Η Αθήνα ζητά αλλαγές σε σχολικά βιβλία της Βόρειας Μακεδονίας λόγω αλυτρωτικών αναφορών

Νέος κύκλος συζητήσεων για την εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών ανοίγει με επίκεντρο το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων στη Βόρεια Μακεδονία. Η ελληνική κυβέρνηση ζητά αλλαγές σε αναφορές που θεωρεί αλυτρωτικές, επιμένοντας στην ορθή καταγραφή της ιστορικής πραγματικότητας. Το θέμα συζητήθηκε στη Βουλή την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026, όπου η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου επιβεβαίωσε τις ελληνικές διεκδικήσεις.

Η συζήτηση στη Βουλή και οι ελληνικές θέσεις

Το ζήτημα τέθηκε στη Βουλή από τον βουλευτή της Νίκης, Γιώργο Ρούντα, ο οποίος κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς την υφυπουργό Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Ο βουλευτής ζήτησε διευκρινίσεις σχετικά με τις ενέργειες της ελληνικής πλευράς και την ανταπόκριση της Βόρειας Μακεδονίας όσον αφορά τις προβληματικές αναφορές στα σχολικά εγχειρίδια.

Η κ. Παπαδοπούλου αναγνώρισε ότι το ζήτημα παραμένει ανοικτό και υπογράμμισε ότι η Αθήνα εξακολουθεί να ζητά την αφαίρεση διατυπώσεων που έχουν αναθεωρητικό ή αλυτρωτικό χαρακτήρα. Η ελληνική πλευρά καταγράφει και αναδεικνύει τα επίμαχα σημεία, αναμένοντας την ανταπόκριση της γειτονικής χώρας.

Οι επίμαχες αναφορές στα σχολικά εγχειρίδια

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε ένα σχολικό βιβλίο για τη «μακεδονική γλώσσα», συγκεκριμένα το επίσημο εγχειρίδιο της ΣΤ΄ τάξης. Ο βουλευτής Γιώργος Ρούντας επικαλέστηκε τις σελίδες 85 και 107 του βιβλίου, όπου, όπως ανέφερε, περιλαμβάνονται διατυπώσεις που η ελληνική πλευρά θεωρεί προβληματικές.

Σε ένα από τα σημεία του εγχειριδίου γίνεται αναφορά σε «πυρηνική Μακεδονία», ενώ σε άλλη ενότητα περιγράφεται μια πατρίδα ως «υπόδουλη και βασανισμένη». Ο κ. Ρούντας υποστήριξε επίσης ότι ο Μέγας Αλέξανδρος χαρακτηρίζεται στο ίδιο βιβλίο «Μακεδόνας», χωρίς να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ της ιστορικής αναφοράς στους αρχαίους Μακεδόνες και της σύγχρονης ταυτότητας των πολιτών της Βόρειας Μακεδονίας, όπως αυτή προσδιορίζεται από τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Παραβίαση της συμφωνίας των Πρεσπών και του συντάγματος

Η υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, τόνισε ότι η χρήση λανθασμένης ορολογίας παραβιάζει, κατά την ελληνική θέση, όχι μόνο τη Συμφωνία των Πρεσπών αλλά και το ίδιο το Σύνταγμα της Βόρειας Μακεδονίας. Έστειλε σαφές μήνυμα προς τα Σκόπια, επισημαίνοντας ότι οποιαδήποτε απόκλιση από την προβλεπόμενη ορολογία αποτελεί παραβίαση.

Η ελληνική πλευρά επιμένει στην ορθή καταγραφή της ιστορικής πραγματικότητας και της εθνικής καταγωγής προσωπικοτήτων όπως ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Φίλιππος Β΄. Η Αθήνα ζητά την αφαίρεση των διατυπώσεων που έχουν αναθεωρητικό ή αλυτρωτικό χαρακτήρα από τα σχολικά βιβλία που διδάσκονται στη γειτονική χώρα.

Ο ρόλος της μεικτής διεπιστημονικής επιτροπής

Ο βουλευτής Γιώργος Ρούντας ζήτησε να πληροφορηθεί ποιες ενέργειες έχει πραγματοποιήσει η ελληνική πλευρά στη Μεικτή Διεπιστημονική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, η οποία προβλέπεται από τη Συμφωνία των Πρεσπών, προκειμένου να αφαιρεθούν οι συγκεκριμένες αναφορές. Ζήτησε επίσης να γίνει γνωστό πότε συζητήθηκε το ζήτημα και ποια ήταν η ανταπόκριση της πλευράς της Βόρειας Μακεδονίας.

Η κ. Παπαδοπούλου διευκρίνισε ότι η έγκριση των σχολικών βιβλίων αποτελεί αρμοδιότητα του υπουργείου Παιδείας κάθε χώρας. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι αυτό δεν σημαίνει πως η Ελλάδα θα σταματήσει να πιέζει για αλλαγές. Η Αθήνα «δεν θα παύσει να διεκδικεί και να καταβάλλει κάθε προσπάθεια», ώστε στα σχολικά εγχειρίδια να αποτυπώνονται ορθά η ιστορική πραγματικότητα, καθώς και η καταγωγή και η δράση ιστορικών προσωπικοτήτων.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit