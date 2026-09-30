Παύλος Μαρινάκης: Η αναφορά Μητσοτάκη δεν είχε συγκεκριμένο αποδέκτη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τοποθετήθηκε σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, οι οποίες αφορούσαν την αξιολόγηση των υπουργών του. Ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, επιχείρησε να αποσυνδέσει την αναφορά του πρωθυπουργού από οποιοδήποτε συγκεκριμένο κυβερνητικό στέλεχος, διαμηνύοντας ότι δεν επρόκειτο για μήνυμα με συγκεκριμένο αποδέκτη.

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έδωσε έμφαση στην ανάγκη για διατήρηση μιας κοινής γραμμής στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Τόνισε ότι η χώρα εισέρχεται σε μία «τελική ευθεία», υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενότητας και της συλλογικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων προκλήσεων.

Οι διευκρινίσεις για την αξιολόγηση των υπουργών

Ο Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε συγκεκριμένα για την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, σύμφωνα με την οποία ο ίδιος κρίνει και αξιολογεί τους υπουργούς του. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στο MEGA, προσπάθησε να αποσυνδέσει αυτή τη δήλωση από την υπόθεση ότι απευθυνόταν σε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο εντός της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, δεν θεωρεί πως η αναφορά του πρωθυπουργού συνιστούσε «μήνυμα με κάποιον συγκεκριμένο αποδέκτη». Η τοποθέτηση αυτή είχε ως στόχο να αποσαφηνίσει το πλαίσιο των δηλώσεων του πρωθυπουργού, αποφεύγοντας ερμηνείες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εσωτερικές εντάσεις.

Οι πολίτες ως τελικοί κριτές

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι οι τελικοί κριτές του κυβερνητικού έργου είναι οι πολίτες. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «Κριτές μας είναι οι πολίτες», υπογραμμίζοντας έτσι τον δημοκρατικό χαρακτήρα της αξιολόγησης.

Ο κ. Μαρινάκης πρόσθεσε ότι ο πρωθυπουργός έχει τον ρόλο να αξιολογεί τα κυβερνητικά στελέχη. Ωστόσο, η συνολική και τελική αξιολόγηση της κυβέρνησης ως συνόλου πραγματοποιείται από τους πολίτες, μέσω της κρίσης τους και της αποδοχής ή μη των πολιτικών που εφαρμόζονται.

Η ανάγκη για κοινή γραμμή ενόψει της «τελικής ευθείας»

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τον Παύλο Μαρινάκη στην ανάγκη για διατήρηση μιας κοινής γραμμής και συνοχής στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η χώρα εισέρχεται σε μία «τελική ευθεία», μια περίοδο που απαιτεί συστράτευση και ομοψυχία από όλα τα μέλη του κυβερνητικού σχήματος.

Αυτή η «τελική ευθεία» υποδηλώνει μια κρίσιμη περίοδο για την υλοποίηση των στόχων και των δεσμεύσεων της κυβέρνησης, όπου η ενότητα και η αποφασιστικότητα θεωρούνται απαραίτητες για την επιτυχή έκβαση των προσπαθειών.

Μηνύματα για ενότητα και αυτοκριτική

Ο κ. Μαρινάκης απηύθυνε ένα σαφές μήνυμα προς τα κυβερνητικά στελέχη, καλώντας σε ενότητα και αυτοκριτική. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Όλοι μαζί, ενωμένοι, χωρίς αλαζονεία προφανώς, χωρίς να κουνάμε το δάχτυλο», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ταπεινότητα και συλλογικότητα στην προσέγγιση των προβλημάτων.

Επιπλέον, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγνώρισε ότι, παρά τις προσπάθειες και όσα έχουν επιτευχθεί, «υπάρχουν πολλά προβλήματα που πρέπει να λυθούν και λάθη που πρέπει να διορθωθούν». Αυτή η δήλωση υποδηλώνει μια διάθεση αναγνώρισης των αδυναμιών και δέσμευσης για βελτίωση.

Προσανατολισμός στο κυβερνητικό έργο και αποφυγή εσωστρέφειας

Το κεντρικό μήνυμα του Παύλου Μαρινάκη προς τα κυβερνητικά στελέχη ήταν η επικέντρωση στην προβολή του κυβερνητικού έργου. Ζήτησε από όλους να εστιάσουν στην επικοινωνία των επιτευγμάτων και των πολιτικών που εφαρμόζονται, ώστε να ενημερωθούν οι πολίτες.

Ταυτόχρονα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλεσε στην αποφυγή της εσωστρέφειας και των αντιπαραθέσεων. Αυτή η στάση κρίνεται απαραίτητη ενόψει της επόμενης πολιτικής περιόδου, κατά την οποία η κυβέρνηση επιδιώκει να παρουσιάσει ένα ενιαίο και συνεκτικό μέτωπο.

Με πληροφορίες από: Topontiki