Η Νέα Δημοκρατία γιορτάζει 52 χρόνια με εκδήλωση και τεχνητή νοημοσύνη

Η Νέα Δημοκρατία έκλεισε τα 52 της χρόνια την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, γιορτάζοντας την επέτειο της ίδρυσής της με μια ειδική εκδήλωση. Το κόμμα επέλεξε να τιμήσει την ιστορία του με τον πάλαι ποτέ πυρσό και την ενωμένη γροθιά, ενώ παρουσίασε και ένα βίντεο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη. Η εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, είχε ως κεντρικό ομιλητή τον πρωθυπουργό και πρόεδρο της ΝΔ, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Εκδήλωση για τα 52 χρόνια της ΝΔ

Στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, πραγματοποιήθηκε ανοιχτή εκδήλωση τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, στις 6 το απόγευμα, στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ. Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος απηύθυνε μήνυμα προς τα μέλη και τους φίλους του κόμματος.

Ένα από τα βασικά στοιχεία της εκδήλωσης ήταν η προβολή ενός βίντεο, στο οποίο εμφανίζονται όλοι οι πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένου και του Αντώνη Σαμαρά. Το βίντεο αυτό δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και χαρακτηρίστηκε ως επιτυχημένο, καθώς απέφυγε τις καρικατούρες που ενίοτε παράγει η τεχνολογία ΑΙ.

Διαδραστικές δράσεις και στόχοι της εκδήλωσης

Η κινητοποίηση για την επέτειο ήταν μεγάλη και περιλάμβανε διάφορες διαδραστικές δράσεις για τους συμμετέχοντες. Σε ειδικές οθόνες, οι παρευρισκόμενοι είχαν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε ένα κουίζ πολλαπλής επιλογής με τίτλο «πόσο καλά γνωρίζεις την ιστορία της ΝΔ;», με ερωτήσεις που κάλυπταν γεγονότα από το 1974 έως και σήμερα. Επιπλέον, υπήρχε ένα παιχνίδι τρίλιζας με μπασκέτες, καθώς και 360 photo booth, όπου οι συμμετέχοντες μπορούσαν να φωτογραφηθούν με τα σήματα και τα εμβλήματα του κόμματος.

Η εκδήλωση αυτή αποτελούσε ένα πρώτο κρίσιμο «crash test» για τον γραμματέα του κόμματος, Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ο κύριος στόχος ήταν να σταλεί ένα μήνυμα ενότητας και ηγετικής ισχύος, ενόψει των εκλογών του 2027, οι οποίες αναμένονται να έχουν πολλά αγκάθια. Η αύξηση της συσπείρωσης και η τόνωση του ηθικού των κομματικών στελεχών και ψηφοφόρων θεωρούνται καίριες, ειδικά σε μια περίοδο ευρύτερης δυσαρέσκειας που εντείνεται λόγω της μέγγενης της ακρίβειας.

Εσωκομματικές προκλήσεις και η «κρίση μέσης ηλικίας»

Παρά την αντοχή που δείχνει η Νέα Δημοκρατία στα 52 της χρόνια, το κόμμα εμφανίζει και σημάδια «κρίσης μέσης ηλικίας», καθώς βαδίζει προς τις εκλογές του 2027. Σημαντική απουσία από τα κομματικά δρώμενα της ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη τα τελευταία χρόνια αποτελούν οι πρώην πρόεδροι Κώστας Καραμανλής και Βαγγέλης Μεϊμαράκης, οι οποίοι απέχουν από τέτοιου είδους εκδηλώσεις.

Επιπλέον, ο Αντώνης Σαμαράς βρίσκεται εκτός των κομματικών διεργασιών και, σύμφωνα με πληροφορίες, ετοιμάζεται να δημιουργήσει δικό του κόμμα, κίνηση που εκλαμβάνεται ως απειλή για τη Νέα Δημοκρατία. Οι δημοσκοπικές πτήσεις καθιστούν αδύνατη την αυτοδυναμία, ενώ εντός του κόμματος παρατηρείται εσωστρέφεια, με προβλήματα να ανακύπτουν σχετικά με «καλάμια» και «ειδικά δικαστήρια». Το κορυφαίο πρόβλημα, ωστόσο, παραμένει η ακρίβεια, ενώ οι διάφορες τάσεις εντός του κόμματος αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σε προεκλογική περίοδο, καθώς συνδέονται με πιθανές διαρροές.

Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη και η κεντρώα στρατηγική

Στο μήνυμά του για την επέτειο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την περηφάνια για τις ιδέες, τις αξίες και τη διαδρομή του κόμματος, η οποία ξεκίνησε στις 4 Οκτωβρίου του 1974. Ο πρωθυπουργός διάβασε την ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας, η οποία φέρει την υπογραφή του Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την πρόσκληση του ιδρυτή του κόμματος να υπηρετείται το έθνος, «πέρα και πάνω απ’ τις παλιές, παραπλανητικές ταμπέλες της αριστεράς, της δεξιάς και του κέντρου». Ο πρωθυπουργός θεωρεί ότι οι εκλογές δεν μπορούν να κερδηθούν χωρίς την προσέλκυση του κέντρου και υπερασπίζεται τις κεντρώες επιλογές του, τόσο σε πρόσωπα όσο και σε πολιτικές.

Η συγκέντρωση του Νίκου Δένδια

Στο πλαίσιο των πολιτικών εξελίξεων, ο Νίκος Δένδιας πραγματοποίησε ανοιχτή συγκέντρωση στον Άλιμο την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Η συγκέντρωση αυτή εντάσσεται στις γενικότερες κινήσεις και δράσεις των στελεχών του κόμματος, καθώς η Νέα Δημοκρατία προετοιμάζεται για τις επερχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις και τις εσωκομματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει.

Με πληροφορίες από: Newsit