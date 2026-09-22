Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ απειλεί με εκκένωση της Γάζας σε περίπτωση νέας απαγωγής

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, απείλησε την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου με την πλήρη εκκένωση της πόλης της Γάζας, σε περίπτωση που η Χαμάς προβεί εκ νέου σε απαγωγή Ισραηλινών πολιτών ή στρατιωτών. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν κατά τη διάρκεια της ετήσιας τελετής μνήμης για τους Ισραηλινούς στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους στον αραβοϊσραηλινό πόλεμο του 1973. Ο Κατς επικαλέστηκε «παρεμβάσεις και πληροφορίες» που αφορούν σχέδια για νέες απαγωγές.

Νέες απειλές και το τελεσίγραφο για τη Γάζα

Ο Ισραέλ Κατς εξαπέλυσε νέες, σκληρές απειλές κατά της Χαμάς, υπογραμμίζοντας τις προθέσεις του Ισραήλ σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης. Η βασική προειδοποίηση αφορά την πόλη της Γάζας, της οποίας ο πληθυσμός ανέρχεται σε περίπου ένα εκατομμύριο κατοίκους. Ο υπουργός Άμυνας δήλωσε ρητά ότι «αν ακόμη κι ένας Ισραηλινός στρατιώτης ή πολίτης απαχθεί, όλη η πόλη της Γάζας (…) ένα εκατομμύριο κάτοικοι θα εκκενωθούν προς τα νότια».

Αυτή η προειδοποίηση έρχεται στον απόηχο προηγούμενων γεγονότων, όπως οι επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023, κατά τις οποίες η Χαμάς είχε προβεί σε απαγωγές Ισραηλινών πολιτών. Ο Κατς εξήγησε ότι προέβη σε αυτή τη συγκεκριμένη προειδοποίηση λόγω «διάφορων προθέσεων και πληροφοριών» που έχουν περιέλθει σε γνώση του, σύμφωνα με τις οποίες η Χαμάς σχεδιάζει νέες απαγωγές Ισραηλινών.

Καταστροφή υποδομών και κατάληψη εδαφών

Πέρα από την εκκένωση του πληθυσμού, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας απείλησε επίσης με την καταστροφή των «σπιτιών και των πύργων τρομοκρατίας» που βρίσκονται στην πόλη της Γάζας. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, η πόλη της Γάζας «θα έχει την ίδια αντιμετώπιση με τη Ράφα και τη Μπέιτ Χανούν».

Ο Κατς τόνισε ότι αυτή η αντιμετώπιση θα εφαρμοστεί σε ένα ευρύ τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, καλύπτοντας περίπου το 70% αυτής, και θα συνεχιστεί «μέχρι να επιστραφούν» όλοι οι όμηροι. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει την απομάκρυνση του πληθυσμού, την καταστροφή των υποδομών και την κατάληψη εδαφών, ως απάντηση στις ενέργειες των οργανώσεων.

Η «γλώσσα» που κατανοούν οι οργανώσεις

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ περιέγραψε τη φιλοσοφία πίσω από τις απειλές αυτές, δηλώνοντας ότι «αυτή είναι η γλώσσα που οι τζιχάντιστικές, τρομοκρατικές οργανώσεις στη Γάζα και τον Λίβανο κατανοούν». Επανέλαβε ότι η προσέγγιση που χρησιμοποιείται είναι η «απομάκρυνση του πληθυσμού, καταστροφή των υποδομών και κατάληψη εδαφών».

Ο Ισραέλ Κατς, γνωστός για τη σκληρή του ρητορική, επανέλαβε επίσης τη θέση του Ισραήλ ότι «δεν θα αποσυρθεί από την Κίτρινη Γραμμή στη Γάζα». Η απόσυρση αυτή δεν θα πραγματοποιηθεί «για όσο διάστημα η Χαμάς δεν έχει εξαλειφθεί» και δεν έχει αφοπλιστεί πλήρως, όπως ξεκαθάρισε.

Ευρύτεροι αποδέκτες των ισραηλινών προειδοποιήσεων

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας διευκρίνισε ότι η προειδοποίησή του δεν περιορίζεται μόνο στη Χαμάς. Αντιθέτως, δήλωσε ότι οι απειλές του απευθύνονται και σε ένα ευρύτερο φάσμα παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων «των υποστηρικτών της, από το Ιράν ως τον Ερντογάν».

Αυτή η δήλωση επεκτείνει το πεδίο των ισραηλινών προειδοποιήσεων, συμπεριλαμβάνοντας χώρες και ηγέτες που θεωρούνται ότι υποστηρίζουν τη Χαμάς. Η τοποθέτηση του Κατς αναδεικνύει την πρόθεση του Ισραήλ να στείλει ένα σαφές και ισχυρό μήνυμα σε όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες στην περιοχή, τονίζοντας τις σοβαρές συνέπειες που θα υπάρξουν σε περίπτωση νέων απαγωγών.

Με πληροφορίες από: Reader