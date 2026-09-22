Συγκρατημένη αισιοδοξία στο Μέγαρο Μαξίμου για τις δημοσκοπήσεις

Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί στο Μέγαρο Μαξίμου, αναφορικά με τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αλλά και εκείνων που διεξάγονται για λογαριασμό του. Παρόλο που η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι αυτή τη στιγμή ορατή, το κυβερνητικό στρατόπεδο εκτιμά ότι η εικόνα θα αλλάξει θετικά. Η αισιοδοξία αυτή βασίζεται στην προσδοκία ότι τα μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος, τα οποία εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα αρχίσουν να εφαρμόζονται και να αποδίδουν.

Η στρατηγική της κυβέρνησης και οι δημοσκοπήσεις

Κυβερνητικά στελέχη υπενθυμίζουν με έμφαση την περίπτωση της φορολογικής μεταρρύθμισης που είχε ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην προηγούμενη ΔΕΘ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση είχε δημοσκοπικό αντίκρισμα μετά τον Ιανουάριο του 2026, όταν οι πολίτες άρχισαν να διαπιστώνουν τα οφέλη στην τσέπη τους. Αυτή η εμπειρία αποτελεί ένα παράδειγμα για την προσδοκία αντίστοιχης θετικής εξέλιξης.

Παράλληλα, το Μέγαρο Μαξίμου ποντάρει και στη συσπείρωση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή τη στιγμή, η συσπείρωση κινείται σε χαμηλά επίπεδα, περίπου στο 65%, σύμφωνα με ορισμένες δημοσκοπήσεις. Ο ρόλος των δημοσκοπήσεων θεωρείται καταλυτικός στη διαμόρφωση της στρατηγικής της Νέας Δημοκρατίας ενόψει των εκλογών.

Το «χαρτί» της αξιοπιστίας

Είναι ξεκάθαρο ότι το βασικό «χαρτί» που θα προβάλλει το Μέγαρο Μαξίμου στον δρόμο προς τις κάλπες είναι αυτό της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η κυβέρνηση καταλογίζει στην αντιπολίτευση «ακοστολόγητη και ακατάσχετη παραχολογία».

Σύμφωνα με την κυβερνητική θέση, τέτοιου είδους προτάσεις θα έθεταν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Η έμφαση στην αξιοπιστία αποτελεί κεντρικό πυλώνα της επικοινωνιακής τακτικής, με στόχο να αναδειχθεί η σοβαρότητα και η υπευθυνότητα των κυβερνητικών χειρισμών.

Τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Alco

Στη χθεσινή δημοσκόπηση που διεξήγαγε η εταιρεία Alco για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Alpha, τέθηκε το ερώτημα σχετικά με το ποιος από τους πολιτικούς αρχηγούς θεωρείται περισσότερο αξιόπιστος και ικανός να εφαρμόσει όσα έχει ανακοινώσει. Οι επιλογές ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Στην απάντηση αυτού του ερωτήματος, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συγκέντρωσε ποσοστό 27%. Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξης Τσίπρας, καταγράφηκε στο 14,5%, ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, έλαβε 12,5%. Σημαντικό είναι το ποσοστό του 40% που απάντησε «κανένας», ενώ ένα 6% δεν πήρε θέση.

Η πρόθεση ψήφου και οι μεταβολές

Στην ίδια δημοσκόπηση της Alco, η οποία δημοσιοποιήθηκε χθες, 15 ημέρες μετά τις εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, καταγράφηκαν και οι τάσεις στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων. Η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει ελαφρά ενίσχυση, συγκεντρώνοντας ποσοστό 24,3%, έναντι 24% που είχε στην προηγούμενη μέτρηση του Ιουνίου.

Αντίθετα, η ΕΛ.Α.Σ. σημειώνει μικρή πτώση, με το ποσοστό της να διαμορφώνεται στο 14,4%, από 14,7% που ήταν προηγουμένως. Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει άνοδο, φτάνοντας το 11,1%, από 10,4%. Με βάση αυτά τα στοιχεία, η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από το δεύτερο κόμμα, την ΕΛ.Α.Σ., διαμορφώνεται στις 9,9 ποσοστιαίες μονάδες. Το ΠΑΣΟΚ, με την άνοδό του, μειώνει τη διαφορά του από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Η αξιολόγηση των εξαγγελιών και της παρουσίας στη ΔΕΘ

Στο Μέγαρο Μαξίμου δίνουν επίσης βάση σε ευρήματα δημοσκοπήσεων που δείχνουν ότι ένα ποσοστό 65% των πολιτών δηλώνει πως όσα είχε εξαγγείλει ο πρωθυπουργός το 2025 υλοποιήθηκαν ή «μάλλον» υλοποιήθηκαν. Αυτό το στοιχείο ενισχύει την κυβερνητική θέση περί αξιοπιστίας.

Επιπλέον, τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων καταδεικνύουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερέχει σημαντικά έναντι του Αλέξη Τσίπρα στην αξιολόγηση της παρουσίας τους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτή η υπεροχή στην αξιολόγηση της ΔΕΘ αποτελεί ένα ακόμα θετικό στοιχείο για την κυβέρνηση, ενισχύοντας την εικόνα του πρωθυπουργού.

Με πληροφορίες από: Newsit