Δεκατρία χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα: Μνήμες και η αποφυλάκιση Κασιδιάρη

Δεκατρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου 2026, από τη νύχτα που ο μουσικός Παύλος Φύσσας έπεσε νεκρός στο Κερατσίνι. Η φετινή θλιβερή επέτειος αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς μόλις λίγες ημέρες πριν, στις 15 Σεπτεμβρίου 2026, αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 13 ετών για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Με αφορμή την επέτειο, ο Πειραιάς και το Κερατσίνι φιλοξενούν εκδηλώσεις μνήμης και κινητοποιήσεις.

Η δολοφονία του Παύλου Φύσσα

Ήταν τα ξημερώματα της 18ης Σεπτεμβρίου 2013, όταν ο 34χρονος μουσικός Παύλος Φύσσας, γνωστός στη μουσική σκηνή ως Killah P, άφησε την τελευταία του πνοή στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Λίγες ώρες νωρίτερα, στην περιοχή της Αμφιάλης, είχε δεχθεί τρεις μαχαιριές, μία στο μηρό και δύο στον θώρακα, από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της Χρυσής Αυγής. Την περίοδο εκείνη, η Χρυσή Αυγή αποτελούσε κοινοβουλευτικό κόμμα.

Η μητέρα του Παύλου Φύσσα, Μάγδα Φύσσα, περιέγραψε τις συγκλονιστικές στιγμές: «Ξανασυνάντησα τον γιο μου στις 3 μετά τα μεσάνυχτα στον νεκροθάλαμο του Γενικού Κρατικού Νίκαιας. Πολύς κόσμος γύρω μου, αλλά κανείς δεν μου μίλαγε. Μετά από λίγο είδα το άψυχο σώμα του. Προσπάθησα να τον ζεστάνω. Ήθελα να φύγουμε από κει μέσα. Δεν μπορούσα να τον αποχωριστώ. Τρεις μαχαιριές. Είδα τα τραύματα στον πνεύμονα και στην καρδιά».

Τα γεγονότα που προηγήθηκαν

Το βράδυ της 17ης Σεπτεμβρίου, ο Παύλος Φύσσας βρισκόταν με φίλους του σε καφετέρια στο Κερατσίνι, παρακολουθώντας αγώνα ποδοσφαίρου. Στην ίδια καφετέρια βρισκόταν και μια άλλη παρέα δύο – τριών ατόμων. Σύμφωνα με την προανάκριση, υπήρξε ένταση ανάμεσα στις δύο παρέες. Στη συνέχεια, η δεύτερη παρέα άρχισε να καλεί ενισχύσεις.

Στην περιοχή συγκεντρώθηκε ομάδα μελών της Χρυσής Αυγής. Ο Γιώργος Ρουπακιάς έφτασε στο σημείο με το αυτοκίνητό του και επιτέθηκε στον Παύλο Φύσσα, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα με μαχαίρι. Ο Παύλος Φύσσας, λίγο πριν χάσει τις αισθήσεις του, υπέδειξε στους αστυνομικούς τον άνθρωπο που τον είχε μαχαιρώσει, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του Ρουπακιά.

Η δολοφονία του Παύλου Φύσσα δεν αντιμετωπίστηκε ως ένα μεμονωμένο περιστατικό. Είχε προηγηθεί μια σειρά επιθέσεων που είχαν αποδοθεί σε μέλη της Χρυσής Αυγής, μεταξύ αυτών η δολοφονία του Πακιστανού εργάτη Σαχζάτ Λουκμάν στα Πετράλωνα και οι επιθέσεις σε Αιγύπτιους ψαράδες στο Πέραμα.

Η ιστορική δίκη της Χρυσής Αυγής

Η δίκη που ακολούθησε τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα οδήγησε σε μία από τις σημαντικότερες δικαστικές αποφάσεις της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Η μεγάλη δίκη της Χρυσής Αυγής ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2015 και διήρκεσε περίπου 5,5 χρόνια. Στις 7 Οκτωβρίου 2020, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων έκρινε τη Χρυσή Αυγή ένοχη για εγκληματική οργάνωση, με τη βούλα των ελληνικών δικαστηρίων.

Εκδηλώσεις μνήψης και η αποφυλάκιση Κασιδιάρη

Η φετινή επέτειος της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα σημαδεύεται από την αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη στις 15 Σεπτεμβρίου 2026. Ο Κασιδιάρης είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 13 ετών για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στο πλαίσιο της υπόθεσης της Χρυσής Αυγής. Η κεντρική συγκέντρωση μνήμης για τον Παύλο Φύσσα θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 17:30, στο μνημείο του στο Κερατσίνι.

Με πληροφορίες από: lamiareport.gr