Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» αλλάζει τα γεωστρατηγικά δεδομένα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

Η υλοποίηση της «Ασπίδας του Αχιλλέα», ενός νέου ελληνοϊσραηλινού αντιαεροπορικού και αντιβαλλιστικού θόλου, αναμένεται να αλλάξει ριζικά τα γεωστρατηγικά δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Το σύστημα, που προκύπτει από τη συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, θα θέσει το 65% της τουρκικής επικράτειας υπό ασταμάτητη επιτήρηση. Αυτό αναμένεται να δημιουργήσει σοβαρά επιχειρησιακά προβλήματα στην τουρκική Πολεμική Αεροπορία, προκαλώντας πονοκέφαλο στο τουρκικό επιτελείο.

Γεωστρατηγική ανατροπή στην περιοχή

Η υλοποίηση της «Ασπίδας του Αχιλλέα» σηματοδοτεί μια ριζική αλλαγή στα γεωστρατηγικά δεδομένα της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου. Η συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, μέσω της χρήσης προηγμένων ραντάρ κοινής τεχνολογίας, επιτρέπει την συνεχή επιτήρηση ενός μεγάλου μέρους της τουρκικής επικράτειας.

Συγκεκριμένα, το 65% της Τουρκίας θα βρίσκεται υπό ασταμάτητη επιτήρηση, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές δυσκολίες και προβλήματα στο τουρκικό επιτελείο και την Πολεμική Αεροπορία της χώρας. Η ελληνοαμυντική στρατηγική εισέρχεται έτσι σε μια εντελώς νέα εποχή, βασισμένη στην ενισχυμένη και πολυεπίπεδη συνεργασία με το Ισραήλ.

Ένα ενιαίο σύστημα αεράμυνας

Το πρόγραμμα της «Ασπίδας του Αχιλλέα» δεν περιορίζεται στην απλή προμήθεια μεμονωμένων οπλικών συστημάτων. Αντιθέτως, πρόκειται για τη δημιουργία ενός ενιαίου, δικτυοκεντρικού συστήματος αεράμυνας, συνολικού ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ. Στην «καρδιά» αυτού του σχεδιασμού βρίσκονται ισραηλινά συστήματα όπως τα David’s Sling, που προορίζονται για μεσαία και μεγάλα βεληνεκή.

Επιπλέον, το σύστημα περιλαμβάνει τα Barak MX και τα συστήματα Spyder. Όλα αυτά τα συστήματα διασυνδέονται αρμονικά μεταξύ τους, δημιουργώντας ένα πανίσχυρο δίκτυο ψηφιακών αισθητήρων. Αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση επιτρέπει την αποτελεσματική αντιμετώπιση αεροπορικών και βαλλιστικών απειλών.

Η τεχνολογική υπεροχή των ραντάρ AESA

Η τεχνολογική υπεροχή του νέου αυτού θόλου βασίζεται κυρίως στα ραντάρ ενεργούς ηλεκτρονικής σάρωσης AESA. Κυριότερος εκπρόσωπος αυτής της τεχνολογίας είναι η οικογένεια των ισραηλινών ραντάρ ELM-2084. Αυτά τα συστήματα διαθέτουν εξαιρετικές δυνατότητες, επιτρέποντας την ταυτόχρονη ανίχνευση εκατοντάδων στόχων.

Οι στόχοι που μπορούν να ανιχνευθούν περιλαμβάνουν μαχητικά αεροσκάφη πέμπτης γενιάς, πυραύλους Cruise, βαλλιστικά βλήματα, καθώς και μη επανδρωμένα αεροχήματα τύπου UAV. Η ικανότητα επεξεργασίας δεδομένων σε πραγματικό χρόνο είναι κομβικής σημασίας, καθώς επιτρέπει στο σύστημα να αξιολογεί άμεσα την απειλή και να κατευθύνει το κατάλληλο αναχαιτιστικό μέσο με απόλυτη ακρίβεια. Με αυτό τον τρόπο, ελαχιστοποιείται ο χρόνος αντίδρασης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Στρατηγικό πλεονέκτημα και αντίδραση της Άγκυρας

Το στοιχείο που έχει προκαλέσει ιδιαίτερο προβληματισμό και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, «πανικό» στα στρατιωτικά επιτελεία της Άγκυρας, είναι η γεωγραφική διασπορά και η εμβέλεια των αισθητήρων του συστήματος. Η τοποθέτηση των προηγμένων ραντάρ σε κομβικά σημεία του ανατολικού Αιγαίου και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου προσδίδει στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις ένα στρατηγικό πλεονέκτημα άνευ προηγουμένου.

Παραδοσιακά, λόγω της γεωγραφίας και της καμπυλότητας της γης, τα επίγεια ραντάρ είχαν περιορισμένη ορατότητα σε χαμηλά ύψη εντός της τουρκικής ενδοχώρας. Ωστόσο, η νέα γενιά ραντάρ AESA, σε συνδυασμό με την αεροδιαστημική δικτύωση, αλλάζει εντελώς τους όρους του παιχνιδιού, επιτρέποντας την εκτεταμένη επιτήρηση που αναφέρθηκε.

Με πληροφορίες από: Enikos