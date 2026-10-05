Ο Ντόναλντ Τραμπ μπέρδεψε τις προεδρικές εκλογές της Βραζιλίας με της Ινδίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ, πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, φαίνεται πως μπέρδεψε τη Βραζιλία με την Ινδία, αναφερόμενος στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες, Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, στη χώρα της Νότιας Αμερικής. Η γκάφα αυτή σημειώθηκε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, προκαλώντας σχόλια για την ακρίβεια των δηλώσεών του σχετικά με διεθνείς εκλογικές διαδικασίες.

Η ανάρτηση στο Truth Social και η σύγχυση

Στην επίμαχη ανάρτησή του, η οποία δημοσιεύτηκε το βράδυ της Κυριακής 4 Οκτωβρίου 2026, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε χαρακτηριστικά: «125 εκατομμύρια άνθρωποι ψήφισαν σήμερα στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Ινδία. Τα αποτελέσματα βγήκαν λίγο μετά το κλείσιμο της ψηφοφορίας, την ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ».

Αυτή η δήλωση, η οποία αναφερόταν στις προεδρικές εκλογές της Βραζιλίας και όχι της Ινδίας, συνιστά μια ντροπιαστική γκάφα, δημιουργώντας σύγχυση ως προς τη γεωγραφική τοποθεσία και το πλαίσιο των εκλογικών διαδικασιών που σχολίαζε ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος. Οι εκλογές διεξήχθησαν όντως χθες Κυριακή, αλλά στη Βραζιλία.

Σχόλια για το αμερικανικό εκλογικό σύστημα

Ο Ντόναλντ Τραμπ ακολούθησε την αναφορά του στις εκλογές με σχόλια σχετικά με το αμερικανικό εκλογικό σύστημα, ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών που πλησιάζουν. Συγκεκριμένα, έγραψε: «Στο Ντιτρόιτ, τη Φιλαδέλφεια, την Καλιφόρνια και πολλές άλλες πόλεις και πολιτείες των ΗΠΑ, τα αποτελέσματα, με πολύ μικρότερους αριθμούς, θα χρειαστούν συχνά εβδομάδες για να στηθούν – εννοώ, να υπολογιστούν».

Με αυτή τη δήλωση, ο Τραμπ φαίνεται να υπογραμμίζει τη διαφορά στην ταχύτητα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων μεταξύ των χωρών, εκφράζοντας την άποψή του για την πολυπλοκότητα και τον χρόνο που απαιτείται για την καταμέτρηση ψήφων σε ορισμένες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, σε αντίθεση με την άμεση έκδοση αποτελεσμάτων που ανέφερε για τις εκλογές της «Ινδίας».

Οι επικείμενες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ

Οι Αμερικανοί πολίτες πρόκειται να ψηφίσουν στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Αυτές οι εκλογές έχουν ως στόχο να καθορίσουν ποιος θα ελέγχει το Κογκρέσο για τα τελευταία δύο χρόνια της προεδρίας του Τραμπ, ένα κρίσιμο διάστημα για την πολιτική σκηνή της χώρας.

Πέρα από τον έλεγχο του Κογκρέσου, οι εκλογές αυτές θα αναδείξουν επίσης δεκάδες κυβερνήτες και χιλιάδες κρατικά αξιώματα σε ολόκληρη τη χώρα. Οι έρευνες που προηγήθηκαν των δημοσκοπήσεων υποδεικνύουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πηγαίνει στις δημοσκοπήσεις λιγότερο δημοφιλής από οποιονδήποτε προκάτοχό του που αντιμετωπίζει ενδιάμεση θητεία στις σύγχρονες δημοσκοπήσεις, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην εκλογική αναμέτρηση.

Εξελίξεις στις προεδρικές εκλογές της Βραζιλίας

Στο μεταξύ, στη Βραζιλία, όπου διεξήχθη ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών χθες Κυριακή, ο υποψήφιος της δεξιάς, Φλάβιο Μπολσονάρο, δήλωσε «πολύ ικανοποιημένος» με το αποτέλεσμα. Ο Μπολσονάρο κατέλαβε την πρώτη θέση, αντιμετωπίζοντας τον απερχόμενο πρόεδρο της κεντροαριστεράς, Λούλα.

Ο Φλάβιο Μπολσονάρο εξέφρασε τη βεβαιότητά του για την οριστική νίκη του στον δεύτερο γύρο των εκλογών, ο οποίος έχει προγραμματιστεί για την 25η Οκτωβρίου. Η εξέλιξη αυτή αιφνιδίασε τον Λούλα στον πρώτο γύρο, θέτοντας τις βάσεις για μια τελική μάχη μεταξύ των δύο υποψηφίων.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki