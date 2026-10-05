Η κυβέρνηση προσβλέπει σε ευρωπαϊκή στήριξη για νέα ενεργειακά μέτρα

Η ελληνική κυβέρνηση εκφράζει συγκρατημένη αισιοδοξία τις τελευταίες ημέρες σχετικά με την πιθανότητα εξασφάλισης δημοσιονομικής χαλάρωσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η εξέλιξη αναμένεται να επιτρέψει την υλοποίηση νέων μέτρων στήριξης για τα ελληνικά νοικοκυριά, με στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα πακέτο που υπολογίζεται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο θα μπορούσε να κατευθυνθεί στη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και σε άλλες παρεμβάσεις.

Μήνυμα και αισιοδοξία από το Μέγαρο Μαξίμου

Η συγκρατημένη αισιοδοξία που επικρατεί τα τελευταία 24ωρα στο Μέγαρο Μαξίμου και το Υπουργείο Οικονομικών σχετίζεται με την προσδοκία ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παράσχει τελικά στην Αθήνα τη ζητούμενη δημοσιονομική χαλάρωση. Αυτή η εξέλιξη θεωρείται κρίσιμη για να προχωρήσει η κυβέρνηση σε μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και σε άλλα μέτρα στήριξης.

Την αισιοδοξία αυτή είχε προαναγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, δηλώνοντας πως «δεν θα αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά». Το κυβερνητικό επιτελείο γνωρίζει ότι χωρίς ευρωπαϊκή στήριξη, η θέση της κυβέρνησης θα είναι δύσκολη όσο ο χειμώνας βαθαίνει.

Τα 200 εκατομμύρια ευρώ που έχουν ήδη δρομολογηθεί για μέτρα στήριξης έως τα τέλη του 2026 θεωρούνται αβέβαιο αν θα είναι επαρκή, ειδικά σε μία προεκλογική χρονιά. Εάν δεν υπάρξει ευρωπαϊκό δίχτυ προστασίας, οι προβλέψεις για τη στήριξη έναντι της ενεργειακής κρίσης στον νέο προϋπολογισμό του 2027 θα είναι πεπερασμένες.

Το αίτημα στην Κομισιόν για τη ρήτρα διαφυγής

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέστειλε επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάϊεν. Στην επιστολή αυτή ζητούσε την υιοθέτηση της ρήτρας διαφυγής, ακολουθώντας τα πρότυπα της υγειονομικής κρίσης του κορονοϊού.

Ο στόχος του αιτήματος ήταν να εξαιρεθούν από τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, τα μέτρα που λαμβάνονται για την αναχαίτιση των επιπτώσεων από την ενεργειακή κρίση. Αρχικά, στην Αθήνα κρατούσαν μικρό καλάθι όσον αφορά την αποδοχή του αιτήματος.

Στήριξη από άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Τις τελευταίες ημέρες, το κλίμα έχει αλλάξει σημαντικά. Στο παρασκήνιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το αίτημα της Ελλάδας βρίσκει σύμφωνες και άλλες χώρες. Πρώτη μεταξύ αυτών είναι η Ιταλία, με την κυρία Μελόνι να έχει δείξει αποφασιστικότητα να δώσει μάχη για να περάσει η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Επιπρόσθετα, οι εκτιμήσεις υποδεικνύουν ότι αν η ευρωπαϊκή ηγεσία δεν παράσχει στήριξη, τότε πολλές κυβερνήσεις σε διάφορες χώρες θα υποστούν βαριές συνέπειες. Αυτό γίνεται ήδη εμφανές από τις σφοδρές κοινωνικές αντιδράσεις που καταγράφονται σε διάφορα κράτη μέλη.

Το πακέτο των 700 εκατομμυρίων ευρώ

Εάν οι προσδοκίες του κυβερνητικού επιτελείου ευοδωθούν, τότε, σύμφωνα με τους υπολογισμούς που γίνονται, η Αθήνα θα εξασφαλίσει περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό θα κατευθυνθεί στη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και σε άλλα μέτρα στήριξης.

Η εξασφάλιση αυτών των κεφαλαίων θα γίνει χωρίς να διαταραχθεί η δημοσιονομική ισορροπία της χώρας. Η κίνηση αυτή θεωρείται ζωτικής σημασίας για την ανακούφιση των νοικοκυριών από τις πιέσεις της ενεργειακής κρίσης.

Συμφωνία στο G7 για στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου

Στην περίπτωση που στα παραπάνω προστεθεί και η συμφωνία στο G7, η κατάσταση θα βελτιωθεί περαιτέρω. Η συμφωνία αυτή αφορά την πρόταση του Γάλλου προέδρου Μακρόν για απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου.

Μία παρόμοια ενέργεια είχε πραγματοποιηθεί τον περασμένο Μάρτιο, όταν απελευθερώθηκαν 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Μια νέα τέτοια κίνηση θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis