Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ: Κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), ξεκαθάρισε τη θέση του αναφορικά με τον σχηματισμό κυβέρνησης. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα, με πρωθυπουργό τον αρχηγό του. Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν ως απάντηση σε ερωτήσεις που αφορούσαν σενάρια συνεργασιών, τα οποία προβάλλουν διάφορα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Η πάγια θέση για τον σχηματισμό κυβέρνησης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε με σαφήνεια ότι η πρωτοβουλία για τον σχηματισμό κυβέρνησης ανήκει στο πρώτο κόμμα που αναδεικνύεται από την εκλογική διαδικασία. «Κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα, με πρωθυπουργό τον αρχηγό του πρώτου κόμματος», ξεκαθάρισε χαρακτηριστικά, απαντώντας σε ερωτήματα που τέθηκαν σχετικά με το ενδεχόμενο να μην προκύψει αυτοδυναμία στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη θέση του, τονίζοντας ότι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος είναι αυτός που πρέπει να αναλάβει την πρωθυπουργία. Η δήλωση αυτή έρχεται να απαντήσει στα σενάρια συνεργασιών που έχουν διατυπωθεί από πλευράς της αντιπολίτευσης, ενόψει των επερχόμενων εκλογών.

Σκωπτικό σχόλιο για «κυβέρνηση των ηττημένων»

Ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε σκωπτικά το ενδεχόμενο να σχηματιστεί κυβέρνηση από κόμματα που θα έχουν ηττηθεί στις εκλογές. Αναφέρθηκε σε αυτό ως «σενάριο κυβέρνησης των ηττημένων», εκφράζοντας την άποψη ότι κάτι τέτοιο δεν είναι προς το συμφέρον της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτού του σχολιασμού, ο πρωθυπουργός ανέφερε ονομαστικά τους πολιτικούς αρχηγούς Αλέξη Τσίπρα, Νίκο Ανδρουλάκη, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Κυριάκο Βελόπουλο, και ενδεχομένως, τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Τους ευχήθηκε, μάλιστα, «καλή τύχη, αν αυτό χρειάζεται σήμερα η χώρα», τονίζοντας τον προβληματισμό του για ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Η εμπειρία των εκλογών του 2023

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι παρόμοια σενάρια συνεργασιών είχαν διατυπωθεί και πριν από τις εκλογές του 2023. Όπως σημείωσε, αυτά τα σενάρια τελικά δεν ευοδώθηκαν, καθώς η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να καταγράψει ένα υψηλό ποσοστό.

«Τα έχουμε ξανακούσει το 2023, είδαμε πού κατέληξαν, με τη ΝΔ στο 41% και τον κ. Τσίπρα στο 17%», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός. Με αυτή την αναφορά, ο κ. Μητσοτάκης θέλησε να τονίσει την αποτελεσματικότητα του πολιτικού συστήματος όταν το πρώτο κόμμα λαμβάνει ισχυρή εντολή.

Η αυτοδυναμία ως «καλύτερη λύση»

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την αυτοδυναμία ως «την καλύτερη λύση» για τη διακυβέρνηση της χώρας. Η άποψη αυτή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναδεικνύει την προτίμησή του για μια σταθερή και ισχυρή κυβέρνηση που μπορεί να εφαρμόσει το πρόγραμμά της χωρίς την ανάγκη σύνθετων συνεργασιών.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι το ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών θα εξεταστεί αφού ολοκληρωθεί η εκλογική διαδικασία. «Η αυτοδυναμία είναι η καλύτερη λύση. Ταμείο θα κάνουμε μετά τις εκλογές», κατέληξε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συζητήσεων μετά την ετυμηγορία των πολιτών.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit