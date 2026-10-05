Επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα με ενεργειακά και τουρκικά θέματα στην ατζέντα, ενώ Σαμαράς και Συρίγος απασχολούν την εσωτερική πολιτική σκηνή

Ο Αμερικανός υπουργός Ρούμπιο αναμένεται στην Αθήνα αύριο, αποτελώντας τον πλέον υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Ουάσιγκτον που επισκέπτεται τη χώρα μας κατά τη δεύτερη θητεία του Προέδρου Τραμπ. Η επίσκεψη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την ατζέντα των συζητήσεων, στην κορυφή της οποίας βρίσκονται το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου και η τουρκική στάση. Παράλληλα, η εσωτερική πολιτική σκηνή απασχολείται με τις κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος προκαλεί συζητήσεις, και τις δηλώσεις του Άγγελου Συρίγου, οι οποίες θέτουν ερωτήματα σχετικά με την ελληνική στάση σε ενεργειακά ζητήματα.

Η άφιξη του Αμερικανού υπουργού Ρούμπιο στην Αθήνα

Ο Αμερικανός υπουργός Ρούμπιο πρόκειται να φτάσει στην Αθήνα αύριο, σε μία επίσκεψη που χαρακτηρίζεται από την υψηλή της σημασία. Πρόκειται για τον πλέον υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Ουάσιγκτον που επισκέπτεται την Ελλάδα κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Προέδρου Τραμπ. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την ιδιαίτερη βαρύτητα της ατζέντας που θα συζητηθεί.

Στην κορυφή των θεμάτων που θα απασχολήσουν τις συνομιλίες βρίσκονται το ζήτημα του καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου και η στάση της Τουρκίας απέναντι σε αυτό. Η Ουάσιγκτον έχει εκφράσει την επιθυμία της για την πρόοδο των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει να αποφευχθεί οποιαδήποτε ένταση μεταξύ των δύο κρατών-μελών του ΝΑΤΟ.

Το ενεργειακό καλώδιο και η τουρκική αντίδραση

Ένα σενάριο που έχει αρχίσει να κυκλοφορεί αφορά μια πιθανή ελληνογαλλική φόρμουλα, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στην υπέρβαση της τουρκικής αντίδρασης σχετικά με το καλώδιο. Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, η Άγκυρα θα λάβει απλή «ενημέρωση» από την εταιρεία Nexans για τις εργασίες, χωρίς ωστόσο να απαιτηθεί αίτημα για «άδεια» από την τουρκική πλευρά.

Παρόλα αυτά, παραμένει ένα κρίσιμο ερώτημα: για ποιο λόγο η Τουρκία θα άλλαζε τη στάση της επί του συγκεκριμένου θέματος, ακόμα κι αν η Αθήνα και το Παρίσι έχουν πράγματι συμφωνήσει στα τεχνικά βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν. Η εκτίμηση ότι ο Αμερικανός υπουργός Ρούμπιο δεν θα μεταβεί στην Άγκυρα μετά την επίσκεψή του στην Αθήνα καθιστά την πιθανότητα να πειστεί η Τουρκία από την εταιρεία Nexans, ή από οποιαδήποτε άλλη ιδιωτική εταιρεία, από δύσκολη έως και απίθανη.

Οι δηλώσεις Συρίγου και τα ερωτήματα για τη στάση της ελληνικής πλευράς

Την ίδια περίοδο, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Συρίγος, επιβεβαίωσε ότι η ελληνική πλευρά είχε υποχωρήσει δύο φορές προ διετίας στην περιοχή της Κάσου. Συγκεκριμένα, οι εργασίες δεν προχώρησαν μετά από απειλές που δέχθηκε η Ελλάδα από την Τουρκία. Αυτή η επιβεβαίωση προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο πολυπλοκότητας στο ερώτημα σχετικά με τη διαχείριση των ενεργειακών ζητημάτων στην περιοχή.

Από τις δηλώσεις του κ. Συρίγου προκύπτει ένα νέο ερώτημα: γιατί ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας επιμένει να κινείται σε διαφορετικό μήκος κύματος από το Μέγαρο Μαξίμου. Η κυβέρνηση, μέσω του Μεγάρου Μαξίμου, έχει δηλώσει ότι δεν υπήρξε καμία υποχώρηση από την ελληνική πλευρά στα συγκεκριμένα ζητήματα, δημιουργώντας μία διάσταση στις δημόσιες τοποθετήσεις.

Οι αλλεπάλληλες παρεμβάσεις του Αντώνη Σαμαρά

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς πραγματοποίησε δύο «χτυπήματα» μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, γεγονός που δεν αναμενόταν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ιδιαίτερα όσοι υποστηρίζουν ή πιστεύουν κρυφίως ότι ο Αντώνης Σαμαράς τελικά δεν θα προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος, φέρονται να ένιωσαν άβολα, ή ακόμα και άσχημα, από αυτές τις κινήσεις.

Διαβλέπεται ότι είναι πιο πιθανό να σταματήσουν οι επαναλήψεις της τηλεοπτικής σειράς «Κωνσταντίνου και Ελένης» παρά να σταματήσει ο πρώην πρωθυπουργός την προσπάθειά του για τη δημιουργία ενός νέου κόμματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αντώνης Σαμαράς επέλεξε για τη δεύτερη παρέμβασή του την ημέρα που η Νέα Δημοκρατία συμπλήρωνε 52 χρόνια ζωής, σηματοδοτώντας έτσι κινήσεις που εκτείνονται σε πολλά μέτωπα της πολιτικής σκηνής.

Με πληροφορίες από: Topontiki