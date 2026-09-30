Στη νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, αναφέρθηκε ο Παύλος Μαρινάκης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας το απόγευμα της Τετάρτης (30.09.2026) στην εκπομπή Live News, αναγνώρισε ότι οι παρεμβάσεις αυτές δεν αρκούν από μόνες τους για να αντιμετωπίσουν πλήρως τις πιέσεις που δέχονται τα νοικοκυριά. Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν έχει την αυταπάτη πως τα μέτρα φτάνουν, αλλά δίνει ό,τι παραπάνω αντέχει η οικονομία.

Οι νέες παρεμβάσεις και η διεύρυνση των δόσεων

Ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με «την πιο παρατεταμένη κρίση», χαρακτηρίζοντας εύλογη την απορία των πολιτών για το κατά πόσο επαρκούν οι κυβερνητικές παρεμβάσεις. Στο επίκεντρο των νέων παρεμβάσεων βρίσκεται η διεύρυνση της ρύθμισης των 72 σε 120 δόσεις για παλαιές οφειλές. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι το επιτόκιο θα παραμείνει σταθερό, ενώ ο αριθμός των δόσεων θα αυξηθεί.

Παράλληλα, η νέα δέσμη μέτρων περιλαμβάνει την αυστηροποίηση του πλαισίου λειτουργίας των servicers. Αυτή η κίνηση εντάσσεται στις προσπάθειες της κυβέρνησης να διαμορφώσει ένα πιο αποτελεσματικό και δίκαιο περιβάλλον για τη διαχείριση των οφειλών.

Μέτρα για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα μέτρα που αφορούν τα καύσιμα. Συγκεκριμένα, η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης αυξάνεται και φτάνει τα 15 λεπτά ανά λίτρο. Με αυτή την αύξηση, η συνολική ελάφρυνση στην αντλία διαμορφώνεται στα 20 λεπτά, προσφέροντας μια σημαντική ανακούφιση στους καταναλωτές.

Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η τιμή του αναμένεται να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Αυτή η πρόβλεψη έρχεται να ενισχύσει τα νοικοκυριά ενόψει της χειμερινής περιόδου, σε μια προσπάθεια να μειωθεί το κόστος θέρμανσης.

Η λογική των κυβερνητικών επιλογών

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε την ανάγκη για «προτεραιοποίηση» στις κυβερνητικές παρεμβάσεις, εξηγώντας τη λογική πίσω από τις επιλογές. Όπως δήλωσε, η κυβέρνηση προχωρά σε μειώσεις φόρων όπου υπάρχει η δυνατότητα και επιστρέφει στην κοινωνία όσα επιτρέπουν τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μαρινάκης αντιπαρέβαλε την κυβερνητική πολιτική με τις προτάσεις της αντιπολίτευσης. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για «ακοστολόγητες παροχές», τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δίνει λύσεις και δεν μπορεί να υπερβεί τις αντοχές της οικονομίας.

Αντιμετώπιση της ακρίβειας και έλεγχοι στην αγορά

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου της ακρίβειας, ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι βασική προϋπόθεση είναι η μόνιμη ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών. Παράλληλα, αναφέρθηκε στους εντατικούς ελέγχους που πραγματοποιούνται στην αγορά, ως ένα μέσο καταπολέμησης των φαινομένων αισχροκέρδειας.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί έπειτα από τους ελέγχους ξεπερνούν συνολικά τα 60 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό καταδεικνύει την έκταση των παραβάσεων που έχουν εντοπιστεί και την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να επιβάλει την τάξη στην αγορά.

Μήνυμα του πρωθυπουργού στο υπουργικό συμβούλιο

Τέλος, ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε και στο μήνυμα που έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προς το Υπουργικό Συμβούλιο. Το μήνυμα αυτό εστάλη στον απόηχο της συζήτησης που έχει ανοίξει σχετικά με τη συμπεριφορά κυβερνητικών στελεχών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συγκεκριμένη στάση και δράση από όλα τα μέλη της κυβέρνησης.

Με πληροφορίες από: Newsit