει την πολιτική μέσω της τέχνης.

Η σκέψη για την πολιτική

Η Μιμή Ντενίση εξέφρασε την πιθανότητα να ασχοληθεί με την πολιτική, υπογραμμίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί μόνο εάν αισθάνεται πως έχει κάτι ουσιαστικό να προσφέρει. Η δήλωση αυτή αφήνει ανοιχτά πολλά ενδεχόμενα για το μέλλον της.

Συγκεκριμένα, η ηθοποιός αναφέρθηκε στην προσέγγισή της στην πολιτική μέσα από το έργο της, το οποίο θεωρεί ότι μπορεί να είναι αποτελεσματικό. Η σκέψη της για ενεργό πολιτική δράση έρχεται σε μια περίοδο που, όπως ανέφερε, ίσως έχει έρθει ο καιρός για αυτή την αλλαγή.

Η πολιτιστική διπλωματία και η τέχνη

Η κ. Ντενίση τόνισε τη σημασία της πολιτιστικής διπλωματίας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Μέσα από το έργο μου πολιτική κάνω. Αλλά ίσως πιο αποτελεσματικά. Πιστεύω στην πολιτιστική διπλωματία». Με αυτό τον τρόπο, υπογράμμισε τον ρόλο της τέχνης ως μέσο άσκησης πολιτικής επιρροής.

Η ίδια θεωρεί ότι η τέχνη μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο για την προβολή της χώρας και την επίτευξη στόχων, ακόμα και σε ένα πολιτικό περιβάλλον που δεν προσφέρει, κατά την άποψή της, έμπνευση.

Η άποψη για το πολιτικό περιβάλλον

Στη συνέντευξή της, η Μιμή Ντενίση σχολίασε το τρέχον πολιτικό περιβάλλον, δηλώνοντας ότι «αυτή τη στιγμή μόνο έμπνευση δεν προσφέρει». Παράλληλα, αναγνώρισε την ύπαρξη «σοβαρών και άξιων πολιτικών σε όλα τα κόμματα», αναδεικνύοντας την πολυπλοκότητα της πολιτικής σκηνής.

Η ηθοποιός εξέφρασε την άποψη ότι, παρά την παρουσία ικανών προσώπων, το γενικότερο κλίμα δεν είναι ενθαρρυντικό για την προσφορά νέων ιδεών ή οραμάτων.

Το όραμα για την Ελλάδα

Αναφορικά με το όραμα για την Ελλάδα, η κ. Ντενίση δήλωσε ότι δεν βλέπει ένα συγκεκριμένο όραμα. «Το να πάμε καλύτερα οικονομικά όλοι το θέλουμε», είπε, προσθέτοντας ωστόσο ότι «δεν είναι όραμα αυτό». Η ίδια έθεσε το ερώτημα: «Ποια εικόνα της Ελλάδας θέλουμε να προβάλλουμε;».

Αυτή η τοποθέτηση υποδηλώνει την ανάγκη για μια ευρύτερη στρατηγική και όχι μόνο την εστίαση στην οικονομική βελτίωση, προκειμένου να διαμορφωθεί μια σαφής ταυτότητα και πορεία για τη χώρα.

Η σχέση με το κοινό και η προσφορά

Πέρα από τις πολιτικές της σκέψεις, η Μιμή Ντενίση αναφέρθηκε και στην αγάπη του κοινού, την οποία χαρακτήρισε ως το «μεγάλο της βραβείο» και «εισιτήριο διαρκείας ετών». Τόνισε ότι η παραμονή στην κορυφή για χρόνια εξαρτάται από την αγάπη και το πάθος για την τέχνη, την εξέλιξη και την επαφή με το κοινό.

«Όσα βραβεία και να έχω πάρει, η σχέση μου με τον κόσμο είναι το βραβείο της καρδιάς μου», παραδέχθηκε η ηθοποιός, υπογραμμίζοντας τη σημασία αυτής της σύνδεσης. Η ενδεχόμενη ενασχόλησή της με την πολιτική θα πηγάζει, όπως δήλωσε, από την επιθυμία της να προσφέρει.

Με πληροφορίες από: Reader