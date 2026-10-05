Οι προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία οδηγούνται σε δεύτερο γύρο

Σε δεύτερο γύρο θα κριθούν οι προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία, καθώς ο γερουσιαστής της δεξιάς Φλάβιο Μπολσονάρο διέψευσε τα προγνωστικά, συγκεντρώνοντας υψηλότερο ποσοστό από τον απερχόμενο πρόεδρο της κεντροαριστεράς Λούλα. Οι δύο υποψήφιοι θα αναμετρηθούν εκ νέου στον επόμενο κρίσιμο γύρο, ο οποίος έχει οριστεί για τις 25 Οκτωβρίου.

Η αναμέτρηση του πρώτου γύρου και τα αποτελέσματα

Με σχεδόν το 99% των ψήφων να έχει καταμετρηθεί, ο Φλάβιο Μπολσονάρο, γιος του πρώην προέδρου της άκρας δεξιάς Ζαΐχ Μπολσονάρο, εξασφάλισε κάτι παραπάνω από το 47% των ψήφων. Ο 45χρονος υποψήφιος της δεξιάς κατάφερε έτσι να προηγηθεί του βετεράνου της πολιτικής Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος συγκέντρωσε σχεδόν το 45% των ψήφων.

Ο Λούλα, ο οποίος είναι 80 ετών, διεκδικεί την τέταρτη και τελευταία του θητεία στην προεδρία της Βραζιλίας. Η διαφορά μεταξύ των δύο υποψηφίων στον πρώτο γύρο ήταν μικρή, οδηγώντας την εκλογική αναμέτρηση σε μια νέα κρίσιμη φάση.

Οι πρώτες δηλώσεις των υποψηφίων

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου γύρου, ο Φλάβιο Μπολσονάρο εξέφρασε την ικανοποίησή του. «Είμαι πολύ ικανοποιημένος και πολύ ευτυχής για την ιδέα ότι η Βραζιλία θα μπορέσει να δώσει σε τρεις εβδομάδες την οριστική απάντησή της», δήλωσε ο γιος του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρο, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Μπραζίλια.

Από την πλευρά του, ο απερχόμενος πρόεδρος της κεντροαριστεράς Λούλα αναγνώρισε ότι το αποτέλεσμα ήταν «απροσδόκητο». Παρά την εξέλιξη αυτή, ο Λούλα δήλωσε βέβαιος πως θα κερδίσει «στην παράταση». «Το ματς τώρα αρχίζει. Είμαστε στην παράταση και σ’ αυτήν θα πείσουμε τον βραζιλιάνικο λαό», διαβεβαίωσε σε ομιλία του στη Σάο Πάολο.

Η διάψευση των δημοσκοπήσεων

Οι δημοσκοπήσεις που είχαν διεξαχθεί τις τελευταίες ημέρες πριν από τον πρώτο γύρο των εκλογών, και οι οποίες ήθελαν τον πρόεδρο Λούλα να προηγείται ελαφρά, διαψεύστηκαν. Η εξέλιξη αυτή θύμισε την κατάσταση του 2018, όταν και πάλι οι δημοσκοπήσεις υποτίμησαν την πραγματική ισχύ της δεξιάς στην πολιτική σκηνή της Βραζιλίας.

Η απρόβλεπτη αυτή έκβαση υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα του εκλογικού τοπίου της χώρας και την αδυναμία των προγνωστικών να αποτυπώσουν πλήρως τις προτιμήσεις των ψηφοφόρων.

Το διεθνές ενδιαφέρον για τις εκλογές

Την εκλογική αναμέτρηση στη Βραζιλία παρακολουθεί «πολύ στενά» ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Αν και απέφυγε να πάρει ανοικτά θέση υπέρ του υποψηφίου της δεξιάς, η προτίμησή του δεν ήταν κρυφή. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δει, άλλωστε, το τελευταίο διάστημα συμμάχους του να αναδεικνύονται στην εξουσία σε χώρες όπως η Αργεντινή, η Κολομβία και το Περού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγο καιρό προτού κλείσει τα 81 του χρόνια, ο Λούλα, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, είχε καλέσει τον Αμερικανό ομόλογό του να μην «αναμιχθεί» στις βραζιλιάνικες εκλογές, υπογραμμίζοντας την ευαισθησία του θέματος των εξωτερικών παρεμβάσεων.

Με πληροφορίες από: Reader