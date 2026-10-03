Ο Αλέξανδρος Εξάρχου της AKTOR στην εκδήλωση του Νίκου Δένδια στον Άλιμο

Ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, πραγματοποίησε το βράδυ της Παρασκευής μια σημαντική πολιτική εκδήλωση στον Άλιμο, η οποία σηματοδοτεί την πρώτη του δημόσια εμφάνιση ενόψει των εκλογών του 2027. Στην συγκέντρωση αυτή, που προσέλκυσε πλήθος κόσμου παρά το ψιλόβροχο, παραβρέθηκε και ο ισχυρός άνδρας της AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου. Η παρουσία του κ. Εξάρχου προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς οι δύο άνδρες είχαν μια θερμή συνάντηση στην είσοδο του χώρου, συζητώντας για λίγο πριν την έναρξη των διαδικασιών.

Η παρουσία του Αλέξανδρου Εξάρχου στην εκδήλωση

Μια από τις παρουσίες που ξεχώρισαν και προκάλεσαν εντύπωση στην πολιτική εκδήλωση του Νίκου Δένδια ήταν αυτή του Αλέξανδρου Εξάρχου. Ο κ. Εξάρχου, ο οποίος είναι ο ισχυρός άνδρας της κατασκευαστικής εταιρείας AKTOR, προσήλθε στον χώρο της μεγάλης συγκέντρωσης στον Άλιμο. Η παρουσία του εκεί είχε ως σκοπό να τιμήσει τον Κερκυραίο πολιτικό, Νίκο Δένδια.

Στην είσοδο του χώρου όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση, οι δύο άνδρες είχαν ένα θερμό τετ α τετ. Αυτή η συνάντηση μεταξύ του υπουργού Άμυνας και του επικεφαλής ενός μεγάλου κατασκευαστικού ομίλου τράβηξε την προσοχή των παρευρισκομένων, καθώς δεν είναι συχνό φαινόμενο τέτοιες παρουσίες σε πολιτικές συγκεντρώσεις να γίνονται δημόσια γνωστές με αυτόν τον τρόπο.

Η πρώτη δημόσια πολιτική εμφάνιση του Νίκου Δένδια

Η εκδήλωση που έλαβε χώρα στον Άλιμο έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Νίκο Δένδια, καθώς σηματοδοτεί την πρώτη του δημόσια πολιτική εμφάνιση. Αυτή η εμφάνιση γίνεται ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης του 2027, υπογραμμίζοντας την έναρξη της προεκλογικής περιόδου και την προετοιμασία του υπουργού για τις επερχόμενες εκλογές.

Ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος κατέχει τη θέση του υπουργού Άμυνας και είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στον Νότιο Τομέα Αθηνών, απευθύνθηκε στο κοινό του με μια σύντομη ομιλία. Μετά το πέρας της ομιλίας του, ο υπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει προσωπικά με τον κόσμο που προσήλθε στην ανοιχτή συγκέντρωση, η οποία χαρακτηρίστηκε από έντονο παλμό και συμμετοχή.

Πλήθος κόσμου παρά τις καιρικές συνθήκες

Παρά το ψιλόβροχο που επικρατούσε το βράδυ της Παρασκευής, η προσέλευση του κόσμου στην εκδήλωση του Νίκου Δένδια ήταν εντυπωσιακή. Πλήθος πολιτών έδωσε το «παρών» στον Άλιμο, δημιουργώντας μια έντονη και δυναμική εικόνα στον χώρο της συγκέντρωσης. Αυτή η μαζική συμμετοχή, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, υποδηλώνει το ενδιαφέρον του κοινού για την πολιτική παρουσία και τις θέσεις του υπουργού Άμυνας.

Η προσέλευση των συμμετεχόντων ξεκίνησε από νωρίς, με πολίτες να συγκεντρώνονται για να παρακολουθήσουν την ομιλία του υπουργού. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους βρίσκονταν επίσης στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, καθώς και μέλη της ΟΝΝΕΔ, δείχνοντας την υποστήριξή τους στον Νίκο Δένδια και την πολιτική του πορεία. Η συγκέντρωση ήταν ανοιχτή και χαρακτηρίστηκε από τον παλμό που δημιουργήθηκε από την παρουσία του πλήθους.

Με πληροφορίες από: Topontiki