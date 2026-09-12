Άκης Σκέρτσος: Η Ελλάδα άντεξε καλύτερα στις πυρκαγιές το φετινό καλοκαίρι

Ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, προέβη σε απολογισμό των φετινών πυρκαγιών, τονίζοντας ότι η Ελλάδα άντεξε καλύτερα από τον ευρωπαϊκό Νότο κατά τη διάρκεια του ιδιαίτερα δύσκολου καλοκαιριού του 2026. Στην ανάρτησή του, ο υπουργός παρουσίασε στοιχεία που καταδεικνύουν τη μικρότερη καμένη έκταση στη χώρα μας σε σύγκριση με άλλες χώρες της Μεσογείου. Οι υψηλές θερμοκρασίες, η ξηρασία και οι ακραίες συνθήκες δοκίμασαν τις αντοχές όλων των κρατών στην αντιπυρική προστασία.

Οι επιδόσεις της Ελλάδας σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό Νότο

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ευρωπαϊκού συστήματος Copernicus/EFFIS, τα οποία αφορούν την περίοδο έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2026, η Ελλάδα κατέγραψε τη μικρότερη καμένη έκταση μεταξύ των πέντε χωρών του ευρωπαϊκού Νότου που τέθηκαν υπό εξέταση. Η επίδοση αυτή τοποθετεί τη χώρα μας 30,1% κάτω από τον μέσο όρο των καμένων εκτάσεων της τελευταίας εικοσαετίας.

Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα αναδεικνύεται ως η χώρα με τη μικρότερη απόλυτη καμένη έκταση σε σχέση με τις υπόλοιπες τέσσερις χώρες της σύγκρισης. Ο υπουργός Επικρατείας υπογράμμισε τη σημασία αυτών των δεδομένων για την αποτίμηση της κατάστασης.

Διευκρινίσεις και η σημασία της σωστής αποτίμησης

Παρά τις θετικές επιδόσεις, ο Άκης Σκέρτσος διευκρίνισε ότι «δεν υπάρχει λόγος για πανηγυρισμούς», καθώς η αντιπυρική περίοδος δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Τόνισε ότι κάθε δασική πυρκαγιά συνεπάγεται απώλειες που αφορούν το σύνολο της κοινωνίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η ορθή αποτίμηση της κατάστασης δεν μπορεί να βασίζεται ούτε στη θριαμβολογία ούτε στην ισοπέδωση. Αντιθέτως, θα πρέπει να στηρίζεται αποκλειστικά στη σύγκριση με τις επιδόσεις των προηγούμενων ετών και με εκείνες των υπόλοιπων χωρών της Μεσογείου.

Το πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ» και οι επενδύσεις στην πρόληψη

Ο υπουργός αναφέρθηκε στη συστηματική επένδυση που πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια στους τομείς της πρόληψης, της έγκαιρης ανίχνευσης και της επιχειρησιακής αντιμετώπισης των πυρκαγιών. Αυτή η επένδυση υλοποιείται μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ», το οποίο ανέρχεται σε περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία μεγαλύτερης ανθεκτικότητας της χώρας απέναντι στις πυρκαγιές. Μέσω αυτών των πρωτοβουλιών, ενισχύεται η ικανότητα αντιμετώπισης των πυρκαγιών πριν αυτές λάβουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Ενίσχυση μέσων και τεχνολογιών

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αντιπυρικής προστασίας, έχουν ενταχθεί νέα εναέρια και επίγεια μέσα, καθώς και σύγχρονες τεχνολογίες. Αυτές περιλαμβάνουν τη χρήση δορυφορικών δεδομένων και drones για τον έγκαιρο εντοπισμό εστιών πυρκαγιάς.

Παράλληλα, υλοποιείται το πρόγραμμα δασικών καθαρισμών «anti-Nero», ενώ ενισχύεται και το ανθρώπινο δυναμικό με ειδικά εκπαιδευμένους πυροσβέστες – δασοκομάντος. Όλα αυτά τα μέτρα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών.

Προστασία αμιγούς δάσους και μελλοντικές προοπτικές

Τα δεδομένα δείχνουν ότι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η απώλεια αμιγούς δάσους στην Ελλάδα διατηρείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Αυτό αποτελεί ένδειξη της αποτελεσματικότητας των μέτρων που έχουν ληφθεί.

Επιπλέον, το 2025, η χώρα μας κατέγραψε την καλύτερη επίδοση στη Μεσόγειο όσον αφορά την προστασία αμιγούς δάσους, με μόλις 3,9 στρέμματα ανά 100.000 στρέμματα. Η επίδοση αυτή είναι σημαντικά καλύτερη σε σύγκριση με την Πορτογαλία, η οποία κατέγραψε 13,6 στρέμματα ανά 100.000 στρέμματα την ίδια περίοδο.

Με πληροφορίες από: News.gr, Enikos