«Άδειασμα» Ανδρουλάκη σε Διαμαντοπούλου για σενάρια μετεκλογικής συνεργασίας

Τεράστιο ρήγμα και μεγάλο έλλειμμα εμπιστοσύνης στις σχέσεις μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και της Άννας Διαμαντοπούλου φανέρωσε το θεαματικό «άδειασμα» που επιφύλαξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην υπεύθυνη στρατηγικού σχεδιασμού του κόμματος. Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη ΔΕΘ, όπου ο κ. Ανδρουλάκης ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο μετακίνησης της κυρίας Διαμαντοπούλου στη Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέφυγε να εκφράσει την παραμικρή βεβαιότητα για την πολιτική της πορεία, ενώ την άδειασε και επί της πολιτικής στρατηγικής, εντείνοντας τα ερωτήματα για την εξέλιξη των σχέσεών τους.

Η απάντηση του προέδρου στη ΔΕΘ

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ, δέχθηκε ερώτηση σχετικά με την Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη στρατηγικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ. Η ερώτηση αφορούσε συγκεκριμένα το εάν ο πρόεδρος θα έβαζε το χέρι του στη φωτιά για το πού θα βρίσκεται η κυρία Διαμαντοπούλου μετά τις εκλογές.

Η απάντηση του κ. Ανδρουλάκη ήταν ουσιαστικά μία παραπομπή στην ίδια την πρώην υπουργό, με τη δήλωση «ρωτήστε την ίδια». Αυτή η τοποθέτηση δεν άφησε κανένα περιθώριο για αμφίσημες ερμηνείες, καθώς ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέφυγε να εκφράσει την παραμικρή βεβαιότητα για την πολιτική της πορεία.

Ο κ. Ανδρουλάκης προτίμησε να τοποθετηθεί επί της πολιτικής αρχής, δηλαδή να ρίξει την ευθύνη για τέτοιες επιλογές στο πρόσωπο που τις κάνει. Με αυτό τον τρόπο, δεν απέκλεισε διόλου το ενδεχόμενο η κυρία Διαμαντοπούλου να ακολουθήσει τον δρόμο άλλων στελεχών που μετακινήθηκαν προς τη Νέα Δημοκρατία.

Το ρήγμα εμπιστοσύνης και οι προηγούμενες μετακινήσεις

Το «άδειασμα» του Νίκου Ανδρουλάκη στην Άννα Διαμαντοπούλου φανερώνει ένα τεράστιο ρήγμα και ένα μεγάλο έλλειμμα εμπιστοσύνης στις μεταξύ τους σχέσεις. Η ερώτηση που τέθηκε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ αναφερόταν ρητά σε προηγούμενες μετακινήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ προς τη Νέα Δημοκρατία.

Συγκεκριμένα, στην ερώτηση αναφέρονταν ονόματα όπως αυτά των Πιερρακάκη, Χρυσοχοΐδη και Φλωρίδη, οι οποίοι, όπως επισημάνθηκε, αναδείχθηκαν χάρη στο ΠΑΣΟΚ και πλέον βρίσκονται στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο κ. Ανδρουλάκης, με την απάντησή του, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να ακολουθήσει και η κυρία Διαμαντοπούλου παρόμοια πορεία.

Η αποστροφή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ «όλοι δίνουμε ενωμένοι τη μάχη για να φύγει η Νέα Δημοκρατία και να υπάρξει πολιτική αλλαγή» θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να αποτελέσει έστω και ίχνος κάλυψης έναντι των όποιων σεναρίων για μετεκλογική μεταγραφή της πρώην υπουργού στη ΝΔ.

Η πολιτική στρατηγική και η στάση της Διαμαντοπούλου

Πέρα από το θέμα των μετεκλογικών μετακινήσεων, ο κ. Ανδρουλάκης άδειασε την κυρία Διαμαντοπούλου και επί της πολιτικής στρατηγικής του κόμματος. Αυτό αφορά όσους έχουν αφήσει την παραμικρή υπόνοια ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία μετεκλογικά, ανεξαρτήτως των συνθηκών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο στενός συνεργάτης της πρώην επιτρόπου, Παναγιώτης Λούσκος, είχε ζητήσει την ανατροπή της συνεδριακής απόφασης του ΠΑΣΟΚ, η οποία αποκλείει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Η θέση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την επίσημη γραμμή του κόμματος.

Η ίδια η κυρία Διαμαντοπούλου είχε ανοίξει τη σχετική συζήτηση, δηλώνοντας πως «άλλο πριν κι άλλο μετά τις εκλογές», υπονοώντας ενδεχομένως μια διαφορετική στάση μετά την εκλογική αναμέτρηση. Οι τοποθετήσεις αυτές δείχνουν μια διάσταση απόψεων εντός του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τις μετεκλογικές συνεργασίες.

Σενάρια και απουσία αντίδρασης

Ενδιαμέσως, είχαν κυκλοφορήσει και σενάρια περί πρωτοβουλίας για τη διεξαγωγή έκτακτου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, με στόχο την αλλαγή της απόφασης περί της μη συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Τα σενάρια αυτά ενισχύουν την εικόνα εσωτερικών διεργασιών και διαφορετικών προσεγγίσεων εντός του κόμματος.

Είναι αξιοσημείωτο ότι από την πλευρά της κυρίας Διαμαντοπούλου δεν υπήρξε η παραμικρή αντίδραση για τις τοποθετήσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Η απουσία σχολίου ή απάντησης από την πλευρά της Διαμαντοπούλου προσδίδει περαιτέρω βαρύτητα στο «άδειασμα» που δέχθηκε και στα ερωτήματα που ανακύπτουν για το μέλλον της πολιτικής της σχέσης με τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ.

Με πληροφορίες από: Topontiki