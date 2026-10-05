Γαλλία: Η μαθητική εξέγερση που τρομάζει την κυβέρνηση ενόψει κρίσιμου 48ωρου

Μια μαθητική εξέγερση έχει λάβει διαστάσεις στη Γαλλία, προκαλώντας ανησυχία στην κυβέρνηση ενόψει ενός κρίσιμου 48ωρου. Μέσα σε ελάχιστες ημέρες, οι κινητοποιήσεις ξέφυγαν από τα προάστια του Παρισιού και επεκτάθηκαν σε περισσότερα από 1.200 σχολεία, αρχίζοντας να αποκτούν χαρακτηριστικά ευρύτερου κοινωνικού κινήματος. Ο φόβος μιας γενικευμένης κοινωνικής έκρηξης είναι πλέον ορατός, με την κυβέρνηση να προσπαθεί να διαχειριστεί την κατάσταση.

Η έναρξη των κινητοποιήσεων και η εξάπλωση

Η σπίθα που πυροδότησε την εξέγερση άναψε στα μέσα Σεπτεμβρίου στην περιοχή του Κρετέιγ, στα νοτιοανατολικά προάστια του Παρισιού. Μαθητές και καθηγητές αντέδρασαν αρχικά στις ελλείψεις προσωπικού και στις συνθήκες λειτουργίας ενός λυκείου. Πολύ γρήγορα, ωστόσο, αναδείχθηκε ένα πολύ ευρύτερο πρόβλημα, το οποίο βρήκε πρόσφορο έδαφος για να εξαπλωθεί.

Η δυσαρέσκεια δεν περιορίστηκε στα προάστια της πρωτεύουσας, αλλά μέσα σε λίγες ημέρες επεκτάθηκε σε μεγάλες πόλεις όπως η Μασσαλία, το Στρασβούργο, η Τουρ, η Λιλ, καθώς και σε μικρότερες πόλεις της Γαλλίας. Την Πέμπτη, περίπου 1.000 λύκεια είχαν κινητοποιήσεις, ενώ την Παρασκευή καταγράφηκαν δράσεις σε 735 σχολεία. Σε 158 από αυτά σημειώθηκαν επεισόδια ή βίαια περιστατικά γύρω από τις εγκαταστάσεις τους. Συνολικά, το κύμα των κινητοποιήσεων έχει αγγίξει περισσότερα από 1.200 σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα.

Τα προβλήματα της δημόσιας εκπαίδευσης στο επίκεντρο

Στην ατζέντα των κινητοποιήσεων έχουν μπει σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η δημόσια εκπαίδευση. Οι ελλείψεις καθηγητών αφήνουν μαθητές χωρίς μάθημα, ενώ οι τάξεις είναι υπερφορτωμένες. Παράλληλα, καταγράφονται ελλείψεις νοσηλευτών και κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία.

Επιπλέον, πολλά σχολεία αντιμετωπίζουν προβλήματα υποδομών, όπως προβλήματα ύδρευσης, σπασμένα έπιπλα, διαρροές, ακόμη και παρουσία αρουραίων. Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα που αναδεικνύεται είναι οι μεγάλες ανισότητες που υπάρχουν μεταξύ των εύπορων περιοχών και των φτωχότερων προαστίων της χώρας.

Η κατάσταση στο Seine-Saint-Denis

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της κατάστασης αποτελεί η περιοχή του Seine-Saint-Denis, μία από τις φτωχότερες της μητροπολιτικής Γαλλίας. Εκεί, συνδικαλιστική έρευνα έχει καταγράψει κενές θέσεις εκπαιδευτικών στα δύο τρίτα των σχολείων. Σε ένα λύκειο της περιοχής, μαθήματα μαθηματικών, ανθρωπιστικών σπουδών, αγγλικών και φυσικής αγωγής δεν πραγματοποιούνται κανονικά από την αρχή της σχολικής χρονιάς, λόγω της έλλειψης των απαραίτητων καθηγητών.

Ο απολογισμός των επεισοδίων και οι συλλήψεις

Οι κινητοποιήσεις έχουν συνοδευτεί από εκτεταμένες συλλήψεις και τραυματισμούς. Σε διάστημα μόλις μίας εβδομάδας, έχουν γίνει περισσότερες από 5.000 συλλήψεις. Από τους συλληφθέντες, περίπου το 85% είναι ανήλικοι. Παράλληλα, έχουν τραυματιστεί περισσότεροι από 170 μαθητές, καθώς και 78 εργαζόμενοι στον χώρο της εκπαίδευσης.

Το κρίσιμο 48ωρο και οι προσδοκίες

Η Γαλλία εισέρχεται σε ένα κρίσιμο 48ωρο, με την κυβέρνηση να αναμένει τις εξελίξεις. Ο υπουργός Παιδείας, Εντουάρ Ζεφρέ, εκτιμά ότι τη Δευτέρα 400 έως 500 λύκεια θα παραμείνουν πλήρως ή μερικώς κλειστά. Αυτό θα συμβεί είτε λόγω των συνεχιζόμενων κινητοποιήσεων είτε επειδή οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την ασφαλή λειτουργία τους.

Η δεύτερη και πολύ σημαντικότερη απάντηση στο ερώτημα της έκτασης των κινητοποιήσεων αναμένεται να δοθεί την Τρίτη, όταν έχει προγραμματιστεί το αποκαλούμενο «Act III» της κινητοποίησης. Το μεγάλο ερώτημα στο Παρίσι δεν είναι πλέον εάν θα συνεχιστούν οι καταλήψεις και οι συγκρούσεις, αλλά εάν οι μαθητές θα καταφέρουν να ενώσουν γύρω τους εκπαιδευτικούς, γονείς, φοιτητές και εργατικά συνδικάτα. Αυτό θα μπορούσε να μετατρέψει την εξέγερση για τα προβλήματα της δημόσιας εκπαίδευσης σε ένα πολύ μεγαλύτερο μέτωπο απέναντι στην κυβέρνηση και στην οικονομική πολιτική της.

Με πληροφορίες από: Topontiki