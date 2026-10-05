Νέο ρεκόρ αμυντικών εξαγωγών για την Τουρκία, ευκαιρίες για την Ελλάδα στα ναυπηγεία

Η τουρκική αμυντική βιομηχανία σημείωσε νέο ρεκόρ εξαγωγών τον μήνα Σεπτέμβριο, με τα διαθέσιμα στοιχεία να υποδεικνύουν ότι η ανοδική πορεία θα συνεχιστεί και το 2026, καταγράφοντας ένα ακόμη ρεκόρ. Την ίδια στιγμή, στην Ελλάδα, παρατηρείται κινητικότητα στον τομέα των ναυπηγείων, με την προώθηση της ιδέας για εθνική συμμετοχή που θα φτάνει τουλάχιστον το 70%.

Η εξαγωγική δυναμική της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας

Η τουρκική αμυντική και αεροδιαστημική βιομηχανία διατηρεί την εξαγωγική της δυναμική κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, ο συγκεκριμένος τομέας πέτυχε εξαγωγές ύψους 634 εκατομμυρίων δολαρίων μόνο τον Σεπτέμβριο. Αυτή η επίδοση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης τάσης που δείχνει συνεχή ανάπτυξη.

Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του τρέχοντος έτους, ο συνολικός όγκος εξαγωγών της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας έφτασε τα 6,926 δισεκατομμύρια δολάρια. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση της τάξης του 15,6% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, υπογραμμίζοντας την ενισχυμένη θέση της στον διεθνή χώρο.

Οι δηλώσεις του επικεφαλής της αμυντικής βιομηχανίας

Σχετικά με τις νέες εξαγωγικές επιδόσεις, ο επικεφαλής της αμυντικής βιομηχανίας, καθηγητής Δρ. Haluk Görgün, προέβη σε σχετική ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του στο X, παρέχοντας αναλυτικά στοιχεία. Όπως ανέφερε, οι εξαγωγές της αμυντικής και αεροδιαστημικής βιομηχανίας τον Σεπτέμβριο αυξήθηκαν κατά 10,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, φτάνοντας τα 634 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Δρ. Görgün συμπλήρωσε πως κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, η αύξηση έφτασε το 15,6%, με τις εξαγωγές να διαμορφώνονται στα 6,926 δισεκατομμύρια δολάρια. Επιπλέον, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι εξαγωγές τους τελευταίους 12 μήνες παρουσίασαν αύξηση 30%, φτάνοντας συνολικά τα 10,941 δισεκατομμύρια δολάρια, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή πορεία του κλάδου.

Η αναγέννηση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας

Στην Ελλάδα, μετά από μία περίοδο που ξεπερνά τις δύο δεκαετίες απραξίας και απαξίωσης σημαντικών στοιχείων της αμυντικής βιομηχανίας, διαφαίνονται σημάδια αναγέννησης. Η ναυπηγική βιομηχανία αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή αυτής της προσπάθειας, με την Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων (EEN) να ηγείται των εξελίξεων.

Η ιδέα της εθνικής συμμετοχής στα ναυπηγεία, σε ποσοστό τουλάχιστον 70%, έχει αρχίσει να προωθείται εντατικά. Αυτή η πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και στην αναβάθμιση των δυνατοτήτων της χώρας στον τομέα της ναυπηγικής, τόσο στον εμπορικό όσο και στον αμυντικό τομέα.

Το σχέδιο του Πάνου Ξενοκώστα για Ελλάδα και Κύπρο

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων, Πάνος Ξενοκώστας, παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο προτείνεται να υιοθετηθεί από κοινού από την Ελλάδα και την Κύπρο. Στόχος του σχεδίου είναι η επίτευξη της απαραίτητης αυτονομίας και η μετάβαση στη νέα εποχή για τη ναυπηγική βιομηχανία των δύο χωρών, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η πρόταση του κυρίου Ξενοκώστα, όσον αφορά την Κύπρο, περιλαμβάνει συγκεκριμένα σημεία. Αυτά είναι η άριστη εμπορική συνεργασία, με τα ελληνικά ναυπηγεία να αποτελούν τις προτιμώμενες επιλογές για τους Κύπριους εφοπλιστές, καθώς και οι κοινές κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Οι πρωτοβουλίες αυτές θα τεθούν υπό την ομπρέλα ενός 15ετούς προγράμματος και της εθνικής συμμετοχής σε ποσοστό 70%.

Η στρατηγική για βιώσιμη αμυντική ναυπηγική

Στην ομιλία του, ο κύριος Πάνος Ξενοκώστας τόνισε με έμφαση τη στρατηγική προσέγγιση που απαιτείται για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης αμυντικής ναυπηγικής βιομηχανίας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «Κάθε χώρα που θέλησε να εγκαθιδρύσει βιώσιμη ναυπηγική αμυντική βιομηχανία, το έπραξε με μία και μόνο μέθοδο: με ένα εγκεκριμένο, δεσμευτικό, 15ετές πρόγραμμα εγχώριων».

Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την ανάγκη για μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και δέσμευση σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να επιτευχθεί η αυτονομία και η ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας μέσω της ναυπηγικής βιομηχανίας. Η υιοθέτηση ενός τέτοιου προγράμματος θεωρείται κρίσιμη για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.

Με πληροφορίες από: Enikos