Η παρουσία του Νίκου Δένδια στην 90ή ΔΕΘ και οι δύο αναγνώσεις των δηλώσεών του

Ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, έδωσε το «παρών» στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου φρόντισε να κάνει αισθητή την παρουσία του. Οι δηλώσεις του, αν και πέρασαν κάπως «στα ψιλά» και επισκιάστηκαν από την αεροπορική τραγωδία στην Τανάγρα, προκάλεσαν συζητήσεις και πολλαπλές ερμηνείες. Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε τόσο στην ανασύσταση της μεσαίας τάξης όσο και στην αποκλιμάκωση του εθνικού χρέους.

Η αισθητή παρουσία του υπουργού Άμυνας στη ΔΕΘ

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συμμετείχε ενεργά στις εκδηλώσεις της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Παρά το γεγονός ότι η παρουσία του επισκιάστηκε από την αεροπορική τραγωδία που συνέβη στην Τανάγρα, ο κ. Δένδιας φρόντισε να κάνει αισθητή την παρουσία του, εκφράζοντας τις θέσεις του για κρίσιμα ζητήματα.

Ο Νίκος Δένδιας μίλησε κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του περιπτέρου του υπουργείου του στην Έκθεση, όπου ανέπτυξε τις απόψεις του σχετικά με την οικονομία και την κοινωνία, εστιάζοντας σε δύο βασικούς πυλώνες: τη μεσαία τάξη και το δημόσιο χρέος.

Το μήνυμα για τη μεσαία τάξη και οι ερμηνείες

Στο πλαίσιο της ομιλίας του κατά τα εγκαίνια του περιπτέρου του υπουργείου, ο Νίκος Δένδιας τόνισε με έμφαση ότι «είναι συνολικά υποχρέωση της πολιτείας να ανασυστήσει τη μεσαία τάξη στην Ελλάδα». Ο υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη να μην υπάρχουν διαχωρισμοί, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν είναι δυνατόν οι Έλληνες να χωρίζονται στους έχοντες και στους μη έχοντες».

Ο κ. Δένδιας παρουσίασε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ως παράδειγμα προς μίμηση στην εφαρμογή αυτής της αρχής. Ανέφερε συγκεκριμένα: «Εμείς λοιπόν στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας εφαρμόσαμε αυτό το παράδειγμα. Έχουμε απτά αποτελέσματα μέχρι σήμερα. Έχουν γίνει αυξήσεις στα στελέχη μας από 13% έως 24%».

Η συγκεκριμένη αποστροφή του λόγου του υπουργού προκάλεσε ορισμένα «σηκωμένα φρύδια» μεταξύ των παρισταμένων. Η αναφορά στην «ανασύσταση» της μεσαίας τάξης ερμηνεύτηκε από κάποιους ως μια έμμεση παραδοχή ότι η τάξη αυτή δεν έχει ακόμα ανασυσταθεί πλήρως. Αυτό συνέβη παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση, από την προεκλογική περίοδο του 2019 έως και σήμερα, έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η μεσαία τάξη αποτελεί το επίκεντρο των πολιτικών της. Κατά συνέπεια, κάποιος «κακόπιστος» θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι ο υπουργός θεωρεί πως τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής δεν είναι επαρκή.

Οι δηλώσεις για το χρέος και οι δύο αναγνώσεις

Παράλληλα με τις δηλώσεις για τη μεσαία τάξη, ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε και στο ζήτημα του εθνικού χρέους. Επισήμανε ότι «το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ αποκλιμακώνεται», μια θετική εξέλιξη. Ωστόσο, πρόσθεσε μια σημαντική διευκρίνιση, τονίζοντας ότι «επειδή ζούμε σε πληθωριστικούς καιρούς, πρέπει το χρέος να αποκλιμακωθεί και ως απόλυτο ποσό».

Η φράση αυτή του υπουργού μπορεί να δεχθεί δύο διαφορετικές αναγνώσεις. Από τη μία πλευρά, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια αναγνώριση και έπαινος για τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση, οι οποίες οδήγησαν στην αποπληρωμή μέρους του μνημονιακού χρέους.

Από την άλλη πλευρά, η ίδια δήλωση μπορεί να εκληφθεί και ως μια «αιχμή» προς εκείνους που πανηγυρίζουν για τη μείωση του χρέους, όταν αυτή η μείωση αφορά κυρίως το ποσοστό του ΑΕΠ και όχι το απόλυτο ποσό. Η επισήμανση των «πληθωριστικών καιρών» ενισχύει αυτή τη δεύτερη ερμηνεία, υποδεικνύοντας την ανάγκη για περαιτέρω αποκλιμάκωση του χρέους σε απόλυτους αριθμούς.

Με πληροφορίες από: Topontiki