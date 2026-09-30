Ένταση στις ΗΠΑ για την επικοινωνιακή καμπάνια Τραμπ εν όψει ενδιάμεσων εκλογών

Καθοδόν για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, ο υδράργυρος στο πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει. Το επικοινωνιακό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ προκαλεί έντονες αντιδράσεις και αυξάνει την ένταση μεταξύ Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών. Αιτία είναι οι διαφημίσεις της αμερικανικής κυβέρνησης, οι οποίες χρηματοδοτούνται από τους φορολογούμενους και έχουν, όπως παρατηρείται, έναν εμφανώς κομματικό χαρακτήρα. Οι διαφημίσεις αυτές προβάλλονται λίγο περισσότερο από ένα μήνα πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές.

Ενεργός ρόλος του Τραμπ και παραγωγή στον Λευκό Οίκο

Ο Ντόναλντ Τραμπ, γνωστός για την εμμονή του με τον τρόπο παρουσίασης των πραγμάτων στην τηλεόραση, έχει αναλάβει έναν ιδιαίτερα ενεργό ρόλο στη διαφημιστική αυτή καμπάνια. Οι επίμαχες διαφημίσεις δεν παράγονται από εξωτερικούς συνεργάτες, αλλά μέσα στον ίδιο τον Λευκό Οίκο.

Πιο συγκεκριμένα, τα βίντεο αυτά παρήχθησαν αρχικά από την ψηφιακή ομάδα του Λευκού Οίκου, η οποία είναι γνωστή για τις τακτικές και επιθετικές αναρτήσεις της στα κοινωνικά δίκτυα, οι οποίες γίνονται σε στυλ «war room». Στον πρώην πρόεδρο άρεσαν αυτά τα βίντεο και άρχισε να τα αναρτά στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα Truth Social. Στη συνέχεια, ο ίδιος αποφάσισε ότι ήθελε να τα προβάλει και στην τηλεόραση, επιλέγοντας προσωπικά ποια βίντεο θα μεταδοθούν.

Ο χαρακτήρας των διαφημίσεων και το περιεχόμενό τους

Μέχρι στιγμής, η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει προωθήσει τρεις τηλεοπτικές διαφημίσεις. Σε αυτές, ο Ντόναλντ Τραμπ προβάλλει το έργο του και επαναλαμβάνει θέματα που αποτελούσαν βασικό μέρος της ρητορικής του στην προηγούμενη προεκλογική του εκστρατεία.

Το περιεχόμενο των διαφημίσεων περιλαμβάνει προειδοποιήσεις για «τον κομμουνισμό, τον σοσιαλισμό και τον μαρξισμό», ενώ ως μουσικό χαλί χρησιμοποιείται το τραγούδι «Love Me» του JMSN. Ένα άλλο σποτ, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, παρουσιάζει μεγάλη ομοιότητα με διαφήμιση της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ για το 2024, στην οποία ο ίδιος υπόσχεται να αντιμετωπίσει το «βαθύ κράτος», τους «παγκοσμιοποιητές» και τους «πολεμοκάπηλους».

Ωστόμως, σε αυτό το σποτ, το σλόγκαν χορηγίας της εκστρατείας έχει αντικατασταθεί από μια δήλωση αποποίησης ευθύνης που αναφέρει ρητά: «Χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ».

Έντονες αντιδράσεις από Δημοκρατικούς και καλλιτέχνη

Οι Δημοκρατικοί έχουν εκφράσει την έντονη δυσαρέσκειά τους, ζητώντας την άμεση απόσυρση του επίμαχου βίντεο μέσω του οποίου εξυμνείται ο Ντόναλντ Τραμπ. Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι οι διαφημίσεις αυτές δεν αποτελούν προεκλογική προπαγάνδα, αλλά ανακοίνωση κοινής ωφέλειας.

Ακόμη και ο μουσικός JMSN αντέδρασε δημόσια, απαιτώντας από την κυβέρνηση Τραμπ να σταματήσει αμέσως τη χρήση της μουσικής του σε τηλεοπτικές διαφημίσεις προεκλογικού τύπου υπέρ του Προέδρου Τραμπ. Αυτή η απαίτηση του καλλιτέχνη αναφέρθηκε από πολλά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του πρακτορείου United Press.

Το χρονοδιάγραμμα και η χρηματοδότηση της καμπάνιας

Η απόφαση για την προβολή αυτών των διαφημίσεων ελήφθη πριν από μερικές εβδομάδες. Οι πρώτες διαφημίσεις άρχισαν να προβάλλονται στις 23 Σεπτεμβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη αυτής της επικοινωνιακής στρατηγικής εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Οι διαφημίσεις αυτές αναμένεται να ενταθούν σημαντικά το αμέσως επόμενο διάστημα, όπως δήλωσε ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης στο Axios, τονίζοντας ότι «Αυτό είναι μόνο η αρχή». Ο εμφανώς κομματικός χαρακτήρας των διαφημίσεων, οι οποίες χρηματοδοτούνται από τους φορολογούμενους και προβάλλονται λίγο περισσότερο από ένα μήνα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, έχει προκαλέσει αντιδράσεις και από τα δύο μεγάλα κόμματα των ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από: Topontiki